Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána

Budapešť zažívá noc, na kterou se bude vzpomínat desítky let. Poté, co premiér Viktor Orbán přiznal porážku ve volbách, vypukly v centrále opoziční strany Tisza na břehu Dunaje nepopsatelné oslavy. Dav fanoušků Pétera Magyara zaplnil nábřeží maďarskými vlajkami a vzduchem létají zátky od šampaňského, doprovázené slzami štěstí a nekonečným objímáním.
Pro mnohé přítomné má tento okamžik hluboký historický rozměr. Spisovatel a básník András Petőcz přirovnal současnou atmosféru v hlavním městě k roku 1989, kdy se hroutil komunistický režim. „Bylo mi tehdy třicet let a ten pocit je naprosto stejný. Je to návrat svobody,“ svěřil se dojatý umělec zahraničním zpravodajům přímo v centru dění.
Tato euforie je pochopitelná zejména u mladé generace. Vzhledem k tomu, že Fidesz vládl nepřetržitě šestnáct let, vyrostla v Maďarsku celá generace dospělých, kteří nepamatují jiného premiéra než Viktora Orbána. Pro ně dnešní noc neznamená jen výměnu vlády, ale konec jediné politické reality, kterou dosud poznali.
Třicetiletá právnička Dora, která patří k tisícům lidí shromážděných u Dunaje, popsala své pocity jako opatrný optimismus. „Čekali jsme na to opravdu dlouho. Vlastně od té doby, co jsem začala vnímat veřejné dění, byl Orbán u moci,“ vysvětlila webu index.hu s tím, že jde o první okamžik v jejím dospělém životě, kdy cítí skutečnou naději na změnu.
Podobně hovořila i osmadvacetiletá tlumočnice Csegme, která napjatě sledovala sčítání hlasů po celý den. Podle ní se nálada měnila z minuty na minutu a napětí bylo téměř hmatatelné. Pro ni i její vrstevníky představuje tento výsledek moment, od kterého se bude odvíjet celá jejich další budoucnost.
Zajímavé je, že mnoho mladých voličů nevidí v Péteru Magyarovi nekritického hrdinu. Vědí, že jde o konzervativce, který byl ještě před dvěma lety součástí Orbánova systému. Přesto pro ně představuje nejlepší a možná jedinou šanci na skutečnou transformaci země. Oceňují na něm především přímočarost a schopnost mluvit o problémech, které lidé pociťují v každodenním životě.
Devětadvacetiletý chirurg Marton zdůraznil, že Magyar pojmenovává věci racionálně. „Všichni cítíme korupci a všichni víme, že to, co Orbán říkal o cenách plynu a ropy, bylo zavádějící,“ uvedl lékař. Narážel tím na Orbánovu kampaň postavenou na tvrzení, že díky levným surovinám z Ruska chrání maďarské spotřebitele, což mnozí odborníci i média v minulosti zpochybňovali.
Navzdory vítězství a zisku parlamentní většiny však mezi podporovateli strany Tisza zůstává dávka realismu. Jsou si vědomi toho, že Fidesz za šestnáct let u moci dokonale ovládl státní instituce, soudnictví i mediální krajinu. Vládnutí pro novou garnituru tak rozhodně nebude snadné.
„Kolem vlády je stále mnoho systémů a soudců, kteří mohou práci budoucího kabinetu blokovat,“ varuje Marton. I přes tyto obavy však v budapešťských ulicích převládá pocit, že nejdůležitější krok byl učiněn. Maďarsko se probouzí do nové éry a lidé u Dunaje věří, že cesta k demokracii je opět otevřená.
Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhraje volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána
před 36 minutami
Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině
před 53 minutami
Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?
Aktualizováno před 1 hodinou
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhraje volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
před 2 hodinami
Sečtena čtvrtina hlasů. Volby v Maďarsku vyhrává opozice
Aktualizováno před 2 hodinami
Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza
před 4 hodinami
Jak funguje volební systém v Maďarsku? Patří k nejsložitějším na světě
před 5 hodinami
Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní
před 7 hodinami
Trump nařídil americkému námořnictvu blokádu Hormuzského průlivu
před 8 hodinami
Orbán je jako Havel, prohlásil Turek a pustil se do Pavla. Pak se přidal i úřad Macinky
před 9 hodinami
Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi
před 10 hodinami
Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů
před 11 hodinami
Žádné mobily ani papír s tužkou, policie do 15 minut. Volby v Maďarsku provází přísná pravidla
před 13 hodinami
Maďarsko hlásí rekordní volební účast. Odvoleno mají Orbán i Magyar
před 14 hodinami
Fidesz, nebo Tisza? Maďaři dnes rozhodnou o budoucnosti své země, pod Orbánem se láme větev
před 15 hodinami
Počasí: Příští týden se citelně oteplí
včera
Ceny Anděl 2025 předány. Uspěli Michal Prokop, James Cole i Gufrau a Victor Kal
včera
Bílý dům oficiálně odhalil plány Trumpova největšího oblouku na světě
včera
Trump plánuje udělit milost každému, kdo se přiblížil k Oválné pracovně na 200 stop
včera
CNN: Američané odcházejí z USA do zemí jako je Česko. Hledají bezpečí, nižší náklady a pomalejší tempo
Zatímco tradiční destinace jako Francie, Itálie nebo Španělsko stále lákají tisíce emigrantů, v posledních letech se objevuje nový trend: Američané stále častěji obracejí svou pozornost k zemím střední a východní Evropy. Podle aktuálních dat a průzkumů veřejného mínění webu CNN touží po odchodu z USA rekordní množství lidí, přičemž země jako Polsko, Rumunsko, Albánie nebo Česká republika nabízejí to, co ve své domovině postrádají – bezpečí, nižší náklady na život a výrazně pomalejší životní tempo.
Zdroj: Libor Novák