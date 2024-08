Porazit Rusko ve válce je to nejlepší, co pro něj můžeme udělat, míní uznávaný historik

Historie Ukrajiny je podle Snydera velmi dlouhá a událo se v ní mnoho zajímavého. „Epizoda s Ruskem je vlastně jen malou částí dějin Ukrajiny,“ nastínil. „Čím více se o ní dozvídám, tím více mě dějiny Ukrajiny vybízejí k přemýšlení o různých lidských možnostech. Není to tak, že by vás to činilo optimistickým, ale spíš si uvědomíte, kolik otevřených možností existuje.“

Důležitá je podle něj ekonomická síla válčících zemí. „Z historického hlediska obvykle vítězí strana s větší ekonomikou. Touto stranou by měla být Ukrajina, protože by ji měly podporovat Spojené státy, Kanada, většina evropských zemí,“ podotkl.

Zdůraznil, že války se vedou na nějakém území, nikoliv v mysli lidí. Rusové se totiž velice často pokoušejí historii všemožně ohýbat a „odvést naši pozornost od základních územních skutečností“.

Ukrajina tak podle Snydera může vyhrát. „Ukrajina může vyhrát, pokud bude kontrolovat severní pobřeží až k Černému moři. Ukrajina může vyhrát, pokud se jí podaří způsobit, že pro Rusko bude pokračování války příliš nákladné,“ dodal s tím, že věří, že tyto věci jsou možné, ale žádný historik ani politolog neřekne, co se stane.

Serveru RFE/RL zodpověděl také otázku, jestli může Rusko padnout stejně, jako se to v historii stalo jiným impériím. „Mám velmi specifický názor, že pro impéria je dobré prohrávat války. Ne vždy je prohrají, ale je pro ně dobré je prohrát,“ míní.

„Myslím, že Američané, Ukrajinci a další by o tom měli přemýšlet tímto způsobem: Porazit Rusko ve válce je to nejlepší, co můžeme pro Rusko udělat. Co se ale v Rusku stane potom, záleží na Rusech, na lidech, kteří na tom území žijí,“ vylíčil uznávaný americký historik.

Západ podle něj přeceňuje svou vlastní sílu. „Nechtěli jsme, aby se Jugoslávie rozpadla. Rozpadla se. Nechtěli jsme, aby se rozpadlo Československo. Rozpadlo se. Nechtěli jsme, aby se rozpadl Sovětský svaz … Američané v roce 1991 opravdu tvrdě pracovali na tom, aby Sovětský svaz zůstal pohromadě. To jsme chtěli. Ale nepodařilo se nám to,“ připustil Snyder.

Ve skutečnosti nikdo nemá kontrolu nad tím, jestli se Rusko rozpadne. „Pokud se Rusko rozpadne, protože Putin vedl hloupou válku, nebude to naše vina. Je to možný scénář, na který bychom se měli připravit. Ale neměli bychom si myslet: ‚Musíme tomu zabránit,‘ protože to není naše práce a nemůžeme, i kdybychom chtěli,“ vysvětlil.

Válku podle historika už Ukrajinci nemůžou vyhrát jen díky svému nasazení a odhodlání bránit vlast. „Takovou válku, v níž se nyní nacházíme, budou vyhrávat bezpilotní letouny a ochrana proti nim a budou ji vyhrávat letadla. Bude vyhrána zničením ruských letišť. Bude vyhrána zničením mostu v Kerči. Bude vyhráno tím, že Rusku znemožníme dělat cokoli jiného. Rusko je v pozici, kdy si myslí, že musí zabrat celý Donbas. Myslí si, že musí dál zabírat území,“ uzavřel Snyder.