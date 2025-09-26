"Odvezli mě rovnou do chladícího boxu v márnici.“ Teenager z Gazy popsal hrůzy izraelské války

Zdravotníci Majda Alshaghnobiho nejprve prohlásili za mrtvého. Chlapec čekal na mouku, stejně jako mnoho jiných dětí v severní části Gazy, když mu v únoru 2024 na kruhovém objezdu v Kuvajtu roztříštily tvář a dolní část úst střepiny z izraelského granátu. O tomto otřesném zážitku, kdy utrpěl poranění čelisti, hovořil patnáctiletý Majd s CNN.

„Někdo mě odtáhl a odnesl do bezpečí,“ vyprávěl. „Pak mě umístili do chladicího boxu v márnici, protože si mysleli, že jsem zemřel. Ale já jsem pohnul rukou a upozornil je na skutečnost, že stále žiju.“ Palestinští lékaři chlapce rychle odvezli, načež mu zašili rány v kuchyni. Neměli totiž dostatek operačních sálů v nemocnici Al-Ahli Baptist v Gaze.

Tato hrůzostrašná scéna, plná nemožné triáže a lékařské improvizace, se opakuje po celém pásmu Gazy. Majd se nakonec sám vydal na cestu přes zničené čtvrti a vojenské kontrolní body. V jižním městě Chán Júnis se mu podařilo znovu setkat s matkou. Vzpomínal, že to bylo těžké, protože se velmi bál, že všude potká Izraelce.

V červenci se Majd stal třetím dítětem z Gazy, které bylo soukromě evakuováno do Spojeného království. Tuto lékařskou cestu mu zprostředkovala nezisková organizace Project Pure Hope za podpory Gaza Kinder Relief. Už o pět měsíců dříve opustil Gazu se svou matkou Islam Felfel, desetiletým bratrem Naderem a sedmiletou sestrou Rahaf během příměří přes Egypt. Britská vláda však jeho evakuaci ani léčbu finančně nepodpořila.

Majd v úterý podstoupil operaci rekonstrukce obličeje ve Great Ormond Street Hospital v Londýně. Stalo se to jen několik dní po oznámení nového plánu britské vlády, který má usnadnit bezpečný příjezd vážně nemocných dětí z Gazy do země. První skupina dětí měla do Spojeného království dorazit v polovině září.

Humanitární pracovníci a lékaři však upozorňují, že to nestačí. Podle nich je Majdovo utrpení jen zřídkavým náhledem do hrůz izraelského tažení, které dopadá na děti v Gaze. Dle Dětského fondu OSN bylo zabito nebo zraněno již více než 50 000 dětí. Šéf Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky, Philippe Lazzarini, ve středu uvedl, že v Gaze je nejvyšší počet dětských amputářů na hlavu na celém světě.

Téměř dvouleté bombardování a omezení na hranicích, které nastaly po útocích Hamásu z října 2023, zcela zdecimovaly zdravotnický systém a omezily pacientům přístup k péči. Světová zdravotnická organizace (WHO) 10. září oznámila, že více než 700 lidí, včetně téměř 140 dětí, zemřelo, zatímco čekali na lékařskou evakuaci z Gazy. V současné době, kdy více západních mocností uvažuje o uznání palestinského státu a roste mezinárodní kritika izraelské ofenzivy, obhájci práv požadují, aby spojenci stáhli vojenskou podporu Izraeli.

Zároveň žádají o řešení ochromující humanitární blokády, a to mimo jiné prostřednictvím lékařských evakuací z Gazy. Lékařská nezisková organizace Lékaři bez hranic (MSF) uvedla, že mezi říjnem 2023 a červencem tohoto roku bylo z oblasti evakuováno 7 642 pacientů, z toho 5 303 dětí. Podle MSF Spojené království přijalo jen 0,03 % z nich.

Omar Din, spoluzakladatel Project Pure Hope, řekl v pondělí CNN, že v Gaze není nouze o složité problémy. „Tolik dětí přišlo o končetiny, ztratilo schopnost se najíst,“ uvedl. „S veškerou naší vůlí bychom měli dělat víc. Je třeba uznat, že tito lidé mají nezcizitelné právo na to, aby s nimi bylo zacházeno jako s jakoukoli jinou lidskou bytostí a aby se jim dostalo zdravotní péče.“

Po více než 700 dnech války v Gaze čelí palestinské děti zhoršujícímu se hladu, teroru, krveprolití a těžkému bombardování, jak uvádějí rodiče, lékaři a agentury OSN. Podle MSF si některé z dětí přejí zemřít, aby se mohly připojit ke svým rodičům v nebi. Přestože se Majdovi dostává odborné rekonstrukční operace, která mu umožní lépe používat ústa, jeho péče představuje jen „kapku v moři“ ve srovnání s rozsahem potřeb, jak řekl pro CNN doktor Owase Jeelani, dětský neurochirurg z Great Ormond Street Hospital.

„Doufejme, že pokud se nám podaří dosáhnout výsledku, ve který doufáme, otevře se cesta pro příchod dalších dětí,“ dodal Jeelani. Podle doktora Munira Al-Burshe, generálního ředitele ministerstva zdravotnictví v Gaze, Izrael od 7. října 2023 napadl 38 nemocnic v Gaze. V úterý uvedl, že bylo zabito nejméně 1 723 zdravotníků.

Izrael po léta tvrdil, že bojovníci Hamásu se ukrývají v nemocnicích a dalších civilních místech, aby se vyhnuli izraelským útokům. Hamás tato obvinění opakovaně odmítl. Nezávislé vyšetřování OSN minulý týden dospělo k závěru, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. To probíhalo prostřednictvím mnohostranné kampaně, která zahrnovala útoky na děti a systém zdravotní péče. Izrael obvinění z genocidy rezolutně popřel.

Eyad Amawi, palestinský humanitární pracovník vysídlený v Deir Al-Balah ve střední Gaze, řekl ve čtvrtek CNN, že nemocnice v Gaze symbolizují „život samotný tváří v tvář obléhání a válce“. Dodal, že zničení těchto majáků naděje je zamýšleno především k tomu, aby zlomilo vůli společnosti, uvrhlo lidi do beznaděje a připravilo je o schopnost to vše vydržet.

Záběry, které natočil tým CNN ve Great Ormond Street Hospital před operací, ukazují Majda ležícího na malém oddělení. Má na sobě krémové pyžamo s logem videohry „Minecraft“. Jeho hnědé oči těkají z jedné strany místnosti na druhou a za modrou chirurgickou maskou se mu rýsuje slabý úsměv.

„Přeji si, aby se Gaza vrátila k tomu, čím kdysi byla, aby se všichni vrátili k sobě,“ řekl CNN. „Doufal bych, že budu jako všechny ostatní děti.“ Šum lékařských přístrojů v Londýně je daleko od bzučení izraelských dronů v severní Gaze, kde jsou vysídleni jeho dva mladší bratři, čtrnáctiletý Muhammad a dvanáctiletý Júsuf.

„Kdybych věděla, že válka bude pokračovat, neopustila bych je,“ svěřila se v pondělí jejich matka Felfel CNN. „Když s nimi mluvím, říkají: ‚Nechala jsi nás tady. Vzala jsi chlapce, kterého miluješ, a nás jsi nechala. Mohli bychom zemřít každou chvíli.'“

Současná izraelská vojenská ofenziva ve městě Gaza, která má podle premiéra Benjamina Netanjahua cílit na to, co nazývá „zbývajícími baštami“ Hamásu, vyřadila z provozu tři nemocnice. Doktor Al-Bursh to uvedl v úterý na sociální síti X. CNN kontaktovala izraelské obranné síly s žádostí o komentář.

Podle OSN bylo od poloviny srpna nuceno přesunout se z největšího města Gazy na jih více než 320 000 lidí. Felfel však CNN řekla, že její dva synové, kteří jsou se svým otcem, si nemohou dovolit poplatek 3 000 dolarů za přesun ze severu na jih. „Jejich domov je pryč. Jejich bezpečná místa jsou pryč. Jsou teď na ulici,“ řekla. „Být od nich pryč mi trhá srdce.“ 

Další zprávy