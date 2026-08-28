Počty mrtvých po katastrofálních záplavách dál rostou. Čína kvůli obavám z provalení jezera zastavuje záchranné práce

Čínské úřady pozastavily záchranné práce v epicentru katastrofálních záplav v Tibetu kvůli obavám z provalení nově vzniklého jezera. Nahromaděné obrovské množství sutin a bahna přehradilo tok a vzniklá vodní plocha se začala přelévat směrem k místům, kde zasahovaly záchranné týmy. Všechny složky dostaly rozkaz zůstat na místě a týmy zasažené v přední linii se musely stáhnout o jeden kilometr do bezpečí. V sousedním Nepálu mezitím celkový počet obětí vzrostl na 469 a více než 1 300 lidí zůstává nezvěstných.
Jezero se vytvořilo poté, co se ve středu přehnala přes pohraniční uzel Gyirong v Tibetu masa bahna a trosky. Přívalová vlna následně postupovala údolími a ničila celé vesnice. Záchranné operace i mezinárodní pomoc pro postižené oblasti v Nepálu a Tibetu však výrazně komplikuje zničená infrastruktura. V horském regionu, který je vyhledávaný turisty a poutníky, strhla voda desítky mostů a zničila kilometry přístupových cest.
Mezi nezvěstnými v Nepálu je podle tamní policie a úřadů pro cestovní ruch více než 500 cizinců z celkového počtu 826 pohřešovaných osob. Nejpočetnější skupiny tvoří občané Indie, Spojených států, Austrálie, Velké Británie a Kanady. Čínská státní média uvádějí, že na tibetské straně hranice se pohřešuje nejméně 558 lidí, z nichž minimálně 260 jsou cizí státní příslušníci. Informování z čínské strany zůstává přísně kontrolované a tamní úřady dosud oficiálně potvrdily pouze tři úmrtí.
V Nepálu v patek zasahovaly armádní vrtulníky s cílem zachránit přibližně stovku lidí uvízlých v tunelu hydroelektrárny Trishuli 3A, kterou zaplavila divoká voda. Záchranná akce byla mimořádně náročná, protože husté bahno a voda znesnadňovaly identifikaci samotných vstupních otvorů do tunelu. Představitelé armády potvrdili, že z nebezpečných prostor hydroelektrárny se do té doby podařilo evakuovat 350 místních obyvatel a pracovníků.
Následky bleskové povodně se projevují i ve velké vzdálenosti od samotného epicentra. Záchranáři hlásí nálezy těl obětí stovky kilometrů po proudu řeky v nepálském okrese Chitwan nedaleko tibetských hranic. Desítky zraněných osob byly letecky přepraveny k odbornému ošetření do hlavního města Káthmándú a armádní posádky pomocí vrtulníků zachránily z odříznutých oblastí přes sto lidí.
Situace kolem přehrazeného jezera zůstává nadále kritická. Čínská státní televize upozornila, že hladina vody bude v důsledku přetrvávajících dešťů v následujících třech dnech nadále stoupat a kulminace se očekává kolem úterý. Tento vývoj výrazně zvyšuje riziko provalení hráze, což by způsobilo další povodňovou vlnu směřující po proudu do oblasti přístavu Gyirong a dalších níže položených míst.
Přes složité podmínky pokračuje evakuace obyvatel a turistů z nejvíce zasažených oblastí v Tibetu. Čínská úřední místa uvedla, že do pátku bylo z krizové zóny transportováno téměř pět set čínských občanů a více než pět set zahraničních návštěvníků. Záchranné práce v samotném epicentru však zůstávají pozastavené až do stabilizace hydrologické situace.
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Iránské ministerstvo zpravodajských služeb vydalo novou směrnici, ve které označilo desítky jednotlivců, médií a účtů na sociálních sítích za nepřátelské. Mezi dotčenými subjekty se ocitla také perskojazyčná služba Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda známá pod názvem Radio Farda. Směrnice navíc jmenovitě uvádí redaktorku Fereshteh Ghazi. Jakékoliv poskytování fotografií, videí či jiného digitálního obsahu těmto médiím a novinářům je v Iránu nově trestným činem.
Zdroj: Libor Novák