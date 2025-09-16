Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům

Izraelská armáda zahájila pozemní ofenzívu, která se považuje za největší od začátku války. Operace, která má plnou podporu Spojených států, je zaměřená na město Gaza, které Izrael označuje za jednu z posledních bašt Hamásu. Dosud se jednalo o jednu z mála oblastí, do které Izraelské obranné síly (IDF) nevstoupily v plné síle.
Někteří izraelští vojenští velitelé ovšem vyjádřili obavy z rozšíření útoku na město Gaza a varovali, že to může ohrozit zbývající rukojmí, které drží Hamás. Zároveň se obávají, že by se operace mohla stát "pastí smrti" pro vojáky.
Podle tří izraelských představitelů, kteří o tom hovořili s agenturou AFP, náčelník štábu Eyal Zamir na schůzce bezpečnostních šéfů naléhal na premiéra Benjamina Netanjahua, aby vyjednal příměří.
V útoků Hamásu na jižní Izrael v říjnu 2023 bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 jich bylo uneseno. Izraelské úřady uvádí, že 20 ze 48 zbývajících rukojmích v Gaze je stále naživu.
V Gaze se podle odhadů Izraelské armády nachází až 3 000 bojovníků Hamásu, což představuje méně než jedno procento místní populace.
Podle vojenského představitele, který mluvil s médii, se Izrael přesouvá do "hlavní fáze" obsazení největšího městského centra v Gaze. Očekávají, že se v boji střetnou s 2 000 až 3 000 teroristy Hamásu.
Armádní představitel nezmínil žádný mechanismus, který by zabránil těmto bojovníkům, aby se připojili k davům Palestinců evakuujících se na jih.
Mluvčí uvedl, že Gaza je dlouholetým centrem Hamásu a že izraelští vojáci a záložníci jsou v této oblasti "na zemi". V současné době se v Gaze nacházejí dvě vojenské divize, a třetí se má připojit "v nadcházejících dnech".
Před začátkem nejnovější ofenzívy Izraele žilo v Gaza přibližně milion lidí. Podle armády jich asi 40 % odešlo. Tuto informaci však nelze nezávisle potvrdit. Přestože Izrael vyzval obyvatele k evakuaci, mnoho z nich zůstalo.
Ti, kteří odešli, se shromáždili na jihu, kde panuje už tak katastrofální humanitární situace. OSN a další organizace varovaly, že útok na největší město Gazy ještě zhorší už tak špatnou humanitární krizi.
Rozhodnutí premiéra Netanjahua pokračovat v operaci, navzdory rostoucímu mezinárodnímu odsouzení a obavám jeho vlastních bezpečnostních představitelů, zdůrazňuje jeho neochotu ustoupit globálnímu tlaku na ukončení války.
Izrael zintenzivnil bombardování výškových budov a dalších zařízení v rámci příprav na pozemní útok. Některá města, jako Rafah a Chán Júnis, už byly z velké části zničeny, a Gaza může brzy čelit stejnému osudu.
Oznámení operace přišlo během návštěvy amerického ministra zahraničí Marca Rubia v Jeruzalémě, což je považováno za projev plné podpory ze strany USA.
