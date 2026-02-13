Pod tlakem je i král Karel. Američané chtějí vyslechnout bývalého prince Andrewa

Bývalý britský princ Andrew Mountbatten-Windsor čelí rostoucímu tlaku ze strany amerických činitelů i členů královské rodiny, aby v USA svědčil v případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Demokratický kongresman Ro Khanna řekl BBC, že britská královská rodina dosud nebyla transparentní. Podle jeho slov by bylo vhodné, aby se bývalý princ vydal do USA a svědčil. Monarchii vyzval, aby prozradila, jaké kroky je věci připravena podniknout.
"Mají velké bohatství, nejspíš by měli odškodnit přeživší těch hrůz, které se staly," uvedl americký politik. Zmínil, že oběti se dosud nedočkaly spravedlnosti. Khanna o den dříve prohlásil, že odebrání titulů princi Andrewovi není dostatečným trestem. Demokratická kongresmanka Teresa Leger Fernandezová se zase nechala slyšet, že král Karel III. by měl bratrovi nařídit, aby se podrobil výslechu ve Spojených státech amerických.
Britská policie v pondělí prozradila, že se zabývá podnětem antimonarchistické skupiny Republic ve věci vztahu bývalého prince Andrewa s Epsteinem. Panovník téhož dne sdělil, že královská rodina je připravena pomoci policistům.
Andrew Mountbatten Windsor během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
princ Andrew (syn královny Alžběty) , USA (Spojené státy americké) , Jeffrey Epstein , Král Charles III. (Karel III.) , královská rodina (gbr)
