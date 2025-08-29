Počet obětí dál roste. Druhý největší útok na Ukrajinu zabil přes 20 lidí

Masivní útok, který se odehrál v Kyjevě, si vyžádal nejméně dvacet tři obětí, včetně dvouletého dítěte, jak informovaly ukrajinské úřady. Jednalo se o druhý největší vzdušný útok na Ukrajinu od začátku konfliktu, při kterém bylo použito 598 dronů a 31 raket.
Během tohoto náletu byly poškozeny například budovy delegace Evropské unie a také sídlo Britské rady. Podle ukrajinské státní záchranné služby probíhaly záchranné práce celou noc, během nichž se podařilo odklidit přes 2260 tun sutin a trosek.
Psychologickou pomoc poskytli specialisté celkem 147 lidem. Bílý dům k situaci uvedl, že Donald Trump nebyl sice ze zprávou spokojen, ale ani ho nepřekvapila, vzhledem k dlouhotrvajícímu stavu války.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil smrtící útok Ruska na Kyjev z noci na 28. srpna za „úspěšný“. Navzdory tomu, že útok zasáhl civilní cíle a způsobil škody na obytných budovách, Peskov trvá na tom, že Rusko má stále zájem na pokračování jednání o „vyřešení ukrajinské krize“, jak Rusko válku nazývá.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj původně oznámil, že během nočního ruského bombardování Kyjeva zemřelo osm lidí, včetně jednoho dítěte. Počet mrtvých ale nadále stoupá.
Útok byl veden masivním počtem raket a dronů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že bylo zraněno nejméně osmatřicet obyvatel.
Zelenskyj v reakci na události uvedl, že Kreml upřednostňuje balistické střely před diplomatickým jednáním. Zopakoval proto požadavek na zavedení nových a přísnějších sankcí vůči Rusku. Boje tak ani po třech a půl letech války neutichají.
Mezitím Rusko informovalo o tom, že se mu podařilo sestřelit desítky ukrajinských dronů. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zneškodnilo celkem 54 bezpilotních letounů, ovšem neupřesnilo, zda byly nějaké cíle zasaženy, ani kde přesně k sestřelení došlo.
V posledních týdnech se Ukrajina zaměřuje na ruské ropné rafinérie, přičemž poslední útoky proběhly na dvou místech na jihu země.
Spojené státy americké mezitím odsouhlasily možný prodej řízených střel na Ukrajinu. Balíček v hodnotě 825 milionů dolarů obsahuje 3350 raket Extended Range Attack Munition s GPS naváděním a systémy elektronické obrany.
Podle jednoho z výrobců mají tyto střely dosah až několik stovek mil. Prezident Zelenskyj dříve uvedl, že se mu podařilo od evropských partnerů zajistit prostředky na nákup amerických zbraní. Pentagon potvrdil, že součástí prodeje je i další vybavení, software a technická podpora.
Kongres byl o navrhovaném obchodu informován včera. Pentagon navíc uvedl, že prodej podpoří zahraniční a bezpečnostní politiku Spojených států, neboť zlepší zabezpečení partnerské země. Přestože ministerstvo zahraničí prodej schválilo, neznamená to, že již byla podepsána smlouva nebo že jsou jednání dokončena.
Související
Fiala a Pavel řešili konflikty ve světě či státní rozpočet na příští rok
Rusové pohrdají jednáními, reagoval Lipavský na tragický útok na Kyjev
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Počet obětí dál roste. Druhý největší útok na Ukrajinu zabil přes 20 lidí
před 2 hodinami
Bouřlivé počasí má hrozit i v pátek, upozornili meteorologové
včera
Princezna Kate budí pozornost i na dovolené. Jedna fotka vyvolala debatu
včera
Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu
včera
Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila
včera
Předpověď se naplnila. Tropické teploty byly skutečností, padl jediný rekord
včera
Vláda schválila další antibyrokratický balíček. Rozhodla o dalším daru pro Ukrajinu
včera
Fiala a Pavel řešili konflikty ve světě či státní rozpočet na příští rok
včera
Rusové pohrdají jednáními, reagoval Lipavský na tragický útok na Kyjev
včera
Při druhém největším útoku na Kyjev umíraly i děti. Úspěch, reaguje Kreml
včera
BYD v Evropě válcuje Teslu. Nabízí za kratší dobu nabíjení mnohem větší dojezd
včera
Mnohem podstatnější problém, než si uvědomujeme. Vědci zjistili, kolik mikroplastů každý den vdechneme
včera
OBRAZEM: "Nabízíme lidem alternativu k vládě, která je zklamala." Starostové zahájili ostrou fázi kampaně
včera
Si Ťin-pching ukazuje, kdo drží karty v rukou. Kim Čong-una přiměl k první multilaterální schůzce v historii
včera
Existence samostatné Palestiny může zůstat jen na papíře. Koncept Velkého Izraele počítá i s Nilem a Eufratem, vysvětluje Taterová
včera
Krize se vyostřuje. Trumpův muž označil konflikt na Ukrajině za Módiho válku
včera
Počasí bude nahrávat požárům až do pátku, varovali meteorologové
včera
Papež se obořil na Izrael: Přestaňte kolektivně trestat Palestince
včera
Kreml otočil. Zamítl rozmístění evropských mírových jednotek na Ukrajině
včera
Bílý dům odvolal ředitelku CDC. Odmítla schvalovat nevědecké pokyny
Bílý dům odvolal ředitelku amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Susan Monarez, protože včera odmítla rezignovat na svou funkci. Prezidentská kancelář ve svém prohlášení uvedla, že její názory nejsou v souladu s prezidentovou agendou.
Zdroj: Libor Novák