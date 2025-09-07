Neschopný a pomýlený. Ministr zdravotnictví Kennedy Jr. je hrozbou pro zdraví, varuje jeho rodina

Libor Novák

7. září 2025 9:36

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí Robert F. Kennedy Jr.
Ministr zdravotnictví a sociálních věcí Robert F. Kennedy Jr. Foto: The White House

Rodinný spor Kennedyů pokračuje. Hned několik členů slavného klanu veřejně vyzvalo Roberta F. Kennedyho Jr. k rezignaci na funkci šéfa Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Stalo se tak po nedávném slyšení v Senátu, během kterého měl Kennedy Jr. spory s republikány i demokraty ohledně přístupu k vakcínám a dalším tématům.

Komentáře tajemníka Kennedyho, které pronesl během slyšení, byly následně prověřeny agenturou Associated Press i dalšími médii. Agentura uvedla, že Kennedy pronesl „bezpočet nepravdivých a zavádějících tvrzení“ k tématům, jako je COVID-19, očkování dětí, střelba ve školách nebo financování venkovských nemocnic.

Jeho sestra Kerry Kennedyová reagovala na sociálních sítích a bratra označila za „neschopného“ a „pomýleného“. Napsala: „Vakcíny fungují. O tom se nedá diskutovat. Zničení klíčových institucí, jako je Národní institut zdraví (NIH) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), povede ke ztrátě nevinných životů.“ Své prohlášení pak zakončila slovy, že Robert F. Kennedy Jr. musí okamžitě rezignovat.

Podobné pocity vyjádřil i její synovec, bývalý poslanec Sněmovny reprezentantů Joe Kennedy III., který rovněž zveřejnil prohlášení, v němž svého strýce vyzval k rezignaci. Podle něj je „hrozbou pro zdraví a blahobyt každého Američana“. Závěrem dodal: „Hodnoty, jako jsou morální zásady a vědecké poznatky, v jeho úřadu chybí. Musí odstoupit.“

Jack Schlossberg, jediný žijící vnuk prezidenta Kennedyho, pak sdílel příspěvek svého bratrance a přidal vlastní komentář: „Konečně! Naprosto souhlasím – RFK Jr. je hrozbou pro veřejné zdraví a americké vědecké vedení.“ Dále dodal, že Robert se „uspokojuje lhaním Kongresu“.

Zatímco někteří členové rodiny se v posledních měsících spíše drželi v ústraní, a to i ti, kteří zpočátku vystupovali proti Kennedyho kandidatuře na prezidenta před jeho nástupem do Trumpovy administrativy, nynější ostrá prohlášení od Kerry Kennedyové a Joea Kennedyho III. představují jasný posun. Rozvířily tak dříve doutnající napětí mezi členy této slavné politické dynastie. 

