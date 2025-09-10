"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.
Podle zdrojů z NATO nepovažuje aliance incident s drony na polském území za útok. Počáteční údaje naznačují úmyslné narušení prostoru ze strany šesti až deseti ruských dronů. Zdroje z aliance potvrdily, že šlo o první případ, kdy se letouny NATO zapojily do operace proti potenciálním hrozbám ve spojeneckém vzdušném prostoru.
Systémy protivzdušné obrany Patriot drony sice zaznamenaly, ale nezasáhly. Na noční operaci se podílely polské stíhačky F-16, nizozemské F-35 a italské průzkumné letouny Awacs.
Svoji podporu Polsku vyjádřil i český ministr zahraničí Jan Lipavský. Uvedl, že „bezohledné vpády ruských dronů do polského vzdušného prostoru jsou dalším důkazem toho, že moskevská válka proti Ukrajině ohrožuje nás všechny“. Vyzval NATO, aby neprodleně posílilo protivzdušnou obranu na svých hranicích. Podle něj se Vladimir Putin nezastaví, pokud ho nezastavíme my.
Ruský dron či podobný objekt navíc dopadl na obytnou budovu v obci Wyryki na východě Polska. Nikdo nebyl zraněn, potvrdil starosta.
Místní televize TVP Info ukázala záběry poničené střechy domu. Policie v Lublinské oblasti také informovala o nálezu poškozeného dronu ve vesnici Czosnowka a v obci Czesniki byly nalezeny části dronu u hřbitova.
Severoatlantická rada NATO má dnes jednat o tom, jaká opatření přijme v reakci na drony, které v noci vnikly do Polska.
Vysoká představitelka Evropské unie Kaja Kallasová uvedla, že počáteční náznaky ukazují na úmyslný vnik ruských dronů do evropského vzdušného prostoru, nikoli na nehodu.
Kallasová incident označila za nejvážnější narušení evropského vzdušného prostoru Ruskem od začátku války. EU stojí v plné solidaritě s Polskem.
Související
Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně
Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně
před 1 hodinou
"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok
před 1 hodinou
Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?
před 2 hodinami
Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony
před 3 hodinami
Předpověď počasí na středu slibuje déšť. Spadnou desítky milimetrů srážek
včera
Karel III. navštíví katolický pohřeb. Britové se rozloučí s vévodkyní Katharine
včera
Revoluce v pražském zdravotnictví. Motol a Homolka se spojí, rozhodl Válek
včera
Tragickou nehodu na Mostecku nepřežila jedna osoba
včera
Podezření na obecné ohrožení. Policie vyšetřuje nehodu autobusu se studenty
včera
Policie uzavřela vyšetřování případu vraždy dvou novorozenců na Rychnovsku
včera
Italové se rozloučili s Armanim. Panovala přísná opatření
včera
BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo
včera
Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu
včera
Merz zahájil autosalon v Mnichově kritikou zákazu prodeje aut se spalovacími motory
včera
Důchodci na Ukrajině čekali, až jim pošta vyplatí důchod. Mezitím je zabila ruská raketa
včera
Maduro ve Venezuele opět změnil datum Vánoc
včera
Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?
včera
Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron
včera
Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat
včera
Demokraté zveřejnili podepsaný dopis Epsteinovi. Trump o něm tvrdil, že neexistuje
Demokraté z Kongresu zveřejnili sexuálně sugestivní dopis a kresbu, na kterých je zřejmě podpis Donalda Trumpa. Dopis, který byl nalezen v rámci oslav 50. narozenin Jeffreyho Epsteina, se dostal do rukou vyšetřovacího výboru. Jedná se o ten stejný dopis, o kterém prezident tvrdil, že neexistuje a že se jedná o falzifikát.
Zdroj: Libor Novák