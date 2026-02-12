Po rozsáhlém útoku v Oděse jsou bez proudu statisíce lidí

Stovky tisíc obyvatel v jihoukrajinské Oděse zůstaly bez dodávek elektřiny a vody poté, co Rusko v noci podniklo rozsáhlý útok pomocí dronů.
Podle místních představitelů postihly výpadky proudu téměř 300 000 lidí a nejméně jedna osoba utrpěla zranění. Tento úder byl součástí širší ofenzívy zaměřené na energetickou infrastrukturu po celé zemi, včetně hlavního města Kyjeva a Dnipra na jihovýchodě Ukrajiny.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociálních sítích uvedl, že stovky bezpilotních letounů a balistických raket cílily na energetický systém s cílem připravit civilisty o elektřinu, teplo a vodu. Mezi přibližně tuctem zraněných z nočních útoků jsou podle jeho vyjádření také dvě malé děti ve věku jednoho a čtyř let. Rusko v těchto útocích pokračuje navzdory probíhajícím diplomatickým snahám o ukončení války.
Strategie Moskvy se v hloubi zimy soustředí především na oslabení ukrajinských energetických sítí. Zatímco Ukrajina čelí těmto úderům, lídři Evropské unie se dnes scházejí na zámku v Belgii k neformálním rozhovorům o budoucnosti bloku. Na summitu v prostorách zámku Alden Biesen chtějí diskutovat o tom, jak transformovat unii v silnější ekonomickou mocnost schopnou konkurovat Spojeným státům a Číně.
Od tohoto neformálního setkání se sice neočekávají žádná okamžitá rozhodnutí, ale debaty sedmadvaceti členských států mohou naznačit budoucí směřování v otázkách posílení jednotného trhu. Hlavním tématem je snížení závislosti Evropy na cizích mocnostech a zvýšení celkové konkurenceschopnosti EU. Evropu však v těchto dnech zaměstnávají i ničivé následky zimních bouří a záplav v jejích jižních částech.
Expremiér Petr Fiala (ODS) ve středu reagoval na spekulace o možné kandidatuře ve volbách do Senátu či prezidentských volbách. Fiala oznámil, že bude pokračovat jako politik v Poslanecké sněmovně.
Zdroj: Jan Hrabě