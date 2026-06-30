Polsko hrozí, že zablokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie

Polský vicepremiér a ministr národní obrany Władysław Kosiniak-Kamysz v pořadu Gość Wydarzeń na stanici Polsat News prohlásil, že Polsko nebude souhlasit se vstupem Ukrajiny do Evropské unie, pokud Kyjev nepřestane oslavovat Organizaci ukrajinských nacionalistů (OUN) a Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA) včetně Stepana Bandery. Kosiniak-Kamysz upozornil, že pokud Ukrajina bude tyto organizace nadále využívat jako národní symboly, narazí v procesu evropské integrace na zásadní překážky.
Polsko hodlá v této věci zaujmout nekompromisní postoj a požadovat ukončení glorifikace vůdců tohoto nacionalistického hnutí. Podle polského ministra musí každý uchazeč o členství splnit přísná kritéria, což se týká i historické paměti, přičemž evropskou spolupráci nelze budovat na úctě k představitelům či hnutím, kteří sousedním státům unie způsobují bolest a šíří o nich nepravdy.
Kosiniak-Kamysz v rozhovoru zdůraznil, že Polsko bude o rozšiřování unie rozhodovat zcela autonomně a nikdo mu nebude diktovat, jak má v této záležitosti hlasovat. Ministr zároveň vyjádřil souhlas s domněnkou moderátora, že v Kyjevě údajně působí politické síly, které si reálný vstup Ukrajiny do Evropské unie ve skutečnosti nepřejí. K tomuto vyostření rétoriky dochází v době, kdy průzkumy veřejného mínění v Polsku ukazují, že většina tamních občanů se staví proti ukrajinskému členství v unijním bloku.
Tento diplomatický spor eskaloval poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncem května podepsal dekret, kterým pojmenoval jednu z vojenských jednotek po Hrdinech UPA. V reakci na tento krok polský prezident Karol Nawrocki odejmul Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání, Řád bílé orlice, s odůvodněním, že Polsko neumožní integraci těm, kteří odmítají opustit kult totality a násilí.
Tento krok vyvolal odvetnou reakci, kdy řada současných i bývalých ukrajinských představitelů oznámila, že svá polská vyznamenání vrací. K zablokování dalších kol přístupových rozhovorů s Kyjevem následně vyzval Varšavu také Jarosław Kaczyński, předseda opoziční polské strany Právo a spravedlnost (PiS).
Prezident Zelenskyj u příležitosti Dne ústavy oznámil, že předložil Nejvyšší radě návrh zákona o zřízení Národního panteonu pro uctění významných Ukrajinců. V téže souvislosti jasně deklaroval, že Ukrajině nikdo nebude diktovat, jak má žít, jakým jazykem mluvit, koho milovat, komu projevovat vděčnost ani které hrdiny má uctívat.
Související
Neuvěřitelná transformace Ukrajiny: Kyjev ukázal Putinovi i celému světu, jak se ve 21. století vedou války
Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání
Polsko , Ukrajina , EU (Evropská unie) , Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Atentát na významného byznysmena. Při výbuchu v Monaku byl těžce zraněn ukrajinský oligarcha
před 38 minutami
Česko zasáhnou další silné bouřky. Tropy vydrží na Moravě i zítra
před 49 minutami
Polsko hrozí, že zablokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie
Aktualizováno před 57 minutami
Pavel jmenoval Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Řehka zvažuje kandidaturu do Senátu
před 1 hodinou
Zemětřesení ve Venezuele: Místní zuří, záchranáři dorazili na místo až po dvou dnech. Pohřešuje se 46 tisíc lidí
před 3 hodinami
Zelenskyj se vysmál Putinovi: Stanovil už 15 termínů pro dobytí Donbasu, nevyšel ani jeden
před 4 hodinami
Motoristy ve Sněmovně už nikdo nechce, ukázal průzkum. Úspěšnější je i Kubovo Naše Česko
před 4 hodinami
Jedna výhra, tři drtivé porážky. Soud rozhodoval v Trumpových kauzách
před 6 hodinami
Počasí příští víkend: Vedra se opakovat nebudou, nehrozí ani tropické teploty
včera
Ukrajinské Flamingo slaví úspěch. Tři z pěti střel zasáhly v Rusku svůj cíl
včera
Co způsobilo extrémní počasí v Evropě? Na vině je hned několik faktorů
Aktualizováno včera
Vláda jedná v rozporu s rozhodnutím ÚS, výzvu k neodjetí do Ankary nemohu splnit, řekl Pavel
včera
Bylo to nešťastné, řekl Babiš k vystoupení ve Strážnici. Macinka se překvapivě omluvil
včera
Pavel by měl zvážit přehodnocení své cesty do Turecka, vyzval Babiš
včera
Zázrak ve Venezuele: Muž byl po zemětřesení uvězněný 106 hodin, jeho záchrana trvala dva dny
včera
Střelba na severu Německa: Po útoku ve Stade je pět mrtvých
včera
Konec levných zásilek z Číny. EU zavádí bič na Temu a Shein
včera
Vlna veder končí, za pár dní ale může dorazit další. A mnohem horší, varují meteorologové
včera
Francie čelí po vlně veder další krizi. Márnice jsou přeplněné
včera