"Poslední varování, další už nebude." Trump zaslal Hamásu poslední výzvu

Donald Trump údajně zaslal Hamásu poslední výzvu, aby přijalo dohodu o příměří v Gaze. Prezident totiž na sociální síti Truth Social prohlásil, že Izrael přistoupil na jeho podmínky a nyní je řada na Hamásu.
Zároveň varoval, že jde o jeho poslední varování a nebude žádné další. Vyzval tak k propuštění rukojmích s cílem zajistit mírovou dohodu.
Hamás později uvedl, že prostřednictvím zprostředkovatelů získal od Spojených států určité návrhy na dosažení příměří. Dodal, že o nich jedná, aniž by však poskytl bližší informace.
Zároveň zdůraznil, že je připraven jednat o propuštění všech rukojmích výměnou za jasné prohlášení o ukončení války a úplném stažení izraelských vojsk.
Trump novinářům cestou z New Yorku do Washingtonu řekl, že dohoda by mohla být uzavřena velmi brzy. Bez dalších podrobností dodal, že předpokládá návrat všech rukojmích, živých i mrtvých. Podle izraelské televize N12 News předložil nový návrh dohody o příměří už v sobotu.
Podle této dohody by Hamás v první den příměří propustil zbývajících 48 rukojmích výměnou za tisíce palestinských vězňů, kteří jsou v izraelských věznicích. Podle televize N12 News by se zároveň mělo jednat o ukončení války během dočasného příměří.
Nejmenovaný izraelský představitel pak potvrdil, že Izrael Trumpův návrh vážně zvažuje, neupřesnil však žádné detaily.
Počet dětí mladších pěti let, které byly přijaty do léčebných programů v klinických zařízeních UNICEF, se v Gaze dramaticky zvyšuje. Za pouhé dva týdny bylo do péče přijato více než 7 000 dětí, které trpí akutní podvýživou. Celkový počet za srpen se očekává, že překročí 15 000 nových pacientů, což je více než sedminásobek ve srovnání s údaji z února.
Zdroj: Libor Novák