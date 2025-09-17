Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize

V souvislosti s válkou v Gaze se rozvinula krize, která vyvolala intenzivní kulturní kritiku Izraele v celé Evropě. Španělsko se stalo nejnovější zemí, která pohrozila bojkotem Eurovize, a to v době, kdy se podle webu Politico stále více států přiklání k tomu, aby byl Izrael vyloučen. Některé evropské vlády sice považují kulturní bojkot za oprávněný, jiné, včetně izraelských představitelů a židovských skupin, varují, že to může vést k antisemitismu.
Předseda španělské vlády Pedro Sánchez se již dříve střetl s izraelským ministrem zahraničí Gideonem Sa'arem kvůli sankcím a zbrojnímu embargu. Hrozba Španělska, které patří mezi pět největších finančních přispěvatelů do Evropské vysílací unie, má velkou váhu. Pokud bude Izrael na soutěži v příštím roce, Španělsko se nezúčastní finále poprvé od svého debutu v roce 1961. Izraelská veřejnoprávní televize KAN potvrdila, že se na soutěž připravuje.
Ředitel Eurovize Martin Green řekl, že organizace „stále konzultuje“ se svými členy, jak se „vypořádat s účastí a geopolitickým napětím kolem soutěže Eurovize“. Situace je bezprecedentní, protože jde o první případ, kdy skupina zemí tvrdí, že se nezúčastní kvůli jiné zemi.
K bojkotu už dříve vyzvaly Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, přičemž Island uvedl, že by mohl svou účast odvolat. Tyto státy jako důvod uvádějí oběti války v Gaze a porušování svobody tisku. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo při izraelském útoku zabito více než 64 000 Palestinců. Odveta začala poté, co ozbrojenci z Hamásu 7. října 2023 zabili na izraelské půdě asi 1 200 lidí a vzali 250 rukojmích do Gazy.
Nizozemská veřejnoprávní televize AVROTROS vyjádřila obavy, že izraelská vláda zneužívá Eurovizi jako politický nástroj. Naopak německá televize ARD podpoří jakékoli rozhodnutí, které Evropská vysílací unie učiní, a uvedla, že se jedná o „soutěž organizovanou vysílacími společnostmi, nikoli vládami“. V roce 2022 Evropská vysílací unie zakázala Rusku účast v soutěži po jeho invazi na Ukrajinu.
Podle ředitele Eurovize Martina Greena je na každém členovi, aby se rozhodl, zda se chce soutěže zúčastnit. Mají na to čas do poloviny prosince. Na začátku prosince se uskuteční valné shromáždění vysílacích společností, kde by se mohlo o účasti Izraele hlasovat. Podle odborníka na Eurovizi Paula Jordana, by se Eurovize neměla stát politickou arénou, jelikož její podstatou je inkluzivita.
Související
Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít
OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Experti: Rusko má mapu podmořských kabelů, pro infrastrukturu jsou klíčové
před 51 minutami
Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize
před 1 hodinou
Politico: EU se chce zavděčit Trumpovi. Chystá protičínské sankce
před 2 hodinami
Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu
před 3 hodinami
Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít
před 4 hodinami
Počasí se po víkendu navrátí od babího léta k podzimu, naznačuje výhled
včera
Robert Redford byl skvělý, zavzpomínal Trump na zesnulého herce
včera
OBRAZEM: Babiš nebyl sám. Nejvýraznější tváře ANO oslovovali voliče v Brně
včera
Zemřel bývalý poslanec Václav Žák, byl signatářem Charty 77
včera
Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají
včera
Petr Pavel vstoupí do předvolební vřavy. Připravuje projev v televizi
včera
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové naznačili, jak se budou vyvíjet teploty
včera
Tři cizinci uprchli z detenčního zařízení. Po dvou policisté pátrají
včera
Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky
včera
OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá
včera
Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu
včera
Zemřel slavný americký herec Robert Redford
včera
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
včera
USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem
včera
Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat
Rozhodování voličů se v éře silných emocí sdílených na sociálních sítích stále více vzdaluje reálným programům a ideologiím. Kdo dokáže vyvolat strach, hněv či nadšení, má náskok. Opozice toho využívá naplno, zatímco vládní komunikace zůstává sice korektní, ale sterilní. V době, kdy lidé hledají příběhy a identifikaci, nestačí vládnout, ale je třeba umět své úspěchy přesvědčivě a srozumitelně vyprávět.
Zdroj: Jakub Jurek