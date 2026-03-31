Orbán překročil meze. EU doufá, že volby znovu nevyhraje

Evropské diplomatické kruhy se netají nadějí na porážku maďarského premiéra Viktora Orbána v nadcházejících dubnových volbách. Podle průzkumu agentury Reuters mezi více než desítkou současných i bývalých úředníků panuje v Bruselu hluboká frustrace z politiky Budapešti.
Poslední kapkou pro trpělivost unijních partnerů bylo zablokování klíčové půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, což mnozí diplomaté vnímají jako definitivní konec snah o rozumnou domluvu s nynějším maďarským lídrem.
Orbánovy úzké vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina a spojenectví s Donaldem Trumpem dlouhodobě dráždí partnery v EU. Pokud by Orbán moc ztratil, diplomacie doufá v odblokování řady iniciativ, od dalších sankcí proti Rusku až po opatření vůči agresivním izraelským osadníkům. V případě jeho setrvání u moci se naopak očekávají snahy o diplomatickou izolaci Maďarska a zásadní změnu způsobu, jakým s ním zbytek unie spolupracuje.
Navzdory přání Bruselu však u odborníků panuje značná opatrnost ohledně případného nástupce. Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza, je v unijních kruzích pamatován jako tvrdý vyjednavač. Diplomaté varují, že změna by mohla nastat spíše v tónu komunikace než v samotném obsahu politiky. Očekává se, že i pod novým vedením zůstane Maďarsko jedním z nejskeptičtějších hlasů v otázkách migrace nebo rozšiřování unie o Ukrajinu.
Tento předpoklad potvrzují i lidé z blízkého okolí samotného Magyara. Jeden z jeho poradců uvedl, že v zásadních otázkách, jako je odpor k nelegální migraci, se nová vláda nebude od té Orbánovy příliš lišit. Zásadní rozdíl má však spočívat v tom, že zatímco Orbán podle nich využíval veto k vydírání unie a hájení ruských zájmů, nová administrativa hodlá reprezentovat výhradně zájmy maďarské. Revoluce v přístupu k EU se tedy nekoná, spíše návrat k pragmatičtějšímu prosazování národních cílů.
Předvolební situace v Maďarsku zůstává napjatá. Průzkum výzkumného centra 21 Research Centre ukázal, že i když Orbánova strana Fidesz v preferencích za opozicí zaostává, stále 36 % Maďarů věří v její konečné vítězství ve volbách 12. dubna. Atmosféru navíc zahušťují zprávy evropských zpravodajských služeb, podle nichž ruské složky zvažovaly zinscenování pokusu o atentát na Orbána, aby tak zvrátily klesající preference vládní strany a zajistily jí masivní podporu veřejnosti.
