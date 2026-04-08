Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice

Libor Novák

8. dubna 2026 16:42

Předvolební atmosféra v Maďarsku Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Právě ve chvíli, kdy americký viceprezident JD Vance v Budapešti dokončoval svůj projev na podporu Viktora Orbána, zveřejnil portál hvg.hu výsledky nového průzkumu agentury Median. Ten naznačuje, že nadcházející nedělní volby by mohly skončit drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza, kterou vede Péter Magyar. Tato zpráva vnáší do závěru kampaně zcela novou dynamiku.

Podle nejnovější analýzy založené na pěti různých šetřeních by opoziční formace mohla v příštím maďarském parlamentu obsadit 138 až 143 křesel. Vzhledem k tomu, že zákonodárný sbor má celkem 199 poslanců, znamenalo by to pro Magyara zisk ústavní dvoutřetinové většiny. Takový výsledek by byl v maďarské politice historickým zlomem.

Zisk supervětšiny je pro případnou novou vládu naprosto klíčový. Maďarský právní systém totiž obsahuje řadu takzvaných „kardinálních zákonů“, které upravují zásadní oblasti státu, jako je soudnictví nebo volební systém. K jejich změně či reformě je nezbytný právě souhlas dvou třetin poslanců, což dosud hrálo do karet Orbánovu hnutí Fidesz.

Pokud by nová vláda na tuto metu nedosáhla, její manévrovací prostor pro reformy by byl radikálně omezen. Bez ústavní většiny by bylo velmi obtížné demontovat legislativní dědictví Orbánovy éry nebo provést změny v soudnictví, které po Maďarsku požaduje Brusel. Právě tyto reformy jsou přitom nezbytnou podmínkou pro odblokování zmrazených unijních fondů.

Průzkum agentury Median zároveň předpovídá drastický propad pro vládní stranu Fidesz. Podle výpočtů by hnutí současného premiéra získalo pouze 49 až 55 mandátů. Dalších pět až šest křesel by připadlo krajně pravicové straně Mi Hazánk, což ukazuje na výrazné překreslení politické mapy Maďarska po mnoha letech dominance jedné strany.

Co se týče čistého podílu hlasů, strana Tisza se těší podpoře 48 % voličů. Pro srovnání, Orbánův Fidesz v průzkumu dosáhl pouze na 30 %, zatímco hnutí Mi Hazánk se pohybuje kolem hranice 4 %. Významnou roli stále hraje 15 % respondentů, kteří buď odmítli odpovědět, nebo se k volbám zatím nechystají, což může konečným výsledkem ještě zamíchat.

Analytici však varují, že k průzkumům zveřejněným v posledním týdnu kampaně je nutné přistupovat s maximální opatrností. Ačkoliv Median patří k respektovaným agenturám, předvolební nálady mohou být vrtkavé a mobilizace voličů v posledních hodinách před otevřením místností bývá rozhodující. Přesto nelze ignorovat fakt, že trend se zdá být pro současnou vládu velmi nepříznivý.

Péter Magyar, který se v posledních měsících stal tváří odporu proti Orbánovi, sází na nespokojenost občanů s dlouholetou vládou a na slib narovnání vztahů s Evropskou unií. Právě flagrantní rozdíl mezi jeho popularitou a oficiální podporou z Washingtonu, kterou představuje návštěva JD Vance, ukazuje na hluboce rozdělenou společnost i rozdílné pohledy zahraničních aktérů na budoucnost země.

Vše se rozhodne již tuto neděli, kdy Maďaři přijdou k volebním urnám. Pokud se data z průzkumu potvrdí, mohl by být Viktor Orbán po letech neotřesitelné moci konfrontován s realitou, v níž jeho hnutí tvoří jen menšinovou opozici. Takový výsledek by měl dalekosáhlé důsledky nejen pro vnitřní politiku Maďarska, ale i pro celou střední Evropu a budoucí směřování Evropské unie.

Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem

Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem

Do mezinárodní debaty o maďarských volbách se vložilo Rusko, které podpořilo tvrzení amerického viceprezidenta JD Vance o vnějším zasahování do volebního procesu. Kreml se ztotožnil s názorem, že v rámci Evropské unie existují silné tlaky namířené proti znovuzvolení Viktora Orbána. Podle Moskvy se Brusel snaží aktivně pomáhat politickým rivalům současného maďarského premiéra.
Viktor Orbán, maďarský premiér

Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána

Devadesátá léta v Budapešti připomínala Chicago v dobách největší slávy Al Caponeho. Války gangů, výbuchy v centru města a všudypřítomná korupce tvořily kulis bývalého maďarského podsvětí. Nyní, jen několik dní před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna 2026, přichází server The Insider s výbušným svědectvím László Kovácse. Tento bývalý kulturista a kurýr organizovaného zločinu tvrdí, že osobně doručoval miliony dolarů špičkám maďarské policie i politiky, včetně Viktora Orbána.

Zdroj: Libor Novák

