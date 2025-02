Neměli jste to nikdy začínat. Trump obvinil Ukrajinu z rozpoutání války

Trump během tiskové konference ve své rezidenci Mar-a-Lago na Floridě obvinil Ukrajinu, že si za válku „může sama“. „Dnes jsem slyšel: ‚No jo, ale nás nepozvali.‘ No, byli jste tam tři roky. Měli jste to po třech letech ukončit. Neměli jste to nikdy začínat. Mohli jste uzavřít dohodu,“ zdůraznil.

Zároveň vyzval k tomu, aby na Ukrajině proběhly prezidentské volby. „Máme situaci, kdy na Ukrajině neproběhly volby, kdy máme válečný stav. Zelenského rating je 4 % a máme zemi, která byla rozmetána na kusy,“ vylíčil.

Poslední prezidentské volby na Ukrajině se měly konat loni v dubnu, ale také ústava země podporuje, že se volby v případě válečného stavu nekonají. „Víte, oni chtějí sedět u stolu, neměl by se k tomu vyjádřit ukrajinský lid, jako tomu bylo už mnohokrát, co jsme měli volby?“ zeptal se.

Dále se vyhýbal podezření, že pouze „papouškuje“ ruskou propagandu, jak to označila americká stanice CNN. „To není věc Ruska, to je něco, co vychází ode mě,“ podotkl.

Delegace z USA a Ruska v pondělí jednaly v saúdskoarabském Rijádu. „Zdá se, že USA nyní diskutují o ultimátu, které Putin předložil na začátku války,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. „Opět se rozhoduje o Ukrajině bez Ukrajiny. Proč by si někdo myslel, že přijmeme tato ultimáta teď, když jsme je odmítli v nejtěžších chvílích války?“

Zelenskyj dále zdůraznil, že se nevzdá žádného ukrajinského území a bude se snažit diplomatickou cestou získat zpět okupovaná města a vesnice. „Budou ukrajinská. O tom nemůže být žádný kompromis,“ dodal.

Mezi Ukrajinci panuje obava, že by rychlá dohoda mezi Trumpovou administrativou a Ruskem mohla vést k dalšímu „Minsku 3“ – tedy mírové dohodě, kterou by Moskva následně stejně porušila.

Ukrajina má hořké zkušenosti s předchozími mírovými dohodami z let 2014 a 2015, kdy byly v běloruském Minsku podepsány dohody mezi Ukrajinou a Ruskem po anexi Krymu a ruském vpádu na Donbas. Oba dokumenty však byly opakovaně porušovány ruskou armádou a separatisty.