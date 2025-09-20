Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem

Polsko a jeho spojenci nasadili letadla, aby zajistili bezpečnost polského vzdušného prostoru. Reagovali tak na rozsáhlé ruské nálety, které v sobotu cílily na západní Ukrajinu, blízko polských hranic.
Polské ozbrojené síly uvedly, že polská a spojenecká letadla operovala v polském vzdušném prostoru. Pozemní protiletadlová obrana a radarové systémy byly navíc uvedeny do stavu nejvyšší pohotovosti. Akce byly čistě preventivní a měly zabezpečit vzdušný prostor v oblastech sousedících s ohroženou zónou. V době náletů byl téměř po celé Ukrajině vyhlášen letecký poplach.
Ruské síly vystřelily na Ukrajinu 40 raket a asi 580 dronů při „masivním útoku“, při kterém zemřeli tři lidé a desítky dalších byly zraněny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za úmyslnou strategii Ruska, jejímž cílem je terorizovat civilisty a ničit infrastrukturu. Vyzval Kyjevské spojence, aby poskytli další systémy protiletadlové obrany a uvalili na Moskvu další sankce.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské jednotky převzaly kontrolu nad vesnicí Berezove v jihovýchodní ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Uvedlo také, že se jim přes noc podařilo úspěšně provést útoky na ukrajinské vojensko-průmyslové objekty. Agentuře Reuters se nepodařilo tyto zprávy z bojiště nezávisle ověřit.
Volodymyr Zelenskyj dále oznámil, že se příští týden na okraji Valného shromáždění OSN setká s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Na schůzce chtějí projednat bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a sankce proti Rusku.
