Odvaha má vyšší hodnotu než olympijská medaile, ocenil Zelenskyj vyřazeného skeletonistu

Libor Novák

12. února 2026 16:19

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ostře zkritizoval rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který diskvalifikoval skeletonistu Vladyslava Heraskevyče ze zimních olympijských her. 

Sportovec byl ze soutěže vyřazen poté, co odmítl odložit helmu s vyobrazením ukrajinských sportovců, kteří zahynuli během války s Ruskem. Zelenskyj v reakci na tento krok prohlásil, že „sport by neměl znamenat amnézii“. 

Šestadvacetiletý Heraskevyč se o odebrání akreditace dozvěděl jen několik minut před plánovaným startem svého závodu. Podle vyjádření MOV proběhly ve čtvrtek ráno pokusy o nalezení kompromisu, ale bezvýsledně. Výbor sportovci navrhoval, aby padlé kolegy uctil černou páskou na paži, což však ukrajinský reprezentant odmítl a trval na použití své helmy.

Prezident Zelenskyj ve svém prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že odvaha má vyšší hodnotu než jakákoli olympijská medaile. Podle jeho slov by olympijské hnutí mělo pomáhat války zastavovat, a nikoliv nahrávat agresorům. Rozhodnutí o diskvalifikaci Heraskevyče považuje za rozporuplné s principy olympismu, které jsou založeny na spravedlnosti a podpoře míru.

Ukrajinská hlava státu zároveň připomněla historii ruského porušování olympijského příměří. Zelenskyj poukázal na to, že Rusko využilo období her k agresi již několikrát: v roce 2008 proti Gruzii, v roce 2014 při okupaci Krymu a v roce 2022 při zahájení plnohodnotné invaze. Podle prezidenta Rusko i v roce 2026 ignoruje výzvy ke klidu zbraní a místo toho stupňuje útoky na ukrajinskou energetiku a civilisty.

před 4 hodinami

Ruské úřady nařídily úplné zablokování WhatsAppu. Chtějí dostat uživatele na státem sledované aplikace

Související

Hokej, ilustrační fotografie.

Začal hokejový turnaj mužů. Slováci se postarali o senzaci, Švédové se trápili

Po ženách ve středu vstoupili do olympijského hokejového turnaje v Miláně muži, jejichž turnaj je ozdoben hvězdami z kanadsko-americké NHL, které se pod pěti kruhy objevují poprvé po 12 letech. Jako první se na turnaji představili Slováci a Finové – medailisté z posledních her v Pekingu, přičemž naši východní sousedé obhajují bronz a Seveřané zlato. Navzdory tomu, že Finové disponují pro tento turnaj kvalitnějším týmem než Slováci, byli to právě naši východní sousedé, kteří favorita na úvod turnaje dokonale zaskočili. Nejen díky dvěma trefám Juraje Slafkovského, slovenské posily z NHL, ale i skvěle chytajícímu Samuelu Hlavajovi dospěli k zaslouženě jasné výhře 4:1. Další Seveřané – Švédové – se také ve svém duelu trápili. Přestože byli střelecky aktivnější, dlouho byl zápas s Itálií vyrovnaný, až ve třetí třetině odskočili na konečných 5:2.
Vladyslav Heraskevyč

Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Důvodem je jeho odmítnutí podřídit se pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně projevů sportovců. Heraskevyč trval na tom, že během závodu nastoupí s helmou, na které jsou vyobrazeni ukrajinští sportovci zabití během probíhající války na Ukrajině.

Více souvisejících

Olympijské hry 2026 Vladyslav Heraskevyč Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

před 22 minutami

před 29 minutami

Hokej, ilustrační fotografie.

Začal hokejový turnaj mužů. Slováci se postarali o senzaci, Švédové se trápili

Po ženách ve středu vstoupili do olympijského hokejového turnaje v Miláně muži, jejichž turnaj je ozdoben hvězdami z kanadsko-americké NHL, které se pod pěti kruhy objevují poprvé po 12 letech. Jako první se na turnaji představili Slováci a Finové – medailisté z posledních her v Pekingu, přičemž naši východní sousedé obhajují bronz a Seveřané zlato. Navzdory tomu, že Finové disponují pro tento turnaj kvalitnějším týmem než Slováci, byli to právě naši východní sousedé, kteří favorita na úvod turnaje dokonale zaskočili. Nejen díky dvěma trefám Juraje Slafkovského, slovenské posily z NHL, ale i skvěle chytajícímu Samuelu Hlavajovi dospěli k zaslouženě jasné výhře 4:1. Další Seveřané – Švédové – se také ve svém duelu trápili. Přestože byli střelecky aktivnější, dlouho byl zápas s Itálií vyrovnaný, až ve třetí třetině odskočili na konečných 5:2.

před 1 hodinou

Petr Pavel

Češi nejvíce věří Pavlovi. Nejméně Turkovi, Macinkovi a Okamurovi

První letošní šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které proběhlo na přelomu ledna a února 2026, přineslo podrobný vhled do rozložení důvěry české veřejnosti vůči vrcholným politikům. Na vrcholu žebříčku popularity se s výrazným náskokem drží prezident republiky Petr Pavel. Tomu vyjádřilo důvěru 62 procent dotázaných, což z něj činí jediného politika v průzkumu, kterému věří téměř dvě třetiny občanů.

před 1 hodinou

Eva Decroix vystřídala Pavla Blažka v čele ministerstva spravedlnosti. (10.6.2025)

Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie

Političky Olga Richterová (Piráti) a Eva Decroix (ODS) čelí vlně brutální agrese. Obě poslankyně obdržely vulgární anonymní dopisy plné výhrůžek fyzickým násilím a urážek nejhrubšího zrna. Podle poštovního razítka na obálkách byla tato psaní odeslána z Karviné, přičemž vše nasvědčuje tomu, že mají stejného autora.

před 2 hodinami

Evropská unie

Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum

V české veřejnosti po loňských říjnových volbách posílily segmenty, které si nepřejí odchod z Evropské unie. Podle nejnovějších dat analytického ústavu STEM pro Zastoupení Evropské komise v ČR přibylo lidí spokojených s naším členstvím i těch, kteří by v případném referendu hlasovali pro setrvání. Tento posun lze pravděpodobně přisoudit umírněnému tónu předvolební kampaně, kdy se hlavní politické síly vyhýbaly ostrým střetům na téma unijní politiky.

před 3 hodinami

Čínský prezident Si Ťin-pching

Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády

Čínský prezident Si Ťin-pching se neobvykle otevřeně vyjádřil k nedávným čistkám v nejvyšším vedení armády, které vedly k odstranění špičkových generálů. Mezi nimi byl i generál Čang Jou-sia, který byl dlouhodobě považován za nejbližšího vojenského spojence hlavy státu. Čang byl ze své funkce odvolán v lednu poté, co byl obviněn z „vážného porušení disciplíny a zákona“, což je v čínském politickém prostředí obvykle eufemismus pro korupci.

před 4 hodinami

WhatsApp

Ruské úřady nařídily úplné zablokování WhatsAppu. Chtějí dostat uživatele na státem sledované aplikace

Ruské úřady nařídily úplné zablokování komunikační aplikace WhatsApp, čímž dále zpřísnily kontrolu nad digitálním prostorem v zemi. Podle mluvčího společnosti Meta, která WhatsApp vlastní, je cílem tohoto kroku přimět více než 100 milionů ruských uživatelů k přechodu na státem vytvořenou aplikaci Max. Ta je kritiky označována za nástroj pro sledování občanů, ačkoliv státní média taková obvinění odmítají.

před 4 hodinami

Vladyslav Heraskevyč

Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Důvodem je jeho odmítnutí podřídit se pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně projevů sportovců. Heraskevyč trval na tom, že během závodu nastoupí s helmou, na které jsou vyobrazeni ukrajinští sportovci zabití během probíhající války na Ukrajině.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Jak najít závadné kojenecké výživy

Hygienici stahují z trhu kojenecké výživy. Mohou být kontaminované

Hlavní hygienička České republiky Barbory Macková varovala před konzumací vybraných šarží několika značek kojenecké výživy, které byly staženy z trhu kvůli riziku kontaminace toxinem cereulid. Podle dostupných informací byly do Česka od poloviny prosince dovážena balení těchto produktů z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Irska. Problém se týká výrobků značek Nutrilon, Babybio, Bebelo, Beba, Aptamil či Alfamino.

před 7 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší

V době, kdy se světoví lídři sjíždějí do Německa na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, ukazují nové výsledky průzkumu The Politico Poll hluboký úpadek důvěry v USA. Snahy prezidenta Donalda Trumpa o přepsání dlouhodobých mezinárodních vztahů, zejména v Evropě, odrazují i ty nejvěrnější partnery. Eroze americké pověsti vyvolává vážné otázky o stabilitě globálního řádu, který fungoval po celá desetiletí, i o skutečné síle Spojených států na světové scéně.

před 7 hodinami

Bern, Švýcarsko

10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování

Švýcarsko bude v létě rozhodovat o návrhu krajně pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která požaduje omezení počtu obyvatel země na deset milionů. Tento krok by mohl vážně ohrozit klíčové dohody s Evropskou unií a podle odpůrců z řad podnikatelů i ochromit národní hospodářství. Vláda ve středu oznámila, že referendum o iniciativě s názvem „Ne desetimilionovému Švýcarsku“ se uskuteční 10. června.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Šestice republikánských zákonodárců se otevřeně postavila proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho celní politice vůči Kanadě. V rámci hlasování, kterému se vedení strany snažilo do poslední chvíle zabránit, tito zástupci vyslali jasný signál nesouhlasu s pilířem Trumpova druhého funkčního období. Skupina se spojila s demokraty, aby podpořila zrušení těchto cel, což odráží dlouhodobější nespokojenost uvnitř strany s probíhající obchodní válkou.

před 9 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě

Prezidentské volby na Ukrajině se staly ústředním tématem diplomatických kuloárů, přestože země nadále čelí plnospektrální ruské invazi. Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes popřel spekulace, že by se chystal vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě u příležitosti čtvrtého výročí začátku války, tedy 24. února. Podle zdrojů z prezidentské kanceláře zůstává prioritou bezpečnost, bez níž je konání jakéhokoli hlasování nereálné.

včera

Americká sjezdařská hvězda Lindsey Vonnová

Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno

Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.

včera

J. D. Vance

Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích, ve kterém viceprezident JD Vance označil historické masakry Arménů za genocidu. Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany arménské diaspory i opozičních politiků po celých Spojených státech. Příspěvek byl zveřejněn během Vanceovy dvoudenní cesty do Arménie, kdy společně s manželkou Ushou navštívil památník obětí masového vyvražďování, kterému před více než stoletím podlehlo až 1,5 milionu Arménů.

včera

Benjamin Netanjahu

Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jejich setkání se uskuteční v době narůstajícího napětí na Blízkém východě a zintenzivňujících se jednání o omezení íránského programu jaderných zbraní. Pro Netanjahua jde již o šestou návštěvu Spojených států od Trumpova návratu do úřadu, což je více, než kolik jich absolvoval kterýkoli jiný světový lídr.

včera

Kyjev

Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení

Kristýna Garkavenko, devatenáctiletá dcera kněze z východoukrajinského Pokrovsku, dorazila 19. července 2024 krátce po poledni do otcova kostela. Ačkoliv byla věřící, jejím cílem tentokrát nebyla modlitba. Díky postavení svého otce budovu dobře znala, a tak bez problémů vystoupala do druhého patra. V jedné z místností pak u okna zakrytého žaluziemi tajně nainstalovala mobilní telefon.

včera

Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová

České biatlonistky ve středečním patnáctikilometrovém vytrvalostním závodě, který byl součástí pátého soutěžního dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, napravili den staré vystoupení českých mužů v jejich vytrvalostním závodě, který se jim vůbec nepovedl. Mezi ženami se postarala o nejlepší český výsledek překvapivě olympijská debutantka Tereza Vinklárková, když skončila jedenáctá. Ve druhé desítce se navíc umístila i další česká reprezentantka Tereza Voborníková (15. místo). Po smíšené štafetě získala Francie další biatlonové zlaté olympijské medaile, jelikož s nejlepším časem do cíle dojela Julie Simonová. Stříbro brala její krajanka Lou Jeanmonnotová. Bronz pak nečekaně putuje do Bulharska zásluhou Lory Christovové. Smolařkou byla Němka Franziska Preussová, která si stupně vítězek odstřelila v poslední střelbě.

Zdroj: David Holub

Další zprávy