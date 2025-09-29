Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu

Libor Novák

29. září 2025 13:14

Boris Pistorius, ministr obrany Německa
Boris Pistorius, ministr obrany Německa Foto: MSC

Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil přesvědčení, že Vladimir Putin si nepřeje příměří ani mír pro Ukrajinu. Jakékoliv pokračující debaty o mírových dohodách považuje za „zbožné přání“, protože diplomatické snahy podle něj nepřinášejí žádný smysluplný průlom ve válce. Z tohoto důvodu by se Evropané měli soustředit na posílení Ukrajiny a podporu její obrany.

Hlavním evropským cílem je zajistit, aby Ukrajina vstoupila do smysluplných jednání o trvalém míru, a k tomu musí být silná. Pistorius zdůrazňuje, že toto je evropská zodpovědnost a úkol současné doby.

Ministr obrany také konstatoval, že Evropa musí a bude dělat víc pro svou obranu. NATO se podle něj musí stát více evropským, aby zůstalo transatlantické. To je nezbytnou podmínkou pro to, aby kontinent zůstal celistvý, svobodný a v míru. 

Pistorius přiznal, že zatímco mnoho zemí ve východní a severní Evropě „procítlo“ hrozbu přicházející z Ruska po invazi na Krym v roce 2014, velká část Evropy „zmáčkla tlačítko odloženého buzení a obrátila se k dalšímu spánku“. Zároveň připustil, že Evropa opětovně vysvětluje svému obyvatelstvu, co se děje na východním křídle a v Rusku.

I přes nárůst krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) ministr trvá na tom, že v Německu existuje jasná většina pro podporu Ukrajiny a zvýšení výdajů na obranu. Berlín sice prosazuje dobrovolnou brannou povinnost a výcvik více lidí „pro každý případ“, ale zároveň přiznává problémy s infrastrukturou. Od 90. let bylo uzavřeno více než 150 kasáren, takže není dostatek místa pro zavedení plné branné povinnosti.

Eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius reagoval na otázky ohledně pokračujícího dovozu energií z Ruska, který kritizuje americký prezident Donald Trump (zejména v souvislosti s Maďarskem a Slovenskem). Z jeho osobního pohledu měly tyto země „dostatek času na nalezení alternativních dodávek“. Varoval také před ruskou stínovou flotilou, která proplouvá Baltským mořem a způsobuje potíže. Naznačil také, že Rusko mohlo nedávno vypouštět drony v Evropě z lodí na moři.

Kubilius dále zdůraznil, že Ukrajina je schopna přenést válku zpět na ruské území hlubokými údery. Navrhl, že by EU mohla mnohem více podpořit ukrajinské kapacity v této oblasti.

Rusko Vladimír Putin Boris Pistorius

Další zprávy