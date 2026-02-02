Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál

Bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges varoval, že Rusko je v současnosti v otevřené válce s Evropou, i když si to mnozí odmítají připustit. Na konferenci v Oslu kritizoval používání termínu „hybridní válka“, který podle něj dostatečně nevystihuje vážnost ruských nepřátelských aktivit. Cílem Moskvy je podle generála donutit evropské státy, aby přestaly podporovat Ukrajinu.
Hodges zdůraznil, že pokud Rusko nepocítí za své činy reálné následky, bude v této agresi pokračovat každý den. Evropa by se podle něj měla soustředit na budování vlastních obranných schopností a přestat se obávat možného odchodu Spojených států z kontinentu.
Generál vyzval evropské lídry, aby byli sebevědomější a nenechali se paralyzovat strachem z kroků americké administrativy.
V souvislosti s výroky Donalda Trumpa a ministra obrany Petea Hegsetha vyjádřil Hodges značné rozhořčení. Uvedl, že je mu zle z prezidentových komentářů k obětem spojenců v Afghánistánu. Úspěch NATO podle něj nikdy nestál na drahém vybavení, ale na jistotě, že v případě napadení přispěchají na pomoc všechny členské státy.
Varoval také, že současná národní bezpečnostní strategie USA riskuje izolaci evropských spojenců. Mezitím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o kritické situaci v tamním energetickém systému po ruských útocích. V Kyjevě zůstává při mrazech dosahujících -17 stupňů Celsia více než dvě stě budov bez vytápění, přičemž na opravách pracují týmy z celé země.
Podle Zelenského se ruská armáda v posledních dnech nezaměřuje na cílené raketové údery proti energetice, ale soustředí se na terorizování logistiky. Hlavním cílem útoků se stala především železniční infrastruktura. Přesto zůstávají energetická zařízení v pohraničních a frontových oblastech pod neustálým tlakem ruského ostřelování.
