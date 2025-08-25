Netanjahu mění strategii. I přesto, že Hamás schválil příměří

I přes to, že Hamás přijal návrh na příměří, Izrael zatím nereagoval. Premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že nařídil „okamžitá jednání“ o propuštění rukojmích a ukončení války za podmínek, které jsou pro Izrael přijatelné. Toto ticho a posun ve strategii vyvolávají zmatek u zprostředkovatelů i rodin rukojmích.
Po osmnácti měsících, kdy Netanjahu souhlasil pouze s částečnými dohodami o příměří, nyní požaduje komplexní dohodu, která by zajistila propuštění všech rukojmích a ukončila válku podle izraelských podmínek. Tento obrat přichází ve stejnou dobu, kdy premiér zrychluje plány na masivní vojenskou operaci v Gaze. Izrael tak uplatňuje dvojí strategii – vyjednávání a zároveň válku, aby porazil Hamás.
Netanjahu ve čtvrtek prohlásil, že nařídil svému týmu, aby okamžitě zahájil jednání o návratu rukojmích a ukončení války. Záměrně se však nezmínil o návrhu, který je momentálně na stole. Ten počítá s dočasným příměřím výměnou za propuštění poloviny rukojmích. Izrael se domnívá, že ústupky Hamásu jsou důsledkem hrozby nadcházející ofenzivy v Gaze. Izraelští představitelé věří, že obnovený vojenský tlak donutí Hamás přijmout izraelské podmínky pro ukončení války.
Netanjahu nevysvětlil, co vedlo k tomuto dramatickému posunu od částečného k komplexnímu rámci vyjednávání. Jeho dvojznačné výroky mátnou mnoho Izraelců i lidí v zahraničí, protože po roce a půl vláda odmítala ukončení války a souhlasila pouze s postupnými a částečnými dohodami o příměří. Nyní se však soustředí pouze na komplexní dohodu a zdráhá se odpovědět na poslední návrh zprostředkovatelů, který Hamás přijal.
Podle vysoce postavených izraelských zdrojů není odpověď na Netanjahuovu novou vyjednávací strategii v Jeruzalémě, ale ve Washingtonu. Americký prezident Donald Trump v posledních týdnech veřejně vyjádřil explicitní podporu pro obnovený izraelský útok v Gaze a přijal izraelskou rétoriku, jejímž cílem je zničit Hamás, místo aby usiloval o dočasné příměří.
Dle jednoho vysoce postaveného izraelského zdroje serveru CNN ztratil Trump po posledním kole jednání v červenci trpělivost. Nevěří, že Hamás chce skutečnou dohodu. To potvrdil i Trump, když řekl novinářům, že Hamás nechtěl dohodu a že si myslí, že chce zemřít. Krátce po těchto komentářích se Netanjahuův úřad přesunul k přístupu „všechno, nebo nic“ a začal požadovat komplexní dohodu.
Na posledním jednání bezpečnostního kabinetu, na kterém vláda schválila rozhodnutí o rozšíření operace v Gaze, bylo stanoveno pět podmínek pro ukončení války. Mezi nimi odzbrojení Hamásu, propuštění všech rukojmích, demilitarizace Gazy při zachování izraelské bezpečnostní kontroly a zřízení alternativní civilní správy. Hamás však trvá na tom, že se nikdy neodzbrojí. Izraelští analytici tvrdí, že Netanjahuova dvojí hra je politickou taktikou, jak si koupit čas. Prodlužuje válku a jeho vlastní vládu.
Novinář Chaim Levinson řekl CNN, že Netanjahu si je plně vědom toho, že Hamás nikdy nepřijme jeho podmínky. A to je přesně to, o co mu jde. Netanjahu požaduje plnou izraelskou kontrolu nad Gazou po válce, a to je situace, ve které by si Izrael ponechal právo provádět útoky v Gaze. Podle Levinsona by v takových podmínkách nikdo do Gazy neinvestoval, protože by území zůstalo uvězněné v neustálém konfliktu.
Přestože průzkumy ukazují, že většina izraelské veřejnosti by podpořila jakoukoli dohodu, která by přivedla rukojmí domů, Netanjahuovi krajně pravicoví koaliční partneři jsou proti jakémukoli příměří a hrozí rozpadem jeho vlády. Z tohoto důvodu byly všechny dosavadní dohody o rukojmích navrženy jako postupné. To Netanjahuovi umožnilo slíbit koaličním partnerům, že válka bude nakonec pokračovat.
Napětí mezi vládou a rodinami rukojmích v Gaze eskalovalo. Rodiny, které zintenzivnily veřejný tlak od schválení ofenzivy v Gaze, obviňují vládu, že obětuje rukojmí tím, že oddaluje dohodu. Matka jednoho z rukojmích Einav Zangaukerová na demonstraci obvinila Netanjahua, že torpéduje jednání. Řekla, že klade nesplnitelné podmínky pro ukončení války a povede vojáky do smrtelných pastí.
Netanjahuův úřad se snaží odrazit veřejnou kritiku. Novinářům o víkendu řekli, že premiér vyšle vyjednávací tým, jakmile bude stanoveno místo konání rozhovorů. Ovšem bez vybraného místa a s americkým týmem zaměstnaným Ukrajinou a Ruskem může Netanjahu pokračovat ve své dvojí strategii.
