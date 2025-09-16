OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.
Zpráva, kterou vypracovala Komise pro lidská práva OSN, uvádí, že Izrael od 7. října 2023 spáchal v Gaze čtyři činy, které odpovídají definici genocidy. Jedná se o zabíjení Palestinců, „způsobování vážných fyzických a duševních zranění“, „úmyslné uvalování životních podmínek, které mají za cíl fyzické zničení celé skupiny nebo její části“ a „přijímání opatření, jejichž cílem je bránit porodům v rámci skupiny“.
Podle palestinského ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od 7. října 2023 zabito téměř 65 000 Palestinců. Ministerstvo nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky, ale uvádí, že většinu obětí tvoří ženy a děti. Izraelská vláda, která tvrzení o genocidě kategoricky odmítá, opakovaně tvrdí, že válku v Gaze vede v sebeobraně a v souladu s mezinárodním právem.
V úterý vydalo izraelské ministerstvo zahraničí prohlášení, ve kterém označilo zprávu OSN za „zkomolenou a falešnou“ a vyzvalo k okamžitému zrušení vyšetřovací komise. Ministerstvo obvinilo autory z toho, že se opírají o lži Hamásu, a označilo je za prostředníky Hamásu, jehož prohlášení o Židech byla odsouzena po celém světě. Izrael po léta obviňoval Komisi OSN pro lidská práva z protiizraelských předsudků.
Podle zprávy komise došlo k „přímému a úmyslnému zabíjení palestinských civilistů, novinářů, zdravotnických pracovníků a humanitárních pracovníků“ na místech, jako jsou domy, nemocnice, školy a náboženské budovy. Komise uvedla, že izraelské síly použily „široko-impaktní munici, která způsobila vysoký počet úmrtí“, a to i přesto, že věděly, že mohou zabít civilisty. „Oběti bombardování nebyly vybrány ani cíleny jako jednotliví civilisté. Naopak, oběti byly cíleny kolektivně kvůli jejich identitě jako Palestinci,“ uvádí zpráva.
Ve zprávě se uvádí, že Izrael využil odpírání životně důležité pomoci jako zbraň. Komise uvádí, že Izrael uvalil na Pásmo Gazy „úplné obléhání“, což mělo „katastrofální dopad na životní podmínky Palestinců“. Po útoku Hamásu Izrael omezil dodávky vody, potravin, elektřiny a paliva do enklávy. Rozhodnutí Izraele umožnit dovoz malého množství pomoci bylo pouze „fasádou“, která měla oklamat mezinárodní společenství, tvrdí zpráva.
Komise dále uvádí, že Izrael brání vstupu kojenecké výživy do Gazy, což má za následek „hladovění novorozenců a malých dětí“. Podle zprávy to „představuje obzvláště silný důkaz záměru zničit obyvatelstvo“. Dále uvádí, že děti v Gaze trpí mentálně i fyzicky. Zpráva cituje jednoho lékaře, který řekl, že „podstata dětství v Gaze byla zničena“. Dále komise uvedla, že děti byly "zastřeleny do hlavy odstřelovači."
Ve zprávě se uvádí, že Izraelské bezpečnostní síly se dopustily „sexuálního a genderového násilí“, včetně „znásilnění, sexualizovaného mučení a dalších forem sexuálního násilí“. Zpráva to označuje za součást kolektivního trestu, jehož cílem je „zdeptat, ponížit a podrobit si palestinské obyvatelstvo jako celek“. Podle komise svědčí o tom „obsah sociálních médií izraelských vojáků, kde se očividně chlubili činy, které dehumanizovaly Palestince“.
Zpráva obviňuje premiéra Netanjahua, prezidenta Herzoga a bývalého ministra obrany Gallanta z podněcování genocidy. Již od 7. října 2023, podle zprávy, izraelští představitelé učinili prohlášení, která naznačovala jejich záměr zničit Palestince v Gaze jako skupinu. Tisková zpráva, která doprovází zprávu, vyzývá mezinárodní společenství, aby využilo „veškeré prostředky, které má k dispozici, aby zabránilo spáchání genocidy v Gaze“.
