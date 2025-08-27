Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí

Mýcení lesů v tropických oblastech, jako jsou Amazonie, Kongo a jihovýchodní Asie, vedlo za posledních dvacet let k úmrtí více než půl milionu lidí. Podle studie zveřejněné v časopise Nature Climate Change je příčinou zejména lokální zvyšování teploty, které je přímým důsledkem odlesňování. Odlesňování totiž snižuje stín, omezuje srážky a zvyšuje riziko lesních požárů.
Výzkumníci z Brazílie, Ghany a Spojeného království zjistili, že odlesňování je zodpovědné za více než třetinu oteplení, kterému čelí obyvatelé v zasažených regionech. Toto oteplení se přidává k dopadům globálních klimatických změn. V letech 2001 až 2020 trpělo tímto lokálním oteplováním, způsobeným odlesňováním, asi 345 milionů lidí. U 2,6 milionu z nich přidané teplo zvýšilo teplotu až o 3 °C.
Podle odhadů vědců připadá na vrub oteplování způsobeného odlesňováním v průměru 28 330 úmrtí ročně. Více než polovina z těchto úmrtí byla zaznamenána v jihovýchodní Asii, kde žije velký počet lidí v oblastech ohrožených horkem. Asi třetina úmrtí se pak odehrála v tropické Africe, zbytek v Jižní a Střední Americe.
Dosavadní výzkumy již dříve potvrdily, že mýcení stromů způsobuje lokální oteplování, avšak tato nová studie jako první kvantifikovala počet úmrtí, které má na svědomí. Profesor Dominick Spracklen z University of Leeds prohlásil, že "odlesňování zabíjí", a dodal, že lidé si často neuvědomují přímá nebezpečí, která jsou spojena s lokálními dopady odlesňování, protože jsou zastíněna diskuzemi o globálním klimatu.
Jako příklad uvedl brazilský region Mato Grosso, kde masivní odlesňování uvolnilo půdu pro pěstování sójových bobů. Spracklen dodal, že pokud by si farmáři v Mato Grosso zachovali lesy, vystavovali by se menšímu tepelnému stresu. Zdůraznil, že lesy přináší lokální komunitě přímý užitek, protože regulují teplotu, zajišťují srážky a podporují zemědělství. Jinými slovy, pralesy nejsou jen nečinné, ale pracují pro nás.
Související
Čtvrteční počasí. Meteorologové varují před vedrem i silným větrem
Počasí si zřejmě vyžádá výstrahu. Meteorologové avizují další tropy
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Čtvrteční počasí. Meteorologové varují před vedrem i silným větrem
před 33 minutami
Vězni pomáhali dozorcům, pak se dobrovolně vrátili. Co se odehrálo v íránské věznici během útoku Izraele?
před 1 hodinou
Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí
před 1 hodinou
Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky
před 2 hodinami
Přední evropští lídři přijeli do Moldavska. Vyslali signál, že země proti Rusku není sama
před 3 hodinami
Vědci zachytili záhadný záblesk z vesmíru. Může rozluštit jedno z největších tajemství
před 3 hodinami
Ukázka slabosti Evropy: Proč je obchodní dohoda s USA prohrou EU?
před 4 hodinami
Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat
před 6 hodinami
Počasí si zřejmě vyžádá výstrahu. Meteorologové avizují další tropy
včera
Pivo je na stole. Rakušan a Fiala se sešli na očekávané schůzce, Hřib nepřišel
včera
Metro na lince C nejezdilo. Policie marně hledala muže v tunelech
včera
Egyptem otřásla tragédie. Utopilo se několik dětí, událost se vyšetřuje
včera
Drama na řece. Muž napadl lidi a zmocnil se lodi, policistům neuprchl
včera
Zemětřesení na Orlíku. Otřesy pocítili lidé v širším okolí přehrady
včera
Dnes je Mezinárodní den psů. Nejvěrnější psí přítel člověka uhynul před 90 lety
včera
Trump si chválí konverzace s Putinem. Nejnověji spolu řešili jaderné zbraně
včera
Miroslav Plzák se narodil před sto lety. Radil skutečně někdy zatloukat při nevěře?
včera
Výhled počasí do konce astronomického léta. Teploty budou klesat
včera
OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost
včera
Írán je po červnové válce v hluboké krizi. Tamní režim je ale velmi pevný, rozložit ho bude těžké
Írán se potýká s nejhlubší krizí za poslední desetiletí. Série izraelsko-amerických útoků, které v červnu poškodily klíčové energetické a průmyslové cíle, spustila lavinu, jež rychle odhalila zranitelnost celé státní infrastruktury. V zemi panují extrémní teploty přesahující 50 stupňů Celsia, denní výpadky elektřiny a vody paralyzují běžný život, a státní aparát přechází do krizového režimu.
Zdroj: Jakub Jurek