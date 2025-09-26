"Odvezli mě rovnou do chladícího boxu v márnici.“ Teenager z Gazy popsal hrůzy izraelské války

Zdravotníci Majda Alshaghnobiho nejprve prohlásili za mrtvého. Chlapec čekal na mouku, stejně jako mnoho jiných dětí v severní části Gazy, když mu v únoru 2024 na kruhovém objezdu v Kuvajtu roztříštily tvář a dolní část úst střepiny z izraelského granátu. O tomto otřesném zážitku, kdy utrpěl poranění čelisti, hovořil patnáctiletý Majd s CNN.
„Někdo mě odtáhl a odnesl do bezpečí,“ vyprávěl. „Pak mě umístili do chladicího boxu v márnici, protože si mysleli, že jsem zemřel. Ale já jsem pohnul rukou a upozornil je na skutečnost, že stále žiju.“ Palestinští lékaři chlapce rychle odvezli, načež mu zašili rány v kuchyni. Neměli totiž dostatek operačních sálů v nemocnici Al-Ahli Baptist v Gaze.
Tato hrůzostrašná scéna, plná nemožné triáže a lékařské improvizace, se opakuje po celém pásmu Gazy. Majd se nakonec sám vydal na cestu přes zničené čtvrti a vojenské kontrolní body. V jižním městě Chán Júnis se mu podařilo znovu setkat s matkou. Vzpomínal, že to bylo těžké, protože se velmi bál, že všude potká Izraelce.
V červenci se Majd stal třetím dítětem z Gazy, které bylo soukromě evakuováno do Spojeného království. Tuto lékařskou cestu mu zprostředkovala nezisková organizace Project Pure Hope za podpory Gaza Kinder Relief. Už o pět měsíců dříve opustil Gazu se svou matkou Islam Felfel, desetiletým bratrem Naderem a sedmiletou sestrou Rahaf během příměří přes Egypt. Britská vláda však jeho evakuaci ani léčbu finančně nepodpořila.
Majd v úterý podstoupil operaci rekonstrukce obličeje ve Great Ormond Street Hospital v Londýně. Stalo se to jen několik dní po oznámení nového plánu britské vlády, který má usnadnit bezpečný příjezd vážně nemocných dětí z Gazy do země. První skupina dětí měla do Spojeného království dorazit v polovině září.
Humanitární pracovníci a lékaři však upozorňují, že to nestačí. Podle nich je Majdovo utrpení jen zřídkavým náhledem do hrůz izraelského tažení, které dopadá na děti v Gaze. Dle Dětského fondu OSN bylo zabito nebo zraněno již více než 50 000 dětí. Šéf Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky, Philippe Lazzarini, ve středu uvedl, že v Gaze je nejvyšší počet dětských amputářů na hlavu na celém světě.
Téměř dvouleté bombardování a omezení na hranicích, které nastaly po útocích Hamásu z října 2023, zcela zdecimovaly zdravotnický systém a omezily pacientům přístup k péči. Světová zdravotnická organizace (WHO) 10. září oznámila, že více než 700 lidí, včetně téměř 140 dětí, zemřelo, zatímco čekali na lékařskou evakuaci z Gazy. V současné době, kdy více západních mocností uvažuje o uznání palestinského státu a roste mezinárodní kritika izraelské ofenzivy, obhájci práv požadují, aby spojenci stáhli vojenskou podporu Izraeli.
Zároveň žádají o řešení ochromující humanitární blokády, a to mimo jiné prostřednictvím lékařských evakuací z Gazy. Lékařská nezisková organizace Lékaři bez hranic (MSF) uvedla, že mezi říjnem 2023 a červencem tohoto roku bylo z oblasti evakuováno 7 642 pacientů, z toho 5 303 dětí. Podle MSF Spojené království přijalo jen 0,03 % z nich.
Omar Din, spoluzakladatel Project Pure Hope, řekl v pondělí CNN, že v Gaze není nouze o složité problémy. „Tolik dětí přišlo o končetiny, ztratilo schopnost se najíst,“ uvedl. „S veškerou naší vůlí bychom měli dělat víc. Je třeba uznat, že tito lidé mají nezcizitelné právo na to, aby s nimi bylo zacházeno jako s jakoukoli jinou lidskou bytostí a aby se jim dostalo zdravotní péče.“
Po více než 700 dnech války v Gaze čelí palestinské děti zhoršujícímu se hladu, teroru, krveprolití a těžkému bombardování, jak uvádějí rodiče, lékaři a agentury OSN. Podle MSF si některé z dětí přejí zemřít, aby se mohly připojit ke svým rodičům v nebi. Přestože se Majdovi dostává odborné rekonstrukční operace, která mu umožní lépe používat ústa, jeho péče představuje jen „kapku v moři“ ve srovnání s rozsahem potřeb, jak řekl pro CNN doktor Owase Jeelani, dětský neurochirurg z Great Ormond Street Hospital.
„Doufejme, že pokud se nám podaří dosáhnout výsledku, ve který doufáme, otevře se cesta pro příchod dalších dětí,“ dodal Jeelani. Podle doktora Munira Al-Burshe, generálního ředitele ministerstva zdravotnictví v Gaze, Izrael od 7. října 2023 napadl 38 nemocnic v Gaze. V úterý uvedl, že bylo zabito nejméně 1 723 zdravotníků.
Izrael po léta tvrdil, že bojovníci Hamásu se ukrývají v nemocnicích a dalších civilních místech, aby se vyhnuli izraelským útokům. Hamás tato obvinění opakovaně odmítl. Nezávislé vyšetřování OSN minulý týden dospělo k závěru, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. To probíhalo prostřednictvím mnohostranné kampaně, která zahrnovala útoky na děti a systém zdravotní péče. Izrael obvinění z genocidy rezolutně popřel.
Eyad Amawi, palestinský humanitární pracovník vysídlený v Deir Al-Balah ve střední Gaze, řekl ve čtvrtek CNN, že nemocnice v Gaze symbolizují „život samotný tváří v tvář obléhání a válce“. Dodal, že zničení těchto majáků naděje je zamýšleno především k tomu, aby zlomilo vůli společnosti, uvrhlo lidi do beznaděje a připravilo je o schopnost to vše vydržet.
Záběry, které natočil tým CNN ve Great Ormond Street Hospital před operací, ukazují Majda ležícího na malém oddělení. Má na sobě krémové pyžamo s logem videohry „Minecraft“. Jeho hnědé oči těkají z jedné strany místnosti na druhou a za modrou chirurgickou maskou se mu rýsuje slabý úsměv.
„Přeji si, aby se Gaza vrátila k tomu, čím kdysi byla, aby se všichni vrátili k sobě,“ řekl CNN. „Doufal bych, že budu jako všechny ostatní děti.“ Šum lékařských přístrojů v Londýně je daleko od bzučení izraelských dronů v severní Gaze, kde jsou vysídleni jeho dva mladší bratři, čtrnáctiletý Muhammad a dvanáctiletý Júsuf.
„Kdybych věděla, že válka bude pokračovat, neopustila bych je,“ svěřila se v pondělí jejich matka Felfel CNN. „Když s nimi mluvím, říkají: ‚Nechala jsi nás tady. Vzala jsi chlapce, kterého miluješ, a nás jsi nechala. Mohli bychom zemřít každou chvíli.'“
Současná izraelská vojenská ofenziva ve městě Gaza, která má podle premiéra Benjamina Netanjahua cílit na to, co nazývá „zbývajícími baštami“ Hamásu, vyřadila z provozu tři nemocnice. Doktor Al-Bursh to uvedl v úterý na sociální síti X. CNN kontaktovala izraelské obranné síly s žádostí o komentář.
Podle OSN bylo od poloviny srpna nuceno přesunout se z největšího města Gazy na jih více než 320 000 lidí. Felfel však CNN řekla, že její dva synové, kteří jsou se svým otcem, si nemohou dovolit poplatek 3 000 dolarů za přesun ze severu na jih. „Jejich domov je pryč. Jejich bezpečná místa jsou pryč. Jsou teď na ulici,“ řekla. „Být od nich pryč mi trhá srdce.“
