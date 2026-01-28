Politico: Fico byl po schůzce s Trumpem zděšený. Americký prezident působí jako smyslů zbavený

Slovenský premiér Robert Fico, který patří k nejvýraznějším evropským spojencům Donalda Trumpa, vyjádřil podle webu Politico vážné znepokojení nad psychickým stavem amerického prezidenta. Během minulého týdne se měl Fico na okraji summitu EU v Bruselu svěřit svým evropským kolegům, že byl šokován způsobem, jakým s ním Trump mluvil během jejich osobního setkání v sídle Mar-a-Lago, které se uskutečnilo 17. ledna.
Podle pěti evropských diplomatů, kteří byli o konverzaci informováni, použil Fico k popisu Trumpova chování slova jako „nebezpečný“ nebo „smyslů zbavený“. Dva z těchto diplomatů uvedli, že slovenský premiér působil dojmem člověka, který byl ze schůzky s americkou hlavou státu doslova „traumatizován“. Přestože přesné detaily Trumpových výroků nejsou známy, Ficovy obavy vyvolaly mezi lídry EU značný rozruch.
Tato diskuse se odehrála během krizového summitu svolaného k řešení napjatých transatlantických vztahů. Hlavním tématem byly Trumpovy hrozby ohledně ovládnutí Grónska a uvalení cel na evropské země. Ačkoliv se Robert Fico těchto neformálních hovorů účastnil v úzkém kruhu vybraných lídrů a vysokých představitelů EU, zprávy o jeho slovech se rychle rozšířily mezi diplomaty ze čtyř různých vlád.
Ficova reakce je překvapivá především proto, že v minulosti patřil k největším obhájcům Donalda Trumpa v Evropě. Ještě před rokem na konferenci CPAC v USA prohlašoval, že Trump prokazuje Evropě velkou službu. Ve svém oficiálním videu na Facebooku po schůzce v Mar-a-Lago navíc o setkání mluvil velmi pozitivně, označil ho za projev „vysokého respektu a důvěry“ a vyzdvihoval, že s ním Trump konzultuje situaci na Ukrajině.
Bílý dům tato tvrzení ostře odmítl. Mluvčí Anna Kellyová označila zprávy o Ficově šoku za „naprosté fake news“ anonymních diplomatů, kteří se pouze snaží být zajímaví. Podle oficiálních představitelů Washingtonu, kteří byli schůzce přítomni, proběhlo jednání v přátelském a normálním duchu, což mají dokládat i pořízené fotografie. Fico prý v rámci setkání podepsal dohodu o civilní jaderné spolupráci a schůzka byla produktivní.
Navzdory veřejným prohlášením však v Bruselu rostou obavy z Trumpovy „nepředvídatelnosti“. Podle diplomatických zdrojů se téma prezidentova zdraví stává stále častějším bodem diskusí na všech úrovních evropské politiky. Sám devětasedmdesátiletý Trump veškeré pochybnosti o svých kognitivních schopnostech opakovaně popírá a tvrdí, že je v dokonalé fyzické i duševní kondici.
Současná krize v transatlantických vztazích byla vyostřena Trumpovým požadavkem na „okamžitá jednání“ o postoupení Grónska Spojeným státům. Ačkoliv prezident později vyloučil použití vojenské síly a odvolal hrozbu cel po rozhovorech s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, evropské lídry jeho rétorika hluboce znepokojila. Podrobnosti o údajné dohodě ohledně Grónska navíc zůstávají veřejnosti skryty.
Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz v reakci na tyto události varovali, že Evropská unie se musí stát v otázkách bezpečnosti méně závislou na USA. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen naznačila, že pevných postojů vůči Trumpovi, které však nepovedou k další eskalaci, je třeba se držet i v budoucnu jako osvědčené strategie.
Robert Fico ve svém veřejném hodnocení návštěvy USA nadále trvá na tom, že Slovensko není „bruselským papouškem“ a má s Washingtonem nadstandardní vztahy. Rozpor mezi jeho veřejným vystupováním a soukromými obavami, které sdělil kolegům v Bruselu, však naznačuje, že i ti nejloajálnější evropští spojenci jsou z nynějšího kurzu americké administrativy přinejmenším v rozpacích.
Server EuroZprávy.cz zveřejňuje tištěný přepis SMS zpráv, které od ministra zahraničí Petra Macinky podle Pražského Hradu obdržel poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář. Text byl redakčně doplněn o diakritiku a byly z něj smazány emotikony, jiné redakční zásahy do zveřejněných SMS zpráv neproběhly.
Zdroj: Libor Novák