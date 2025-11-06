Neohlášená návštěva Angeliny Jolie na Ukrajině se změnila v drama: její řidiče odvedli vojáci

Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (49), známá svými humanitárními aktivitami, zažila během své utajené návštěvy Ukrajiny nečekaný zvrat. Během cesty do válečné zóny na jihu země její tým zastavili vojenské hlídky, které údajně odvedly jejího řidiče do armády.
Podle serveru Politico byla Jolie na Ukrajině bez oficiálního oznámení. Cestovala s organizací Legacy of War Foundation a navštívila města Cherson a Mykolajiv, jen pár kilometrů od frontové linie. Byl to už její druhý pobyt v zemi od začátku ruské invaze v roce 2022 – poprvé se objevila ve Lvově.
Incident se odehrál na kontrolním stanovišti poblíž Mykolajivu, kde podle ukrajinských zdrojů došlo ke konfrontaci mezi vojáky a členem doprovodu herečky. Řidič Jolie měl být vojenským záložníkem, a když na místě ukázal doklady, dostal okamžitý rozkaz dostavit se na vojenské přeškolení.
Ukrajinské ozbrojené síly nejprve zveřejnily prohlášení, v němž incident popsaly, ale později jej z internetu stáhly s tím, že „informace šířené v médiích jsou zkreslené“ a že se situace stále vyšetřuje. Regionální náborový úřad v Mykolajivu však událost pro Politico potvrdil.
Zástupce Angeliny Jolie se k celé věci odmítl vyjádřit. Místní média zveřejnila video, na němž je herečka zachycena v Mykolajivské oblasti, a sociální sítě okamžitě zaplavily spekulace o průběhu incidentu.
Podle ukrajinských médií Jolie na místo dorazila pěšky a bez oficiálního doprovodu, což mohlo k napjaté situaci přispět. „Byla to neohlášená humanitární mise, která se změnila v dramatický zásah armády,“ uvedl jeden z místních úředníků.
válka na Ukrajině , Angelina Jolie
Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.
Zdroj: Libor Novák