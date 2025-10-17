Bývalý velitel americké armády v Evropě, Ben Hodges, prohlásil, že pokud by Rusko zaútočilo na území NATO, jeho strategická exkláva Kaliningrad by byla „eliminována během prvních hodin“. Podle něj je to „absolutně legitimní cíl“.
Ben Hodges uvedl, že veškeré ruské vojenské kapacity v Kaliningradu a také na místech, jako je Sevastopol na Krymu, by byly „eliminovány během prvních hodin“. „Kdyby Rusko napadlo Polsko stejným způsobem, jakým napadlo Ukrajinu, bylo by zničeno vzdušnými silami NATO a pozemní silou NATO,“ prohlásil.
Hodges, který hovořil pro ruskojazyčný sesterský kanál TVP World Vot Tak na okraj Varšavského bezpečnostního fóra, rovněž vyzval k zesílení útoků na ruskou ropnou infrastrukturu. Argumentoval tím, že cílení na ruskou schopnost vyvážet ropu poškozuje jeho válečnou pokladnu a stále více ztěžuje Moskvě pokračování v agresi proti Ukrajině.
„Pokud se nic jiného nezmění, pokud nedojde k žádné vnější změně, pak si myslím, že jejich ekonomika je přinutí výrazně omezit to, co dělají, někdy v průběhu příštího roku,“ uvedl. Hodges rovněž vyjádřil názor, že Rusko nemůže válku vyhrát, ale bude v boji pokračovat tak dlouho, „dokud si Putin bude myslet, že to vzdáme“.
Ohledně masivního narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony v září se bývalý americký generál domnívá, že reakce NATO „nebyla tou správnou odpovědí“. Přestože pochválil rychlost a připravenost polské protivzdušné obrany, poukázal na to, že incident odhalil nedostatky ve schopnostech NATO.
„Jistě, ukázalo to, že nejsme připraveni čelit stovkám dronů každý den tak, jako to dělají Ukrajinci,“ řekl a dodal, že Západ „sledoval roky“, ale stále není připraven čelit hrozbě bezpilotních letounů. V této souvislosti ocenil návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na integraci protivzdušné obrany jeho země se systémy NATO.
„Měl by to být takzvaný společný vzdušný obraz, aby všichni viděli totéž,“ argumentoval, že takový situační přehled by pomohl NATO chránit vlastní infrastrukturu a občany. Bývalý nejvyšší velitel USA v Evropě obhajoval udržování tlaku na Rusko, aby ho přinutilo k jednacímu stolu. Také řekl, že západní lídři musí dát jasně najevo, že nebudou tolerovat pokračující provokace, jako je narušování vzdušného prostoru nebo poškození infrastruktury v Baltském moři. „Musí [Rusko] pokaždé utrpět nějaké důsledky,“ řekl. „Jinak to bude jen pokračovat.“
