Nová data: Kolik je na obou stranách obětí války na Ukrajině?

Vojenský konflikt na Ukrajině si od začátku plnohodnotné ruské invaze vyžádal na obou stranách již více než dva miliony padlých, zraněných či pohřešovaných vojáků. Vyplývá to z nové studie amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia. Podle zveřejněných odhadů nesou hlavní tíhu ztrát moskevské síly, které zaznamenaly přibližně 1,4 milionu obětí, přičemž počet mrtvých ruských vojáků dosahuje 400 000 až 450 000.
Ukrajinská armáda za stejné období podle této analýzy vykázala celkově 525 000 až 625 000 padlých, zraněných nebo pohřešovaných. Počet usmrcených ukrajinských vojáků se odhaduje na 125 000 až 150 000. Studie poukazuje na to, že množství padlých na ruské straně již více než čtyřnásobně převyšuje bilanci všech amerických ztrát ve všech válečných konfliktech od konce druhé světové války.
Poměr ztrát mezi ruskou a ukrajinskou armádou se v první polovině letošního roku výrazně proměnil a vzrostl na přibližně osm ku jedné v neprospěch Moskvy. Podle autorů výzkumu je tento trend dán především masivním nasazením ukrajinských bezpilotních letounů, včetně systémů s prvkami umělé inteligence, které tvoří základ úspěšné letecké obranné kampaně. Ruské měsíční ztráty se v tomto roce pohybují mezi 30 000 a 34 000 vojáky, což již překonává průměrné tempo tamních odvodů, které dosahuje zhruba 27 000 nových rekrutů za měsíc.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během vzpomínkových akcí v Kyjevě letos na jaře zdůraznil, že od 24. února 2022 padlo nejméně 55 000 ukrajinských vojáků, ačkoliv odhady stanice BBC už v té době naznačovaly, že počet obětí může být až 200 000.
Na straně agresora potvrdila BBC jména více než 180 000 zabitých vojáků bojujících za Rusko. Vzhledem k tomu, že mnoho úmrtí přímo na bojišti není oficiálně zaznamenáno, je skutečný počet padlých na ruské straně obecně přijímán jako výrazně vyšší.
Podle zprávy amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) ze začátku letošního roku přesáhl počet mrtvých, raněných a pohřešovaných ruských vojáků do konce roku 2025 hranici 1,2 milionu.
Samotný počet padlých ruských vojáků se odhaduje na 275 až 325 tisíc, což tvoří zhruba čtvrtinu celkového čísla. Tyto údaje v zásadě korespondují s výpočty serverů Meduza a Mediazona, které využívají registry dědických řízení a seznamy identifikovaných obětí. Podle předběžných čísel z konce loňského roku zemřelo přibližně 300 tisíc vojáků, zatímco zranění vojáci se v těchto statistikách neobjevují.
Identifikace mrtvých je komplikována nejasnými údaji o nezvěstných, z nichž se po čase polovina ukáže jako padlí. Ruské jednotky začaly od poloviny roku 2024 hromadně podávat žaloby na oficiální prohlášení nezvěstných vojáků za mrtvé, přičemž do prosince 2025 bylo zaznamenáno asi 90 tisíc takových případů. Na ukrajinské straně jsou data o nezvěstných dostupnější díky dobrovolnické databázi UALosses, která eviduje jména zhruba 85 tisíc obětí.
Zpráva CSIS uvádí, že poměr ruských ztrát vůči ukrajinským je přibližně 2,5 ku 1 nebo 2 ku 1. Ukrajinské síly měly od února 2022 do prosince 2025 utrpět ztráty v rozmezí 500 až 600 tisíc lidí, z čehož 100 až 140 tisíc tvoří mrtví. Tyto odhady jsou však podle analytiků obtížně doložitelné, protože oficiální seznamy jmen z obou stran jsou neúplné a často nezahrnují všechny padlé.
Měřítko ruských ztrát vynikne při srovnání s americkými válečnými konflikty po roce 1945. Celkové ztráty USA ve Vietnamu činily zhruba 47 tisíc lidí a v Korejské válce 54 tisíc, což je výrazně méně než počet ruských mrtvých na Ukrajině. CSIS však upozorňuje, že toto srovnání se týká pouze velmocí, neboť v Koreji i Vietnamu utrpěli místní oponenti USA mnohem vyšší ztráty v řádech stovek tisíc.
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Zdroj: Libor Novák