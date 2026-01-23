Pokrok v mírových rozhovorech závisí na tom, jestli ukrajinské síly opustí celý Donbas, prohlásil Peskov

Kreml znovu potvrdil svůj nekompromisní postoj a požaduje, aby ukrajinské ozbrojené síly opustily celý region Donbasu jako nezbytnou podmínku pro pokrok v mírových rozhovorech. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil, že stažení ukrajinských vojsk z území, která si Rusko nárokuje, je pro Moskvu klíčovým bodem. Toto prohlášení přichází ve chvíli, kdy se pozornost světa upírá k Abú Dhabí, kde začínají historicky první třístranná jednání mezi delegacemi USA, Ukrajiny a Ruska od začátku války.
Ruskou delegaci v Emirátech vede šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťjukov, zatímco ukrajinskou stranu zastupuje tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Abú Dhabí po intenzivních čtvrtečních schůzkách v Moskvě, které ruská strana označila za užitečné a konstruktivní. Donald Trump, který se dříve týž den setkal s Volodymyrem Zelenským v Davosu, vyjádřil optimismus a uvedl, že samotný fakt, že se strany scházejí, je nezbytným předpokladem pro jakýkoliv posun.
Prezident Zelenskyj mezitím potvrdil, že text dohody o bezpečnostních zárukách se Spojenými státy je v podstatě hotov a čeká se pouze na určení termínu a místa podpisu. Kromě vojenské pomoci a protivzdušné obrany jednal Zelenskyj s Trumpem také o ekonomické spolupráci při poválečné obnově země.
Přestože diplomatická aktivita v posledních dnech prudce vzrostla, dosažení skutečného průlomu stále naráží na diametrálně odlišné představy o územním uspořádání východní Ukrajiny.
Zatímco Moskva trvá na svých územních požadavcích, Kyjev se snaží zajistit záruky, které by zabránily budoucí agresi. Trumpova administrativa se v rámci těchto jednání pokouší najít kompromis, který by zastavil krveprolití, což prezident potvrdil i během své cesty na palubě Air Force One.
Nadcházející víkend v Abú Dhabí ukáže, zda jsou tyto diskuse pouze začátkem dlouhého procesu, nebo zda mohou přinést hmatatelné výsledky pro ukončení nejdramatičtějšího konfliktu v Evropě za poslední desetiletí.
Ali Shaath, který byl jmenován do čela nového palestinského výboru pro správu enklávy, informoval diplomaty, že hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech. Pro obyvatele Gazy jde o víc než jen o otevření brány; je to životně důležitá spojnice se světem, která byla od května 2024 uzavřena.
