Politico: EU se potýká s hlubokou průmyslovou krizí. Neví, jak ji řešit

Evropská unie se potýká s hlubokou průmyslovou krizí, kterou naplno obnažil záměr automobilky Volkswagen zrušit v Německu až sto tisíc pracovních míst a uzavřít čtyři továrny. Unijní státy a zákonodárci se však podle webu Politico stále nedokážou shodnout na jednotném postupu proti levnému čínskému exportu, který evropské podniky ohrožuje.
Klíčovým nástrojem k ochraně trhu má být legislativní balíček s názvem Zákon o průmyslovém akcelerátoru, jehož schválení plánují evropští lídři do konce letošního roku. Tento zákon by měl směřovat miliardy z veřejných zakázek k evropským výrobcům, a to prostřednictvím mechanismu zvýhodňujícího lokální produkty vyrobené v Evropě.
Zatímco zastánci legislativy volají po rázném ukončení evropské naivity vůči agresivním průmyslovým strategiím globálních konkurentů, kritici varují před rizikem narušení volného obchodu a právního chaosu. Opatření by podle nich mohlo zvýšit ceny unijního zboží a nechtěně odstřihnout spolehlivé obchodní partnery, jako je Velká Británie, Kanada nebo Japonsko. Vyjednávání navíc komplikuje tříměsíční zpoždění, se kterým Evropská komise svůj návrh v březnu předložila. Čas na dosažení shody se tak podle unijních představitelů dramaticky krátí.
Největší spor se vede o definici takzvaných důvěryhodných partnerů, jejichž produkty by měly mít v rámci veřejných zakázek stejné postavení jako zboží vyrobené přímo v Unii. Proti sobě stojí zastánci ochranářského přístupu v čele s Francií, kteří požadují velmi úzký a přísně kontrolovaný seznam zemí, a exportně orientované ekonomiky vedené Německem, Nizozemskem a severskými státy.
Tyto země podporuje i obchodní oddělení Evropské komise pod vedením Maroše Šefčoviče, které se snaží globální obchodní vztahy Unie spíše rozšiřovat než omezovat. Šéf unijního průmyslu Stéphane Séjourné v této souvislosti upozorňuje, že čínský obchodní přebytek s EU dosahuje v přepočtu jedné miliardy eur denně, a kromě chystané legislativy nevylučuje ani vyšetřování čínského importu v oblasti chemikálií, obráběcích strojů či plug-in hybridních vozidel.
Panují rovněž obavy, zda bude mít nová legislativa po svém zavedení vůbec dostatečný dopad. Italská podnikatelská lobby Confindustria označila unijní plán za nedostatečný pro řešení aktuálních výzev a kritizuje jeho příliš úzké zaměření na ekologizaci průmyslu. Podle think-tanku Bruegel navíc mohou nová pravidla automobilkám jako Volkswagen paradoxně uškodit.
Snaha chránit evropské dodavatele hliníku před levným dovozem by totiž mohla zvýšit vstupní náklady na výrobu elektromobilů, které pro zachování globální konkurenceschopnosti potřebují levné suroviny s nízkou uhlíkovou stopou. Hledání kompromisu, do kterého promlouvá patnáct desítek europoslanců, nyní přechází z kyperského předsednictví na irské, přičemž irský ministr Peter Burke potvrdil připravenost země k nalezení potřebné shody i přes velmi agresivně nastavený časový plán.
Související
Připojení k EU za cenu jedné kávy. Už je jasno, který další stát rozšíří sedmadvacítku
Polsko hrozí, že zablokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie
Aktuálně se děje
před 2 minutami
Extrémně silné bouřky na východě Česka. Nebezpečně tam stoupají i hladiny řek
před 36 minutami
Trenér Miroslav Koubek nakonec skončil u české fotbalové reprezentace
před 1 hodinou
Červencové počasí může být teplejší, než je obvyklé, tvrdí meteorologové
před 1 hodinou
Politico: EU se potýká s hlubokou průmyslovou krizí. Neví, jak ji řešit
před 2 hodinami
Záhada v Číně: Čtyři dny po nárazu letadla do nejvyšší budovy v Pekingu mlčí média i úřady
před 3 hodinami
Poslanecká sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta u stálých misí
před 4 hodinami
Vláda dál háže Pavlovi klacky pod nohy. Nedala mu mandát a sama rozhodla, kdo s ním poletí do Ankary
před 5 hodinami
V Praze roste počet lidí nakažených svrabem. Problémem není MHD
před 5 hodinami
Teherán chystá rozsáhlé obřady za Chameneího, konat se budou i mimo Írán. Proč až po čtvrt roce, ptají se kritici
před 6 hodinami
Středeční počasí: Českem otřesou další bouřky, mohou být i velmi silné
před 6 hodinami
Venezuela má největší zásoby ropy, lidé ale vyhrabávají oběti zemětřesení ručně. Chybí benzín do rypadel
před 7 hodinami
Putin nařídil armádě vypracovat plány na obsazení Kyjeva
před 8 hodinami
Babiš dostal od Agrofertu více než 4 miliardy
před 8 hodinami
Na extrémy počasí v Česku začíná upozorňovat nový výstražný systém
před 9 hodinami
Pražské metro ovlivní velká prázdninová výluka. Sedm dní budou jezdit autobusy
před 11 hodinami
Počasí: Silné bouřky budou pokračovat, na Moravě hrozí vznik supercel
včera
Extrémní počasí dál svírá Evropu. Nový absolutní rekord hlásí i Slovensko
včera
Soud v USA zablokoval kontroverzní pokus Trumpa omezit udělování občanství dětem cizinců
včera
Nejvyšší soud USA zakázal transgender sportovkyním účast v dívčích a ženských sportovních kategoriích
včera
Soukromé registry nestačí, za ignorování hrozí pokuty. Centrální evidence psů startuje, co o ní potřebujete vědět?
Od zítřka zahajuje Komora veterinárních lékařů České republiky (KVL) ostrý provoz dlouho očekávaného systému Centrální evidence psů (CEP). Tato nová databáze se stává jedinečným a oficiálním registrem psů na našem území, který byl zřízen na základě platného veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. Spuštěním tohoto celostátního registru se sjednocuje evidence zvířat, po čemž již delší dobu volali nejen samotní chovatelé, ale také zástupci obcí a policejní složky. Podle ministra zemědělství Martina Šebestyána přinese nová evidence ověřený a spolehlivý zdroj informací, který bude klíčový například při zatoulání zvířete, nálezu psa nebo v případech, kdy zvíře někoho poraní a bude nutné ověřit stav vakcinace.
Zdroj: Libor Novák