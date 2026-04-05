Ovládli jsme Luhanskou oblast, opakuje stále dokola Rusko. Podle expertů i Kyjeva je to aprílový žert

Rusko tento týden již potřetí od začátku své invaze prohlásilo, že plně ovládlo Luhanskou oblast na východě Ukrajiny. Přestože Moskva toto území, které se pokusila nelegálně anektovat, kontroluje téměř celé už od prvního roku války, realita na bojišti vypadá podle nezávislých analytiků i ukrajinských představitelů zcela odlišně.
Podle monitorovacích skupin, včetně amerického Institutu pro studium války (ISW), se ruský postup v prvních třech měsících roku 2026 výrazně zpomalil. Zatímco v loňském roce touto dobou Rusové postupovali tempem zhruba 11 kilometrů za den, letos je to přibližně polovina. Naopak v některých částech fronty se podařilo dosáhnout územních zisků ukrajinským silám.
Ukrajinská armáda ruská tvrzení o úplném dobytí oblasti ostře odmítla. Mluvčí Victor Tregubov označil prohlášení Moskvy za „aprílový žert“ a zdůraznil, že za posledních šest měsíců se frontová linie téměř nepohnula. Třetí armádní sbor Ukrajiny, který oblast brání, navíc uvedl, že jen v posledních dnech odrazil 144 neúspěšných ruských pokusů o útok na dvě klíčové vesnice.
Analytici z ISW se domnívají, že opakovaná a zveličená prohlášení Kremlu o dobytí Luhanska mají za cíl vytvořit falešný dojem kolapsu ukrajinské obrany. Moskva se tímto způsobem snaží dotlačit Spojené státy a další partnery k tomu, aby nutili Ukrajinu k územním ústupkům, které Rusko není schopno získat vojenskou cestou. Podobná prohlášení o „stoprocentní kontrole“ zazněla z Ruska už v letech 2022 a 2025.
O opaku ruských tvrzení svědčí i aktivita ukrajinských dronů, které tento týden zasáhly ruské palivové nádrže a muniční sklady hluboko za frontovou linií v Luhanské oblasti. Ukrajinské síly navíc během zimy zaznamenaly největší úspěchy od svého vpádu do ruské Kurské oblasti v roce 2024. Významný postup ohlásily zejména na jihu v Záporožské oblasti a v prosinci se jim podařilo získat zpět území v okolí Kupjansku na severu.
Ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj potvrdil, že armáda nyní takticky útočí tam, kde jsou ruské pozice nejslabší. Tato strategie nutí Rusko neustále přesouvat jednotky a přizpůsobovat se ukrajinskému tempu. Pochyby o ruské schopnosti zvrátit nepříznivý vývoj vyjádřil i známý prokremelský bloger Jurij Podoljaka, který kritizoval neschopnost Moskvy reagovat na efektivní ukrajinské protiútoky a moderní drony.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že březnové ruské ztráty dosáhly nejvyšší úrovně od začátku války. Podle jeho slov bylo jen během března eliminováno nebo vážně zraněno přes 35 000 ruských vojáků. ISW k tomu dodává, že Rusko se stále více spoléhá na špatně vycvičenou a nedostatečně vybavenou pěchotu, což vede k obrovským ztrátám a zpomalení postupu.
Navzdory těmto úspěchům však Ukrajina nadále čelí vážnému nedostatku personálu na mnoha úsecích fronty. Zelenskyj rovněž vyjádřil znepokojení, že probíhající konflikt na Blízkém východě by mohl vést k omezení dodávek amerických zbraní, zejména raket pro protivzdušnou obranu, které jsou nyní ve velkém odesílány na obranu zemí v Perském zálivu.
Související
Jako z filmu Terminátor. Frontovou linii na Ukrajině začínají ovládat drony a roboti
Pentagon zvažuje, že zbraně určené pro Ukrajinu pošle na Blízký východ
válka na Ukrajině , Ruská armáda
Aktuálně se děje
včera
Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily
včera
Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď
včera
Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti
včera
USA mohou zítra uzavřít dohodu s Íránem, tvrdí Trump. Teherán řekl, za jakých okolností otevře Hormuzský průliv
včera
Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu
včera
U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany
včera
OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce
včera
Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi
včera
Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou
včera
Ovládli jsme Luhanskou oblast, opakuje stále dokola Rusko. Podle expertů i Kyjeva je to aprílový žert
včera
Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem
včera
Americké síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi v Íránu. Našli ztraceného letce
včera
Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá
4. dubna 2026 22:01
Režim v Íránu se nezměnil. Po Trumpových útocích je naopak ještě tvrdší, míní analytici
4. dubna 2026 20:47
Podpora Putina je nejnižší od začátku invaze na Ukrajinu
4. dubna 2026 19:30
Rutte poletí kvůli útokům na členy NATO za Trumpem
4. dubna 2026 18:18
Záchranné týmy amerického letectva provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací moderní historie
4. dubna 2026 16:58
Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině
4. dubna 2026 15:47
Jako z filmu Terminátor. Frontovou linii na Ukrajině začínají ovládat drony a roboti
4. dubna 2026 14:26
Politico: Magyara čeká očistec. Orbánův systém učinil Maďarsko prakticky neovladatelné
Politico: Magyara čeká očistec. Orbánův systém učinil Maďarsko prakticky neovladatelné

I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí", které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
Zdroj: Libor Novák