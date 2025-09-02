Počet mrtvých po zemětřesení v Afghánistánu překonal 1100 a dál roste

Při silném zemětřesení v Afghánistánu, které postihlo vesnice poblíž pákistánských hranic, zemřelo přes 1100 lidí. Další tisíce osob utrpěly zranění. Uvedla to televize ABC News.
Otřesy o síle 6,0 magnituda zasáhly region v neděli před půlnocí a jejich epicentrum se nacházelo přibližně 17 mil východně od města Dželálábád.
Podle informací od Šáha Mahmúda, tálibánského představitele v provincii Nangarhár, bylo při katastrofě zničeno okolo osmi tisíc domů. Záchranáři se zatím nedostali do všech obcí, kde se obávají, že pod troskami mohou být další oběti. Organizace spojených národů pro zdraví v Afghánistánu odhaduje, že událost zasáhla dvanáct tisíc lidí.
Jeden z obyvatel, Matiullah Shahab, popsal, jak se jeho dům v provincii Kunar roztřásl. S rodinou se schovali venku a celou noc se báli, že se stěny zřítí. Ráno se vypravil do nejhůře zasažené oblasti.
Kvůli sesuvům půdy musel Matiullah Shahab, který pracuje jako novinář, zbytek cesty jít pěšky. Když dorazil do vesnice Andarlachak, spatřil děti s modřinami a další oběti zabalené do bílých prostěradel. V této jediné vesnici zahynulo 79 lidí.
Zdevastované vesnice ležely v troskách, tváře přeživších pokrýval prach a lidé byli příliš otřeseni na to, aby dokázali mluvit. Mnozí z nich, kteří přišli o celé rodiny, byli jako roboti, neschopní cokoli říct. I přes snahu záchranných týmů je přístup do některých oblastí stále obtížný.
Záchranné operace jsou tak závislé na vrtulnících, protože mnoho silnic je neprůjezdných. Matiullah Shahab se také sám podílel na vykopávání hrobů pro oběti zemětřesení.
Další z obyvatel, Ezzatullah Safi, popsal, jak se jeho dům v okrese Sokai částečně zřítil. Probudil ho křik dětí a zvířat. Znovu zavzpomínal, že otřesy byly tak silné, že noc připomínala „malou apokalypsu“.
Většina úmrtí byla zaznamenána v provincii Kunar, ale oběti jsou i v sousední provincii Nangarhár. Tuto informaci potvrdil mluvčí ministerstva vnitra, Mufti Abdul Matin Qani. Afghánistán byl v nedávné minulosti zasažen několika podobně silnými zemětřeseními.
V červnu 2022 si otřesy o síle 5,9 magnituda vyžádaly přes 1000 životů a zemětřesení ze října 2023 s magnitudo 6,3 mělo podobně tragické následky.
