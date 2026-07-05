Po střelbě v New Yorku osm zraněných. Mezi nimi čtyři malé děti

Oslavy Dne nezávislosti v New Yorku poznamenal tragický incident, při kterém bylo v brooklynské čtvrti Coney Island postřeleno nejméně osm lidí. Mezi zraněnými jsou i čtyři nezletilé děti, které se staly oběťmi násilného činu přímo během svátečního večera. Incident vyvolal okamžitou reakci záchranných složek i policejních jednotek.
K hromadné střelbě došlo v pozdních nočních hodinách v oblasti West 31st Street. Newyorské policejní oddělení obdrželo hlášení o střelbě na místo činu přibližně ve 22:37 místního času. Strážníci po příjezdu nalezli na místě několik osob se střelnými poraněními, kterým byla okamžitě poskytnuta první pomoc.
Všichni zasažení lidé byli záchranáři neprodleně transportováni do nejbližších nemocničních zařízení v okolí. Podle oficiálních informací z policejních zdrojů se věk obětí pohybuje ve velkém rozmezí od 6 do 37 let. Celkem se jedná o dva dospělé muže, dvě dospělé ženy a čtyři nezletilé chlapce.
Zdravotní stav sedmi hospitalizovaných pacientů je v současné době hodnocen jako stabilizovaný. Vážná situace však panuje u jednadvacetileté ženy, která utrpěla střelné zranění hrudníku. Její stav zůstává nadále kritický a lékaři v nemocnici bojují o její život.
Mezi zraněnými dětmi jsou chlapci ve věku čtrnáct, dvanáct, sedm a šest let. Nejmladší z nich, šestiletý hoch, byl zasažen střelou do oblasti břicha. Sedmiletý chlapec utrpěl zranění obou nohou, dvanáctiletý má prostřelenou nohu a nejstarší čtrnáctiletý chlapec byl zasažen do stehna.
Vyšetřovatelé přímo na místě incidentu zajistili střelnou zbraň, která bude podrobena dalšímu zkoumání. Policie do této chvíle v souvislosti s případem nezatkla žádnou podezřelou osobu. Kriminalisté nyní intenzivně pátrají po pachateli a snaží se identifikovat jakékoli osoby, které by mohly do vyšetřování vnést více světla.
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Zdroj: Libor Novák