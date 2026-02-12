Odvaha má vyšší hodnotu než olympijská medaile, ocenil Zelenskyj vyřazeného skeletonistu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ostře zkritizoval rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který diskvalifikoval skeletonistu Vladyslava Heraskevyče ze zimních olympijských her.
Sportovec byl ze soutěže vyřazen poté, co odmítl odložit helmu s vyobrazením ukrajinských sportovců, kteří zahynuli během války s Ruskem. Zelenskyj v reakci na tento krok prohlásil, že „sport by neměl znamenat amnézii“.
Šestadvacetiletý Heraskevyč se o odebrání akreditace dozvěděl jen několik minut před plánovaným startem svého závodu. Podle vyjádření MOV proběhly ve čtvrtek ráno pokusy o nalezení kompromisu, ale bezvýsledně. Výbor sportovci navrhoval, aby padlé kolegy uctil černou páskou na paži, což však ukrajinský reprezentant odmítl a trval na použití své helmy.
Prezident Zelenskyj ve svém prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že odvaha má vyšší hodnotu než jakákoli olympijská medaile. Podle jeho slov by olympijské hnutí mělo pomáhat války zastavovat, a nikoliv nahrávat agresorům. Rozhodnutí o diskvalifikaci Heraskevyče považuje za rozporuplné s principy olympismu, které jsou založeny na spravedlnosti a podpoře míru.
Ukrajinská hlava státu zároveň připomněla historii ruského porušování olympijského příměří. Zelenskyj poukázal na to, že Rusko využilo období her k agresi již několikrát: v roce 2008 proti Gruzii, v roce 2014 při okupaci Krymu a v roce 2022 při zahájení plnohodnotné invaze. Podle prezidenta Rusko i v roce 2026 ignoruje výzvy ke klidu zbraní a místo toho stupňuje útoky na ukrajinskou energetiku a civilisty.
Zdroj: David Holub