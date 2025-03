O’Donnell ostře: Je Trump opravdu tak hloupý, nebo svým lžím věří?

Donald Trump se zapsal do dějin jako první člověk, který veřejně šířil nepravdy o nejstarším spojenci Spojených států – Francii – a to přímo vedle francouzského prezidenta. Emmanuel Macron neváhal, a dokonce Trumpa fyzicky zarazil, položil mu ruku dolů, aby zastavil jeho nepravdivá slova o Francii. Jak popsal moderátor O’Donnell, Macron byl nucen v přímém přenosu korigovat Trumpovy výroky týkající se americké pomoci Ukrajině. Tuto situaci označil za „historické ponížení“, které se odehrálo přímo v Oválné pracovně Bílého domu.

„O pouhé tři dny později se Donald Trump opět chytil do stejné pasti ponížení, tentokrát v přítomnosti britského premiéra,“ pokračoval moderátor MSNBC. Keir Starmer během návštěvy Bílého domu musel znovu uvést na pravou míru tutéž Trumpovu lež o pomoci Ukrajině. Stejně jako při setkání s Macronem americký prezident tvrdil, že Evropa Ukrajině finanční prostředky pouze půjčuje a bude je následně vymáhat zpět.

O’Donnell upozornil na zajímavou shodu – jak Macron, tak Starmer zasáhli levou rukou, aby Trumpa přerušili a opravili jeho nepravdivé výroky. Zatímco francouzský prezident se nebál Trumpa fyzicky zastavit, britský premiér podle moderátora jednal „typicky britsky“ – zachoval chladnou zdvořilost a na amerického prezidenta ruku nepoložil.

V uplynulých dnech Donald Trump obvinil administrativu svého předchůdce Joea Bidena z toho, že Ukrajině poskytla astronomických 350 miliard dolarů. Ve skutečnosti šlo o 119 miliard, přičemž značná část těchto prostředků zůstala ve Spojených státech a podpořila americkou ekonomiku.

„Trump vždycky bude manipulovat s čísly – na to si už novináři v Bílém domě dávno zvykli,“ poznamenal O’Donnell. „Nikdy ho nebudou opravovat, když překrucuje fakta o financích. Kdyby jakýkoli jiný americký prezident zaměnil 119 miliard za 350 miliard, každý reportér ve Washingtonu by to okamžitě rozebral.“

Podle něj se Trumpovo neustálé šíření dezinformací už stalo součástí mediální reality. „Lhaní je teď pevně zabudované do očekávání tisku,“ upozornil moderátor.

Přesto se najde alespoň jeden novinář, který se nebojí Trumpovi postavit – Andrew Feinberg ze serveru Independent. Tento reportér už během Trumpova prvního prezidentského mandátu otevřeně konfrontoval exprezidenta s jeho lhaním a nehodlá s tím přestat ani nyní. Během schůzky se Starmerem Feinberg přímo zpochybnil Trumpova slova a upozornil ho na to, že jeho agresivní celní politika vůči zahraničním obchodním partnerům se nakonec obrátí proti americkým spotřebitelům, kteří za ni zaplatí nejvyšší cenu.

Právě se přehrává: Lawrence O’Donnell se během živého vysílání ostře obul do amerického prezidenta Donalda Trumpa Lawrence O’Donnell se během živého vysílání ostře obul do amerického prezidenta Donalda Trumpa Video: YouTube

Trumpova reakce byla naprosto předvídatelná. „Udělal přesně to, co dělá vždy, když je zahnaný do kouta – lhal,“ podotkl O’Donnell. Prezident bez zaváhání zopakoval svou oblíbenou mantru o tom, že cla nakonec zaplatí cizí země, nikoli američtí spotřebitelé. „Upřímně, my vlastně nevíme, jestli je Donald Trump opravdu tak moc hloupý, že tomu, co říká, sám věří,“ dodal moderátor.

Feinberg však nehodlal ustoupit a tlačil Trumpa dál do kouta. Přímo se ho zeptal, jak přesně cizí země platí americká cla. Odpověď? Žádná. „Trump místo toho pronesl dalších 150 slov – ani jednou v nich ale nezmínil, že by cla skutečně platily zahraniční vlády,“ upozornil O’Donnell. „Když byl přistižen při lži, jen se zamotal do svého vlastního blábolení, dokud neucítil, že vyplnil dost času.“

Trump svou tirádu završil typicky sebevědomým prohlášením: „Ale řeknu vám, tohle udělá naši zemi bohatou! Přestaneme být terčem posměchu po celém světě, protože nás zneužívali jako žádnou jinou zemi v historii. Děkuji moc.“ Bez ohledu na to, že otázku vůbec nezodpověděl, považoval svou řeč za uzavřenou – a s naprostým klidem vyzval k další otázce.

„Trump je terčem posměchu po celém světě za to, že tvrdí, že jím uvalovaná cla platí cizí země místo amerických spotřebitelů. Jestli ale Trump uvalí 50procentní cla na Samsung TV přicházející do této země, vy budete platit 50 procent za tu televizi. Cla jsou daň z prodeje, to je všechno, co jsou,“ vysvětlil moderátor a zdůraznil, že Trumpova rétorika je nejen zavádějící, ale i ekonomicky nesmyslná.

Moderátor následně znovu označil Trumpa za „terč posměchu“ na mezinárodní scéně a připomněl, že je jediným světovým lídrem, který si stále naivně myslí, že může zdanit cizí země.

Feinberg následně obrátil svou pozornost k britskému premiérovi a zeptal se ho, zda s Trumpem hovořil o kontroverzním nápadu připojit Kanadu jako 51. stát USA. „Myslím, že se mezi námi snažíte najít rozdíl, který neexistuje. Jsme nejbližší národy a měli jsme velice dobrou diskuzi,“ odpověděl Starmer diplomaticky.

Jinými slovy – Trump o Kanadě s britským premiérem vůbec nemluvil. Přitom právě Starmer je ten, s kým by tuto otázku musel projednat, pokud by svůj absurdní plán myslel vážně. Kanada je totiž součástí Britského impéria, její hlavou je britský panovník, a jakýkoli pokus o anexi by USA dostal do přímého konfliktu s Londýnem.

Podle O’Donnella byl reportér Feinberg vůbec prvním člověkem, který Trumpovi připomněl, že mezi Kanadou a „pánem, který se objeví na příštím vydání dvacetilibrových bankovek – králem Anglie“ existuje přímé spojení.