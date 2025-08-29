Počet obětí dál roste. Druhý největší útok na Ukrajinu zabil přes 20 lidí

Libor Novák

29. srpna 2025 8:23

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Masivní útok, který se odehrál v Kyjevě, si vyžádal nejméně dvacet tři obětí, včetně dvouletého dítěte, jak informovaly ukrajinské úřady. Jednalo se o druhý největší vzdušný útok na Ukrajinu od začátku konfliktu, při kterém bylo použito 598 dronů a 31 raket.

Během tohoto náletu byly poškozeny například budovy delegace Evropské unie a také sídlo Britské rady. Podle ukrajinské státní záchranné služby probíhaly záchranné práce celou noc, během nichž se podařilo odklidit přes 2260 tun sutin a trosek.

Psychologickou pomoc poskytli specialisté celkem 147 lidem. Bílý dům k situaci uvedl, že Donald Trump nebyl sice ze zprávou spokojen, ale ani ho nepřekvapila, vzhledem k dlouhotrvajícímu stavu války.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil smrtící útok Ruska na Kyjev z noci na 28. srpna za „úspěšný“. Navzdory tomu, že útok zasáhl civilní cíle a způsobil škody na obytných budovách, Peskov trvá na tom, že Rusko má stále zájem na pokračování jednání o „vyřešení ukrajinské krize“, jak Rusko válku nazývá.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj původně oznámil, že během nočního ruského bombardování Kyjeva zemřelo osm lidí, včetně jednoho dítěte. Počet mrtvých ale nadále stoupá.

Útok byl veden masivním počtem raket a dronů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že bylo zraněno nejméně osmatřicet obyvatel.

Zelenskyj v reakci na události uvedl, že Kreml upřednostňuje balistické střely před diplomatickým jednáním. Zopakoval proto požadavek na zavedení nových a přísnějších sankcí vůči Rusku. Boje tak ani po třech a půl letech války neutichají.

Mezitím Rusko informovalo o tom, že se mu podařilo sestřelit desítky ukrajinských dronů. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zneškodnilo celkem 54 bezpilotních letounů, ovšem neupřesnilo, zda byly nějaké cíle zasaženy, ani kde přesně k sestřelení došlo.

V posledních týdnech se Ukrajina zaměřuje na ruské ropné rafinérie, přičemž poslední útoky proběhly na dvou místech na jihu země.

Spojené státy americké mezitím odsouhlasily možný prodej řízených střel na Ukrajinu. Balíček v hodnotě 825 milionů dolarů obsahuje 3350 raket Extended Range Attack Munition s GPS naváděním a systémy elektronické obrany.

Podle jednoho z výrobců mají tyto střely dosah až několik stovek mil. Prezident Zelenskyj dříve uvedl, že se mu podařilo od evropských partnerů zajistit prostředky na nákup amerických zbraní. Pentagon potvrdil, že součástí prodeje je i další vybavení, software a technická podpora.

Kongres byl o navrhovaném obchodu informován včera. Pentagon navíc uvedl, že prodej podpoří zahraniční a bezpečnostní politiku Spojených států, neboť zlepší zabezpečení partnerské země. Přestože ministerstvo zahraničí prodej schválilo, neznamená to, že již byla podepsána smlouva nebo že jsou jednání dokončena. 

