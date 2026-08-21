Panamský průplav kvůli extrémnímu suchu omezuje počet lodí, které mohou proplout

Libor Novák

21. srpna 2026 10:43

Panamský průplav
Panamský průplav Foto: Depositphotos

Provozovatelé Panamského průplavu přistupují ke snížení počtu lodí, které mohou tímto strategickým průplavem denně projet. Důvodem pro tato nová omezení je výrazné sucho vyvolané klimatickým jevem El Niño. Tato klíčová námořní cesta, která propojujeme Atlantský a Tichý oceán, se potýká s nízkou hladinou vody ve dvou umělých jezerech, jež zásobují celý systém.

Představitelé správy průplavu uvedli, že od 3. září klesne povolený denní počet plavidel z dosavadních 36 na 34. O dva týdny později, konkrétně od 15. září, se tento limit ještě dále zpřísní na 32 lodí za den. Střední Amerika se v současnosti nachází v sevření silného sucha spojeného s jevem El Niño, který způsobuje ohřívání povrchových vod v Tichém oceánu a zásadně mění globální proudění větrů i srážkové úhrny.

V oblasti samotného průplavu spadlo v období od května do srpna o 34 procent méně srážek, než činí historický průměr. Vedení průplavu navíc varuje, že pokračující dopady jevu El Niño mohou úhrny srážek v nadcházejících týdnech ještě více snížit. Tímto vodním koridorem přitom prochází přibližně pět procent celosvětového námořního obchodu a zhruba 40 procent kontejnerové dopravy Spojených států amerických.

Mnozí přepravci preferují Panamský průplav především kvůli zkrácení doby přepravy a úspoře nákladů. Trasa je zásadní zejména pro velké obchodní řetězce a energetické společnosti, které zajišťují výměnu zboží mezi Čínou, zbytkem Asie a USA. Provozovatel vodní cesty zdůraznil, že podprůměrné srážky v povodí průplavu vyžadují přijetí opatření, která posílí jeho dlouhodobou udržitelnost.

Kromě omezení počtu plavidel již správa průplavu zavedla jiná úsporná opatření. Mezi ně patří například snížení maximálního ponoru pro největší nákladní lodě, což znamená, že plavidla nemohou být plně naložena. Podobná situace nastala již v roce 2023, kdy byla hladina v napájecích jezerech tak nízká, že provozovatelé museli srazit denní limit průjezdů ze 38 až na 22 lodí. Tehdejší restrikce vedly k obrovským frontám čekajících plavidel a donutily přepravní firmy hledat alternativní trasy.

Podle aktuálního vyjádření správy průplavu se s nadcházejícím snížením kapacity opět prodlouží čekací doby pro lodě, které nemají rezervovaný termín předem. V běžném provozu přitom využívá rezervaci devět z deseti plavidel a zbývající volná místa se draží v aukcích. V minulosti se průměrná vítězná nabídka v těchto aukcích pohybovala okolo 135 tisíc dolarů, avšak v dubnu byla jedna z přepravních společností ochotna zaplatit za přednostní průjezd dokonce čtyři miliony dolarů.

Vedení průplavu nevylučuje, že v závislosti na vývoji dešťových srážek v příštích týdnech zavede ještě přísnější omezení. Mezi hlavní uživatele této vodní cesty patří dlouhodobě Spojené státy americké, Čína, Japonsko, Chile a Jižní Korea. Otázka nakládání s vodou je v Panamě velmi citlivá, protože stejná umělá jezera, která napájejí plavební komory, slouží zároveň jako zdroj pitné vody pro polovinu z 4,2 milionu obyvatel země.

Klimatický jev El Niño se obvykle opakuje v rozmezí dvou až sedmi let, přičemž ten letošní se podle meteorologických dat řadí k nejintenzivnějším v historii. Dopady sucha zasahují i okolní státy v regionu. Vláda sousedního Hondurasu vyhlásila kvůli kritickému nedostatku srážek stav hydrologické pohotovosti na 80 procentech svého území.

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