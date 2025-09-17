Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize

Eurovision Song Contest 2018
V souvislosti s válkou v Gaze se rozvinula krize, která vyvolala intenzivní kulturní kritiku Izraele v celé Evropě. Španělsko se stalo nejnovější zemí, která pohrozila bojkotem Eurovize, a to v době, kdy se podle webu Politico stále více států přiklání k tomu, aby byl Izrael vyloučen. Některé evropské vlády sice považují kulturní bojkot za oprávněný, jiné, včetně izraelských představitelů a židovských skupin, varují, že to může vést k antisemitismu.

Předseda španělské vlády Pedro Sánchez se již dříve střetl s izraelským ministrem zahraničí Gideonem Sa'arem kvůli sankcím a zbrojnímu embargu. Hrozba Španělska, které patří mezi pět největších finančních přispěvatelů do Evropské vysílací unie, má velkou váhu. Pokud bude Izrael na soutěži v příštím roce, Španělsko se nezúčastní finále poprvé od svého debutu v roce 1961. Izraelská veřejnoprávní televize KAN potvrdila, že se na soutěž připravuje.

Ředitel Eurovize Martin Green řekl, že organizace „stále konzultuje“ se svými členy, jak se „vypořádat s účastí a geopolitickým napětím kolem soutěže Eurovize“. Situace je bezprecedentní, protože jde o první případ, kdy skupina zemí tvrdí, že se nezúčastní kvůli jiné zemi.

K bojkotu už dříve vyzvaly Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, přičemž Island uvedl, že by mohl svou účast odvolat. Tyto státy jako důvod uvádějí oběti války v Gaze a porušování svobody tisku. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo při izraelském útoku zabito více než 64 000 Palestinců. Odveta začala poté, co ozbrojenci z Hamásu 7. října 2023 zabili na izraelské půdě asi 1 200 lidí a vzali 250 rukojmích do Gazy.

Nizozemská veřejnoprávní televize AVROTROS vyjádřila obavy, že izraelská vláda zneužívá Eurovizi jako politický nástroj. Naopak německá televize ARD podpoří jakékoli rozhodnutí, které Evropská vysílací unie učiní, a uvedla, že se jedná o „soutěž organizovanou vysílacími společnostmi, nikoli vládami“. V roce 2022 Evropská vysílací unie zakázala Rusku účast v soutěži po jeho invazi na Ukrajinu.

Podle ředitele Eurovize Martina Greena je na každém členovi, aby se rozhodl, zda se chce soutěže zúčastnit. Mají na to čas do poloviny prosince. Na začátku prosince se uskuteční valné shromáždění vysílacích společností, kde by se mohlo o účasti Izraele hlasovat. Podle odborníka na Eurovizi Paula Jordana, by se Eurovize neměla stát politickou arénou, jelikož její podstatou je inkluzivita.

Situace v Gaze po izraelských náletech

Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít

Desetitisíce Palestinců se pokouší o přesun na jih Pásma Gazy. Děje se tak po tom, co Izrael oznámil, že začal s pozemní ofenzivou na Gazu, největší městskou oblast v enklávě. Tento útok je reakcí na mezinárodní kritiku, a to i navzdory tomu, že mezinárodní společenství varuje, že takové kroky zhorší už tak hrozivou humanitární situaci. Na území Gazy se podle OSN částečně rozšířil hladomor a humanitární pomoc se k civilistům dostává jen obtížně.

