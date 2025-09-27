Nové napětí kolem jaderné elektrárny na Ukrajině. Ani experti netuší, co se může dít

Rostoucí obavy vyvolává aktuální situace v Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárně na Ukrajině. Zařízení je už více než tři dny bez proudu z externích zdrojů, upozornil britský deník The Guardian. Ani experti přitom netuší, co může v dalších hodinách následovat.
K provozu chladícího a bezpečnostních systémů slouží nouzové generátory již od úterního odpoledne, kdy došlo k přerušení posledního z externích zdrojů napájení na ruské straně. Není přitom známo, zda a kdy dojde k nápravě této situace.
Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi ve středu označil nastalou situaci za hluboce znepokojující. Ve čtvrtek se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ale ke zlepšení situace v Záporožské jaderné elektrárně to nepřispělo.
Západní experti i ukrajinští představitelé se obávají, že Kreml řízeně vytváří krizi, aby upevnil svou moc nad elektrárnou, která je největším zařízením svého druhu na evropském kontinentu. Rusové se podle pozorovatelů chtějí pokusit o spuštění nejméně jednoho z reaktorů. Navzdory válečnému stavu na Ukrajině.
"Rusko využívá jadernou elektrárnu jako vyjednávací nástroj," prohlásil podle deníku jeden z ukrajinských činitelů. Odborník z organizace Greenpeace podotkl, že ruská okupace se dostává do "kritické a potenciálně katastrofální fáze".
Evropští regulátoři dokázali při testech po jaderné katastrofě v japonské elektrárně Fukušima, že jaderná elektrárna by měla být schopná fungovat bez externích zdrojů energie po dobu 72 hodin. Nikdo však neví, co může následovat po uplynutí třídenního období. Proto vyvolává současná situace na Ukrajině obavy.
Záporožská elektrárna má šest bloků a výkon 6000 megawattů a je od prvních dnů ruské invaze, která vypukla 24. února 2022, pod kontrolou ruských jednotek. Jde o nejvýkonnější zařízení svého druhu v Evropě. Elektrárna se během konfliktu opakovaně stala terčem ostřelování, ze kterého se navzájem obviňovaly obě strany.
Na území dnešní Ukrajiny se ještě za dob Sovětského svazu stala nejhorší jaderná havárie v historii lidstva. 26. dubna 1986 došlo k přehřátí, protavení a výbuchu čtvrtého reaktoru Černobylské jaderné elektrárny.
Související
Pavel v OSN: Rusko vede nemilosrdnou válku, za oponou klamů a iluzí útočí i na Polsko
Tankům definitivně odzvonilo? Rusko začalo budovat specializovanou dronovou infrastrukturu
válka na Ukrajině , Záporožská jaderná elektrárna , Ruská armáda , jaderné elektrárny , Rusko , Ukrajina , Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Nové napětí kolem jaderné elektrárny na Ukrajině. Ani experti netuší, co se může dít
před 1 hodinou
Muž s nožem pobodal dva lidi v autobuse MHD. Hrozí mu až výjimečný trest
před 2 hodinami
"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady
před 2 hodinami
Do Evropy dorazil pozůstatek hurikánu. Počasí bude místy hodně nebezpečné
před 3 hodinami
Francie dostala přednost. Pohřeb legendární Claudie Cardinalové bude v Paříži
před 4 hodinami
Dánové opět řešili neznámé drony. Vznášely se nad vojenskou základnou
před 4 hodinami
ANO může volit až třetina lidí. Motoristé a Stačilo jsou na hraně, ukazuje průzkum
před 5 hodinami
Metro v srpnu zastavil školák mladší patnácti let, zjistila policie
před 6 hodinami
Volební sliby pod lupou. Ekonomka pro EZ vysvětluje, proč strany nejsou k voličům fér
před 7 hodinami
Rusové fantazírují o ukrajinské provokaci a začátku třetí světové války
před 8 hodinami
Žádost o voličský průkaz už jen osobně. Čas máte do středy
před 8 hodinami
Princ Andrew, Musk či Bannon. Američanové uvolnili další část Epstein Files
před 9 hodinami
Finále kampaně dostává zápletku. ANO kleslo na 28 procent, dvě uskupení jsou na hraně
před 10 hodinami
Počasí bude příští týden místy mrazivé, teploty v noci klesnou pod nulu
včera
Finsko tlačí na USA, aby v Evropě ponechaly klíčové vojenské vybavení na ochranu před Ruskem
včera
Protest v New Yorku: Netanjahu nemluví naším jménem, říká židovský demonstrant
Aktualizováno včera
Zelenskyj: Na Ukrajinu pronikly průzkumné drony z Maďarska
včera
"Odvezli mě rovnou do chladícího boxu v márnici.“ Teenager z Gazy popsal hrůzy izraelské války
včera
Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál
včera
Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se cestou na zasedání OSN v New Yorku opět vyhnul vzdušnému prostoru několika evropských zemí a zvolil výrazně delší letovou trasu. Netanjahu čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) kvůli obviněním z válečných zločinů, včetně použití hladovění jako válečné metody.
Zdroj: Libor Novák