Neschopný a pomýlený. Ministr zdravotnictví Kennedy Jr. je hrozbou pro zdraví, varuje jeho rodina

Rodinný spor Kennedyů pokračuje. Hned několik členů slavného klanu veřejně vyzvalo Roberta F. Kennedyho Jr. k rezignaci na funkci šéfa Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Stalo se tak po nedávném slyšení v Senátu, během kterého měl Kennedy Jr. spory s republikány i demokraty ohledně přístupu k vakcínám a dalším tématům.
Komentáře tajemníka Kennedyho, které pronesl během slyšení, byly následně prověřeny agenturou Associated Press i dalšími médii. Agentura uvedla, že Kennedy pronesl „bezpočet nepravdivých a zavádějících tvrzení“ k tématům, jako je COVID-19, očkování dětí, střelba ve školách nebo financování venkovských nemocnic.
Jeho sestra Kerry Kennedyová reagovala na sociálních sítích a bratra označila za „neschopného“ a „pomýleného“. Napsala: „Vakcíny fungují. O tom se nedá diskutovat. Zničení klíčových institucí, jako je Národní institut zdraví (NIH) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), povede ke ztrátě nevinných životů.“ Své prohlášení pak zakončila slovy, že Robert F. Kennedy Jr. musí okamžitě rezignovat.
Podobné pocity vyjádřil i její synovec, bývalý poslanec Sněmovny reprezentantů Joe Kennedy III., který rovněž zveřejnil prohlášení, v němž svého strýce vyzval k rezignaci. Podle něj je „hrozbou pro zdraví a blahobyt každého Američana“. Závěrem dodal: „Hodnoty, jako jsou morální zásady a vědecké poznatky, v jeho úřadu chybí. Musí odstoupit.“
Jack Schlossberg, jediný žijící vnuk prezidenta Kennedyho, pak sdílel příspěvek svého bratrance a přidal vlastní komentář: „Konečně! Naprosto souhlasím – RFK Jr. je hrozbou pro veřejné zdraví a americké vědecké vedení.“ Dále dodal, že Robert se „uspokojuje lhaním Kongresu“.
Zatímco někteří členové rodiny se v posledních měsících spíše drželi v ústraní, a to i ti, kteří zpočátku vystupovali proti Kennedyho kandidatuře na prezidenta před jeho nástupem do Trumpovy administrativy, nynější ostrá prohlášení od Kerry Kennedyové a Joea Kennedyho III. představují jasný posun. Rozvířily tak dříve doutnající napětí mezi členy této slavné politické dynastie.
Související
Kennedy Jr. podlehl hoaxům. Zrušil v USA vývoj mRNA vakcín
"Puč" v USA: Kennedy Jr. porušil slib, odvolal celý poradní výbor CDC pro vakcíny, dosadí do něj své lidi
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě
před 2 hodinami
Trumpova cesta k Nobelově ceně: Opravdu ukončil už šest válek?
před 3 hodinami
Neschopný a pomýlený. Ministr zdravotnictví Kennedy Jr. je hrozbou pro zdraví, varuje jeho rodina
před 5 hodinami
Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze
před 6 hodinami
Počasí bude i příští týden letní, tropy se ale neukáží
včera
Trump přišel s dalším kontroverzním návrhem. Chce si přivlastnit památník 11. září, New York se bouří
včera
Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?
včera
Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci
včera
Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška
včera
Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady
včera
Jak si Trump podmanil svět? Jeden den se neobjevil na veřejnosti, lidé uvěřili tomu, že zemřel
včera
Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně
včera
Trump poslal ke břehům Venezuely armádu. Madurovi hrozí útokem
včera
Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila
včera
Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump
včera
Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?
včera
Putin opět mění strategii. K válce na Ukrajině zaujal nekompromisní postoj, Zelenského chce v Moskvě
včera
Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany
včera
Počasí o víkendu: Letní teploty zůstanou, tropy se ale nevrátí
5. září 2025 21:20
USA a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Chtějí předejít roztržkám před Valným shromážděním
Spojené státy a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Cílem je předejít roztržkám na konferenci, která se koná na okraj Valného shromáždění OSN, kde několik zemí plánuje uznat stát Palestina. Mezi ně patří Spojené království, Francie, Kanada, Belgie a Malta.
Zdroj: Libor Novák