Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice

Právě ve chvíli, kdy americký viceprezident JD Vance v Budapešti dokončoval svůj projev na podporu Viktora Orbána, zveřejnil portál hvg.hu výsledky nového průzkumu agentury Median. Ten naznačuje, že nadcházející nedělní volby by mohly skončit drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza, kterou vede Péter Magyar. Tato zpráva vnáší do závěru kampaně zcela novou dynamiku.
Podle nejnovější analýzy založené na pěti různých šetřeních by opoziční formace mohla v příštím maďarském parlamentu obsadit 138 až 143 křesel. Vzhledem k tomu, že zákonodárný sbor má celkem 199 poslanců, znamenalo by to pro Magyara zisk ústavní dvoutřetinové většiny. Takový výsledek by byl v maďarské politice historickým zlomem.
Zisk supervětšiny je pro případnou novou vládu naprosto klíčový. Maďarský právní systém totiž obsahuje řadu takzvaných „kardinálních zákonů“, které upravují zásadní oblasti státu, jako je soudnictví nebo volební systém. K jejich změně či reformě je nezbytný právě souhlas dvou třetin poslanců, což dosud hrálo do karet Orbánovu hnutí Fidesz.
Pokud by nová vláda na tuto metu nedosáhla, její manévrovací prostor pro reformy by byl radikálně omezen. Bez ústavní většiny by bylo velmi obtížné demontovat legislativní dědictví Orbánovy éry nebo provést změny v soudnictví, které po Maďarsku požaduje Brusel. Právě tyto reformy jsou přitom nezbytnou podmínkou pro odblokování zmrazených unijních fondů.
Průzkum agentury Median zároveň předpovídá drastický propad pro vládní stranu Fidesz. Podle výpočtů by hnutí současného premiéra získalo pouze 49 až 55 mandátů. Dalších pět až šest křesel by připadlo krajně pravicové straně Mi Hazánk, což ukazuje na výrazné překreslení politické mapy Maďarska po mnoha letech dominance jedné strany.
Co se týče čistého podílu hlasů, strana Tisza se těší podpoře 48 % voličů. Pro srovnání, Orbánův Fidesz v průzkumu dosáhl pouze na 30 %, zatímco hnutí Mi Hazánk se pohybuje kolem hranice 4 %. Významnou roli stále hraje 15 % respondentů, kteří buď odmítli odpovědět, nebo se k volbám zatím nechystají, což může konečným výsledkem ještě zamíchat.
Analytici však varují, že k průzkumům zveřejněným v posledním týdnu kampaně je nutné přistupovat s maximální opatrností. Ačkoliv Median patří k respektovaným agenturám, předvolební nálady mohou být vrtkavé a mobilizace voličů v posledních hodinách před otevřením místností bývá rozhodující. Přesto nelze ignorovat fakt, že trend se zdá být pro současnou vládu velmi nepříznivý.
Péter Magyar, který se v posledních měsících stal tváří odporu proti Orbánovi, sází na nespokojenost občanů s dlouholetou vládou a na slib narovnání vztahů s Evropskou unií. Právě flagrantní rozdíl mezi jeho popularitou a oficiální podporou z Washingtonu, kterou představuje návštěva JD Vance, ukazuje na hluboce rozdělenou společnost i rozdílné pohledy zahraničních aktérů na budoucnost země.
Vše se rozhodne již tuto neděli, kdy Maďaři přijdou k volebním urnám. Pokud se data z průzkumu potvrdí, mohl by být Viktor Orbán po letech neotřesitelné moci konfrontován s realitou, v níž jeho hnutí tvoří jen menšinovou opozici. Takový výsledek by měl dalekosáhlé důsledky nejen pro vnitřní politiku Maďarska, ale i pro celou střední Evropu a budoucí směřování Evropské unie.
Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem
Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána
Írán prosil o příměří, zastaví obohacování uranu. Chameneí je po útocích znetvořený, prohlásil Hegseth
Co znamená dohoda s Íránem pro USA? Trumpovi poskytla únikovou cestu
Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří
Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského
Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích
Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?
Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?
V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot
Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum
Trump mluví o velkém dni pro světový mír i totálním vítězství USA
Počasí: Tento týden noční mrazy přetrvají, v tom příštím se ale citelně oteplí
Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu
Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje
Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti
Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku
OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky
Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel
Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.
