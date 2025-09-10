"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Libor Novák

10. září 2025 9:52

Donald Tusk
Donald Tusk Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.

Podle zdrojů z NATO nepovažuje aliance incident s drony na polském území za útok. Počáteční údaje naznačují úmyslné narušení prostoru ze strany šesti až deseti ruských dronů. Zdroje z aliance potvrdily, že šlo o první případ, kdy se letouny NATO zapojily do operace proti potenciálním hrozbám ve spojeneckém vzdušném prostoru.

Systémy protivzdušné obrany Patriot drony sice zaznamenaly, ale nezasáhly. Na noční operaci se podílely polské stíhačky F-16, nizozemské F-35 a italské průzkumné letouny Awacs.

Svoji podporu Polsku vyjádřil i český ministr zahraničí Jan Lipavský. Uvedl, že „bezohledné vpády ruských dronů do polského vzdušného prostoru jsou dalším důkazem toho, že moskevská válka proti Ukrajině ohrožuje nás všechny“. Vyzval NATO, aby neprodleně posílilo protivzdušnou obranu na svých hranicích. Podle něj se Vladimir Putin nezastaví, pokud ho nezastavíme my.

Ruský dron či podobný objekt navíc dopadl na obytnou budovu v obci Wyryki na východě Polska. Nikdo nebyl zraněn, potvrdil starosta.

Místní televize TVP Info ukázala záběry poničené střechy domu. Policie v Lublinské oblasti také informovala o nálezu poškozeného dronu ve vesnici Czosnowka a v obci Czesniki byly nalezeny části dronu u hřbitova.

Severoatlantická rada NATO má dnes jednat o tom, jaká opatření přijme v reakci na drony, které v noci vnikly do Polska.

Vysoká představitelka Evropské unie Kaja Kallasová uvedla, že počáteční náznaky ukazují na úmyslný vnik ruských dronů do evropského vzdušného prostoru, nikoli na nehodu.

Kallasová incident označila za nejvážnější narušení evropského vzdušného prostoru Ruskem od začátku války. EU stojí v plné solidaritě s Polskem.

Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně

Polská armáda, ilustrační fotografie

Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony

Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.

"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

