Nové napětí v Íránu. Američané podnikli odvetu za útok na nákladní loď

Uplynulé hodiny přinesly nové napětí mezi Washingtonem a Teheránem. Americká armáda podnikla údery proti íránským cílům poté, co americký prezident Donald Trump obvinil Írán z porušení příměří. Konkrétně došlo k útoku na nákladní loď v Hormuzském průlivu. Informovala o tom BBC.
Teherán tvrdí, že nákladní loď čelila útoku, protože používala neschválenou cestu průlivem, který je jedinou spojnicí mezi Perským zálivem a oceánem. Jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Americká armáda uvedla, že zasáhla íránské sklady raket a dronů a také pobřežní radary v odvetě za čtvrteční dronový útok na nákladní loď. Po útoku došlo k pozastavení plánovaných evakuací tisícovek námořníků, kteří uvízli v oblasti.
Islámské revoluční gardy oznámily, že jejich námořní jednotky reagovaly útokem na americké vojenské pozice v regionu, aniž by zveřejnily další podrobnosti. "Pokud se agrese bude opakovat, naše odpověď bude ještě větší," vzkázali gardisté.
Americký prezident Donald Trump v pátek nechtěl novinářům v Bílém domě prozradit, jaká bude americká reakce na útok na nákladní loď. "Uvidíte. Ale nelíbí se mi, že včera stříleli. Neměli by to dělat," nechal se slyšet. Na otázku, proč si myslí, že Teherán útočil, odvětil, že Íránci "jsou trochu jiní".
Viceprezident J. D. Vance již po odvetném útoku americké armády napsal, že pokud Írán nesouhlasí s aplikací memoranda o porozumění, mohou jeho představitelé zvednout telefon a zavolat. "Násilí se ale potká s násilím," uvedl na sociální síti X.
Memorandum podepsali zástupci obou válčících zemí v předchozím průběhu června. USA souhlasily s ukončením námořní blokády íránských přístavů a všech typů sankcí, jimž byl Teherán podroben. Stále je však například nutné vyjednat, co bude s íránským jaderným programem.
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Americká armáda (U.S. ARMY) , Írán , íránské revoluční gardy , Hormuzský průliv , USA (Spojené státy americké)
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Zdroj: Libor Novák