Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky

Libor Novák

27. března 2026 15:05

Bundeswehr, ilustrační fotografie Foto: Bundeswehr

Generál Carsten Breuer, nejvýše postavený voják německého Bundeswehru, čelí úkolu, který by byl ještě před několika lety nemyslitelný: proměnit německou armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy. Podle Breuera je situace naléhavá, neboť Rusko masivně investuje do zbrojení a náboru. Varuje, že do roku 2029 bude Moskva schopna zahájit rozsáhlý útok proti území NATO, a Německo proto musí být připraveno na scénář velké války.

Tento ambiciózní plán znovuvyzbrojení představuje hluboký kulturní zlom. Německo se po desetiletí snažilo odčinit svou temnou minulost z 20. století potlačováním vlastních vojenských ambicí a spoléhalo se na ochranu Spojených států. Dnes se však situace obrátila – sousední země, včetně Polska, naopak německé vedení a vojenskou sílu vítají jako nezbytnou záruku stability na kontinentu.

Výrazným symbolem této proměny je Litva, kde má Německo poprvé od konce druhé světové války trvalou vojenskou přítomnost. Počet německých vojáků zde má do konce příštího roku vzrůst na pět tisíc. Přímo u hranic s Běloruskem, ruským spojencem, procvičuje 45. obrněná brigáda scénáře odražení invaze z východu v terénu, který historicky sloužil jako otevřená cesta pro Napoleonovy i Hitlerovy armády.

Finanční injekce do Bundeswehru jsou bezprecedentní. Zatímco v roce 2025 Německo na obranu vynaloží 95 miliard eur, v roce 2029 by to mělo být již 162 miliard eur, což odpovídá 5 % HDP. Pro srovnání, ještě před deseti lety Berlín na armádu vydával pouhých 1,2 % HDP. Kvůli těmto výdajům musel německý parlament dokonce změnit ústavu, aby obešel přísná pravidla pro zadlužování země.

Tento posun k „operační nezávislosti“ na USA urychlila proměna vztahů s Washingtonem během druhého funkčního období Donalda Trumpa. Prohlášení amerických představitelů o „evropských příživnících“ a nejistota ohledně budoucích bezpečnostních záruk USA vedly kancléře Friedricha Merze k přesvědčení, že Evropa musí být schopna bránit se sama. Důvěra Němců v partnerství s USA se propadla z dřívějších 74 % na pouhých 27 %.

Kromě navyšování počtu vojáků – ze současných 182 000 na cílových 242 000 profesionálů doplněných o 200 000 záložníků – Německo masivně investuje do vlastních technologií. Strategie „kupuj německé, kde je to možné“ má snížit závislost na amerických zbrojovkách. Prioritou jsou drony, průzkumné systémy, přesné údery na dlouhou vzdálenost a vesmírné kapacity.

Generál Breuer ve svých vyjádřeních neustále zdůrazňuje jazyk spolupráce a partnerství v rámci NATO a EU, aby rozptýlil obavy z německé dominance. Jeho cílem není válka, ale odstrašení Ruska. Podle něj je jedinou cestou, jak válce zabránit, být na ni dokonale připraven. Německo se tak po osmdesáti letech vrací do centra mocenské mapy Evropy, tentokrát však jako vítaný ochránce svých sousedů.

Někdejší heslo, že smyslem NATO je „udržet Američany v Evropě, Rusy mimo ni a Němce při zemi“, již neplatí. Německo už není „při zemi“; je zpět, vyzbrojené a odhodlané převzít odpovědnost za bezpečnost kontinentu. Tato „kulturní revoluce“ v německém myšlení je odpovědí na nejnebezpečnější bezpečnostní situaci, jakou Evropa zažila od konce studené války.

před 2 hodinami

Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice

Související

AfD (Alternativa pro Německo)

AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa

Vedení německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) začalo v tichosti brzdit své donedávna velmi vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním důvodem je klesající popularita šéfa Bílého domu v Německu, kterou způsobila především válka v Íránu. Zatímco řadoví členové strany nadále udržují kontakty s hnutím MAGA, špičky AfD se obávají, že přílišná blízkost k Washingtonu se před klíčovými volbami stává politickou přítěží.
Prezident Trump se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Německo velmi tvrdě odmítlo Trumpa

Německá vláda se v pondělí ostře ohradila proti požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa a vzkázala do Washingtonu, že probíhající konflikt na Blízkém východě nepovažuje za záležitost Severoatlantické aliance. Berlín oficiálně odmítl poskytnout vojenskou podporu pro zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu s tím, že NATO nemá v této válce své místo.

Více souvisejících

Německo Bundeswehr

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Kirill Dmitrijev

Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka

Přední spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev přišel s varováním, že Evropa a Velká Británie budou brzy nuceny „prosit“ Moskvu o dodávky energetických surovin. Podle jeho slov globální trhy čelí drastickému nedostatku zásob, který je umocněn probíhající válkou v Íránu. Rusko si pak bude moci samo vybrat, zda a komu případné žádosti o pomoc vyhoví.

před 2 hodinami

Evropská unie, ilustrační fotografie.

Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice

Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie v astronomické výši 1,8 bilionu eur se ocitla v kritickém bodě. Podle diplomatů v Bruselu bude pro budoucí směřování sedmadvacítky a schválení finančního rámce do roku 2026 klíčový výsledek dubnových parlamentních voleb v Maďarsku. Ty jsou momentálně považovány za důležitější milník než nadcházející prezidentská volba ve Francii.

před 3 hodinami

Andrej Babiš

Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže

Premiér Andrej Babiš se rozhodl pro radikální krok v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Jeho cílem je zavedení přísné kontroly marží u čerpacích stanic, přičemž navrhuje jejich zastropování na hranici tří korun za litr. Podle předsedy vlády je současné chování prodejců, kteří u některých stojanů nastavují marže ve výši až deseti korun, naprosto nehorázné a pro státní správu nepřijatelné.

před 4 hodinami

Volker Türk

Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k co nejrychlejšímu uzavření vyšetřování tragického bombardování dívčí školy v Minábu. Podle oficiálních íránských zdrojů si tento útok vyžádal životy 168 lidí, z nichž většinu tvořily děti. Türk během debaty Rady OSN pro lidská práva o ochraně dětí v konfliktech zdůraznil, že povinností těch, kteří útok provedli, je vyšetřit celou událost promptně, nestranně a transparentně.

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá

Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.

před 5 hodinami

Hormuzský průliv

Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?

Strategicky významný Hormuzský průliv zůstává již téměř čtyři týdny fakticky uzavřen, což uvrhlo globální energetické trhy do stavu hlubokého chaosu. Tato úzká vodní cesta je přitom naprosto klíčová pro světovou ekonomiku, neboť tudy proudí přibližně 20 % celosvětových zásob ropy a zemního plynu. Kromě energetických surovin jsou blokádou zasaženy i dodávky hnojiv, na nichž závisí zemědělská produkce v mnoha částech planety.

před 6 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Okamžitě zlevněte pohonné hmoty, pustil se Babiš do pumpařů

Premiér Andrej Babiš se ostře vymezil proti cenové politice největších provozovatelů čerpacích stanic v České republice. Ve svém videu na sociální síti Facebook vyzval dominantní hráče na trhu k okamžitému zlevnění pohonných hmot. Podle jeho slov jsou současné částky, které řidiči platí zejména u dálnic, naprosto nepřijatelné a neopodstatněné.

před 7 hodinami

Útok na Ruský dům

Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli

Ruský dům v pražských Dejvicích se ve čtvrtek večer stal místem násilného incidentu. Neznámý útočník na budovu, v níž sídlí Ruské středisko vědy a kultury, hodil několik zápalných lahví. Policie se případem intenzivně zabývá a po pachateli v současné době pátrá. Celá událost je vyšetřována jako trestný čin poškození cizí věci.

před 8 hodinami

před 15 hodinami

Ilustrační foto

včera

včera

Policie ČR

Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý

Až osmnáct let za mřížemi hrozí cizinci obviněnému v případu pondělní vraždy na ubytovně v jihočeských Prachaticích. Policie prozradila podrobnosti a popsala, jak k činu došlo. Ukázalo se, že útočník jednal pod vlivem alkoholu. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii

V době, kdy chtěli mít čeští fotbalisté spíše klid na přípravu na čtvrteční veledůležitou baráž o postup na mistrovství světa, český fotbal od úterního rána řeší největší korupční kauzu v jeho historii. Jedná se o případ týkající se podvodných sázek, tzv. match fixingu, a jak upozornil samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na mimořádné úterní tiskové konferenci, nikdo z podezřelých není v rámci této kauzy z vedení asociace, neboť ona sama byla iniciátorem tohoto vyšetřování. 

včera

Fico je vyšetřován pro podezření z vlastizrady, tvrdí slovenský politik

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) je vyšetřován pro podezření z vlastizrady, tvrdí předseda opoziční SaS Branislav Gröhling. Případem se podle jeho slov zabývá policie na základě rozsáhlého trestního oznámení, které politik podal. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy