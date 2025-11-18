Polsko: Sabotáže na železnici jsou teroristickými útoky ruských tajných služeb

V Polsku se v posledních dnech odehrála série incidentů, které vláda a bezpečnostní služby označily za sabotáž teroristické povahy s vazbou na zahraniční zpravodajské služby. Mluvčí polského ministra pro bezpečnostní služby, Jacek Dobrzyński, potvrdil, že „všechno naznačuje“, že za víkendovými sabotážemi na železnici v Polsku stojí ruské tajné služby. Dobrzyński později dodal, že se jedná o teroristický útok iniciovaný speciálními službami z Východu.
Dobrzyński nicméně trvá na tom, že pro efektivní vyšetřování je nezbytné zachovat důvěrnost veškerých informací. Řekl, že ruské služby by velmi rády věděly, jakým směrem se vyšetřování ubírá, a proto nemůže prozradit, na čem přesně policisté a tajné složky pracují.
Polský premiér Donald Tusk popsal explozi na železniční trati používané pro dodávky na Ukrajinu jako „bezprecedentní akt sabotáže“, který mohl vést ke katastrofě. Státní zastupitelství v pondělí večer vydalo prohlášení o zahájení vyšetřování „sabotážních činů teroristické povahy [...] spáchaných jménem zahraniční zpravodajské služby proti Polské republice“.
K incidentu na trati z Varšavy do Lublinu nedošlo k žádným obětem, avšak důsledky by mohly být katastrofální, kdyby mezera v kolejích způsobila vykolejení plně jedoucího vlaku. Tusk po návštěvě místa činu, které se nachází asi 97 kilometrů od Varšavy poblíž vesnice Mika, prohlásil, že není pochyb o tom, že se jedná o akt sabotáže. Popsal útok jako pokus o destabilizaci a zničení železniční infrastruktury, který mohl vést k železniční katastrofě.
Tusk oznámil, že úřady již zahájily vyšetřování jak samotné exploze, tak i dalšího incidentu z víkendu, který rovněž vykazoval znaky sabotáže na železnici. Slíbil, že stejně jako v předchozích případech podobného druhu budou dopadeni pachatelé, bez ohledu na to, kdo je jejich podporovatelem.
Útok přichází v době, kdy v Polsku a dalších evropských zemích probíhá kampaň sabotáží, které jsou připisovány ruským bezpečnostním službám. Cílem je zřejmě zasít chaos a nesoulad v Evropě kvůli podpoře Ukrajiny ve válečném úsilí. V Polsku se již dříve jednalo o požáry a výbuchy v nákupních centrech a na dalších místech. Pachatelé jsou často rekrutováni pro jednorázové úkoly přes aplikaci Telegram, přičemž se jedná o Ukrajince, Bělorusy nebo polské občany.
První incident se odehrál v sobotu pozdě večer, kdy sice policie po hlášení výbuchu nic nenašla, ale poškozený úsek kolejí byl v neděli ráno zpozorován strojvedoucím regionálního vlaku. Ten stihl nouzově zastavit. Dariusz Grajda, zástupce generálního ředitele Polských státních drah, uvedl, že předchozí vlak nahlásil problém s tratí, díky čemuž byl varovaný vlak dostatečně zpomalený, aby zastavil včas.
Druhý incident se stal v neděli večer poblíž města Puławy, asi 30 kilometrů od místa exploze. Vlak s 475 cestujícími musel nouzově zastavit kvůli poškození trakčního vedení. Na kolejích byla nalezena kovová vzpěra. Lublinská policie potvrdila, že podle předběžných zjištění byla rozbita okna v jednom z vagonů a na místě probíhá vyšetřování. Nikdo nebyl zraněn.
Na úterý ráno bylo kvůli projednání železničních incidentů svoláno zasedání Výboru pro národní bezpečnost polské vlády, kterého se zúčastní vojenští velitelé, šéfové bezpečnostních služeb a zástupce prezidenta. Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz řekl, že armáda prověří bezpečnost zbývajících 120 kilometrů trati mezi místem incidentu a hranicí s Ukrajinou.
Ministr pro bezpečnostní služby Tomasz Siemoniak uvedl, že pravděpodobnost, že činy byly provedeny na příkaz zahraniční rozvědky, je „velmi vysoká“. Zdůraznil, že se jedná o služby cizího státu, nikoli o gang zlodějů kovového šrotu. Ministr vnitra Marcin Kierwiński na sociálních sítích uvedl, že Polsko čelí „aktům sabotáže, které jsou v jeho novodobé historii bezprecedentní“.
Zdroj: David Holub