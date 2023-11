Zdechneš jako zkur*… žížala, ...sami dovedeme Ukrajince do Kremlu. Tajné nahrávky ruských vojáků na Ukrajině

„Tady nejsou žádní zasr*… ‚umírající smrtí hrdinů', tady zdechneš jako zkur*… žížala,“ řekl jeden voják svému bratrovi.

Tajně nahrané hovory ruských vojáků hovořících z předních linií na Ukrajině s blízkými doma nabízejí vzácný pohled na válku ruskýma očima. Informuje ABC News s odkazem na agenturu AP, která tajné nahrávky získala.

Nahrávky jasně ilustrují, jak se průběh války vyvinul od profesionálních vojáků, kteří byli zapojeni od počátku invaze nařízené prezidentem Putinem, až po muže ze všech sociálních vrstev, kteří byli donuceni mobilizací sloužit v armádě za náročných podmínek. Existuje stále riziko další vlny mobilizace, i když Moskva usiluje o to, aby Rusové dobrovolně uzavřeli kontrakt s armádou. Podzimní nábor každoročně rozšíří armádu o 130 tisíc mladých mužů. Přestože Moskva tvrdí, že tito nováčci nebudou nasazeni na Ukrajinu, po roce povinné služby přejdou do zálohy a stanou se potenciálními kandidáty pro další mobilizaci.

Nově oblíbený kód "500" - Nechceme bojovat

Jak válka na Ukrajině vstupuje do druhé zimy, rostoucí počet ruských vojáků chce ven, jak naznačují zvukové záznamy získané a ověřené agenturou Associated Press. Ruští vojáci zkráceně mluví v kódové řeči o "200" - což znamená mrtvý, "300" - jako o raněných. Touha uprchnout se stala natolik běžnou, že se také mluví o kódu "500" – lidech, kteří odmítají bojovat.

AP zatajila jména a identifikační údaje, aby ochránila vojáky a jejich rodiny. Rozhovory pořízené v lednu 2023 – některé z téměř nejdelšího a nejsmrtonosnějšího boje v Bachmutu byly z důvodu délky a jasnosti upraveny.

Nahrávky dokumentují hlasy mužů, kteří se vyhnuli nebo nemohli uniknout mobilizaci. Někteří věřili, že je to vlastenecká povinnost, zatímco jiní pracovali v odlišných odvětvích, například jeden v jatkách, další v právnické firmě, a třetí čelil finančním potížím. I když je těžké posoudit, zda jde o reprezentativní vzorek nálad v armádě, jejich zoufalství odpovídá rostoucímu počtu případů trestního stíhání vojáků, kteří odmítají bojovat. AP ověřovala totožnost volajících a hovořila s jejich příbuznými a několika vojáky, z nichž někteří jsou stále nasazeni ve válce.

Genocida

To, co se děje na Ukrajině, je „jednoduše genocida“, řekl jeden voják svému bratrovi. "Pokud ty sračky nezastavíme, brzy sami dovedeme Ukrajince do Kremlu," řekl.

Jak říkali příbuzným domů, nejsmrtelnější sezóna války právě začíná. Desetitisíce Rusů se chystaly zemřít. Nyní, když se Moskva snaží doplnit své jednotky, hlasy těchto vojáků přicházejí jako varování. Jsou to muži žijící z dešťové vody, kteří zabíjeli lidi noži, kteří vědí, že jediná věc, která je drží naživu, je štěstí. Zapomenutí a vyčerpaní chtějí domů.

Přezdívalo se mu „Šílený profesor“ kvůli jeho rozcuchaným vlasům a hned v prvních dnech ruského draftu v září 2022 ho to smetlo. Bál se, že mohl zabít děti. Nyní je AWOL (dezertér - poznámka redakce) a pronásledován vidinami mrtvých.

„Představoval jsem si, že by tam na druhé straně mohli být mladí lidé jako my. A mají celý život před sebou,“ řekl v červnu agentuře AP. "Kosti, slzy - všechny stejné, jsou stejné jako my."

Arťem AP řekl, že byl „trochu psychicky vyčerpán“, když mluvil se svou ženou. „Musím chránit chlapy, kteří jsou se mnou v zákopech – a sám sebe. To chci dělat. A co rychleji porazit Ukrajince a jít domů,“ prohlásil.

Před rozsáhlou ruskou invazí na Ukrajinu pracoval Roman v právnické firmě, ukazují záznamy. Zmítán Putinovou mobilizací v září 2022 má radu, ať se válce pokusí vyhýbat, jak mohou: „Pokud přijde povolávací rozkaz, přidejte se k (žoldnéřské) Wagnerově skupině nebo podepište kontrakt. Nedej bože, aby vás zmobilizovali. Zmobilizováni jsou na tom nejhůře.“

Jednou noc plnil Roman speciální roli. Spolu s dalšími vnikl do ukrajinské zemljanky, muže tam rozsekali noži a zajali důstojníka, aby ho vyslechli. Smrt byla všude. „Je mi víc líto zastřelit ptáčka než člověka,“ řekl Roman kamarádovi v zachyceném telefonátu. AP je kontaktovala, ale oba odmítli mluvit. "Říkám ti upřímně, že pokud je tu jen malá šance, osvoboď se od služby."

Po čtyřech měsících na Ukrajině dospěl Andrej k závěru, že jeho život pro Moskvu nic neznamená. Mobilizovaní vojáci jako on „se nepovažují za lidi,“ řekl své matce. Nemohou odejít – i když onemocní nebo se zraní – protože velitelé se obávají, že se už nikdy nevrátí.

"Zemřeš v této jámě, kde žiješ," řekl své matce. "Raději neonemocnět," řekla.

AP hovořila s jeho matkou v září, když sbírala rajčata ze své zahrady. Řekla, že vyrostla na Ukrajině, ale její vlast se změnila k nepoznání. Je plná „zrádců a fašistů,“ řekla agentuře. „Jsi slepý nebo hloupý, nebo nevidíš, že neexistují normální lidé? Nebo chcete, aby se vaše děti proměnily v opice jako v Americe?“

Zmobilizovaní lidé podle Romana nikdy nedostanou volno, velitelé jim nepomohou, brýle pro noční vidění si musel koupit za vlastní peníze. Nemají dost jídla ani pitnou vodu. Zhubl 30 kilogramů.

Strkal střeva do břicha zraněného, ​​ale přesto mu nezachránil život. Jindy šel provést na pole potřebu, když začaly střílet tanky, a musel cipat, dokud neskončily. Po dvou měsících takového života se začali třást i ti nejsilnější: „Když jsme ve službě, varujeme všechny, že budeme střílet po všem, co se mihne.“

Roman řekl, že jeho bratrance zabil granát spolu s tuctem dalších vojáků. Jeho rodina dokázala, že dopravili jeho tělo – alespoň jeho zachovanou polovinu – do Ruska, ale zbývajících 11 vojáků pohřbili na Ukrajině.