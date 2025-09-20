Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem

Libor Novák

20. září 2025 11:48

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Polsko a jeho spojenci nasadili letadla, aby zajistili bezpečnost polského vzdušného prostoru. Reagovali tak na rozsáhlé ruské nálety, které v sobotu cílily na západní Ukrajinu, blízko polských hranic.

Polské ozbrojené síly uvedly, že polská a spojenecká letadla operovala v polském vzdušném prostoru. Pozemní protiletadlová obrana a radarové systémy byly navíc uvedeny do stavu nejvyšší pohotovosti. Akce byly čistě preventivní a měly zabezpečit vzdušný prostor v oblastech sousedících s ohroženou zónou. V době náletů byl téměř po celé Ukrajině vyhlášen letecký poplach.

Ruské síly vystřelily na Ukrajinu 40 raket a asi 580 dronů při „masivním útoku“, při kterém zemřeli tři lidé a desítky dalších byly zraněny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za úmyslnou strategii Ruska, jejímž cílem je terorizovat civilisty a ničit infrastrukturu. Vyzval Kyjevské spojence, aby poskytli další systémy protiletadlové obrany a uvalili na Moskvu další sankce.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské jednotky převzaly kontrolu nad vesnicí Berezove v jihovýchodní ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Uvedlo také, že se jim přes noc podařilo úspěšně provést útoky na ukrajinské vojensko-průmyslové objekty. Agentuře Reuters se nepodařilo tyto zprávy z bojiště nezávisle ověřit.

Volodymyr Zelenskyj dále oznámil, že se příští týden na okraji Valného shromáždění OSN setká s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Na schůzce chtějí projednat bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a sankce proti Rusku. 

před 2 hodinami

Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4

Související

Více souvisejících

Polsko Rusko Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

před 44 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

Dny NATO v Mošnově

Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci

Poslední hodiny zbývají do začátku letošních Dnů NATO, kde nejenom česká armáda představí lidem svou techniku. Stane se tak v době zvýšeného napětí na východním křídle NATO, kdy v rozmezí několika dní pronikly téměř dvě desítky ruských dronů do Polska a tři ruské stíhačky nad Estonsko. 

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem

Až začne v příští sezóně pro reprezentační mužstva nový cyklus, nestane se tak – jak tomu bylo dosud vždy – začátkem září, ale naopak až na přelomu září a října. Mezinárodní fotbalová federace FIFA. O příštím podzimu tak nebudou v rozmezí září-listopad tři reprezentační přestávky, ale jen dvě, protože ta zářijová s tou říjnovou se nově sloučí dohromady.

včera

včera

Aktualizováno včera

MiG-31

Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Estonsko tvrdí, že jeho vzdušný prostor byl narušen třemi ruskými stíhačkami. K incidentu mělo dojít v pátek. Estonské ministerstvo zahraničí kvůli tomu povolalo ruského chargé d’affaires, píše CNN. Moskva se zatím k incidentu nevyjádřila. 

včera

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu

Podle italských médií se Francie potýká s velkým politickým chaosem. Za necelé dva roky se v zemi vystřídalo pět premiérů, což je stav, který předčí i poválečnou nestabilitu v Itálii. Po předčasných volbách v červenci 2024 navíc francouzský parlament nedokáže vytvořit většinu, která by byla schopna schválit státní rozpočet.

včera

včera

Aktualizováno včera

Otevírání obálky s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka Prohlédněte si galerii

Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova

Dnes v deset hodin dopoledne začal na zámku v Lánech dlouho očekávaný ceremoniál k otevření obálky s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Historici za účasti prezidenta Petra Pavla ji otevřeli přesně dvacet let poté, co ji Masarykův tajemník Jan Sum uložil do Národního archivu s datem otevření na dnešní den. Jak historici po otevření zjistili, jednalo se o dokument v angličtině o pěti stranách a nešlo o dopis, nýbrž o záznam Jana Masaryka. Dokument navíc podle prvního zkoumání není z roku 1937, ale z roku 1934, kdy se Masaryk cítil špatně a domníval se, že umírá.

včera

Jednání o vyslovení nedůvěry vlády (17.6.2025)

Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“

Politici opět slibují zázraky – levnější hypotéky, vyšší důchody, víc bytů, vyšší mzdy. Jenže rozpočet praská ve švech a o nutném zvýšení daní, pokud mají být tyto honosné sliby skutečně splněny, raději nikdo nemluví. Všichni čekají, že to vyřeší „někdo jiný“. A tím „někým“ budeme zřejmě zase my všichni. Stejně, jako tomu bylo vždycky.

včera

včera

Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA

Zámořské televizní stanice by mohly přijít o licenci, pokud se staví kriticky k americkému prezidentovi. Alespoň to navrhuje Donald Trump, který se tak vyjádřil na podporu kontrolního orgánu, jenž dočasně suspendoval Jimmyho Kimmela. Ten ve své show na ABC narážel na vraždu konzervativního influencera Charlieho Kirka.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy