Podle jeho slov byla přeprava Asada provedena „nejbezpečnějším možným způsobem“, což má symbolizovat ruskou schopnost ochránit své spojence v době krize. Rjabkov se stal prvním ruským představitelem, který oficiálně potvrdil Asadovu přítomnost v Rusku.

Asad, jehož rodina vládla Sýrii od roku 1971, byl jedním z klíčových spojenců Moskvy na Blízkém východě. Putinova podpora pomohla Asadovi udržet moc během syrské občanské války, která začala v roce 2011 a přinesla nepředstavitelné utrpení milionům Syřanů. Pád Asadova režimu však nyní představuje obrovskou ránu pro Putinovu geopolitickou strategii v regionu.

Rjabkov odmítl poskytnout podrobnosti o tom, co vedlo k Asadovu přesunu do Ruska, a zdůraznil, že by bylo „velmi nevhodné“ rozebírat, jak k celé situaci došlo. Přesto potvrdil, že Rusko bude nadále podporovat Asada a jeho zájmy. Tato podpora přichází navzdory obviněním z válečných zločinů, včetně používání chemických zbraní, mučení a systematického věznění a zmizení tisíců lidí, kterým Asadův režim čelí.

Když byl Rjabkov dotázán, zda by Rusko vydalo Asada Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), odpověděl, že to nepřipadá v úvahu. Rusko, stejně jako Sýrie, není signatářem Římského statutu, který ICC zakládá. Rjabkov rovněž upozornil na to, že Spojené státy a Izrael také neuznávají jurisdikci ICC, což považuje za ukázku dvojího metru v mezinárodní politice.

Asadův pád oživil otázky o budoucnosti Sýrie. Rjabkov zdůraznil, že Rusko bude důrazně prosazovat zachování jednoty a suverenity země. Podle něj je nepřijatelné, aby se Sýrie rozdělila na jednotlivé části ovládané různými frakcemi nebo zahraničními silami. Přitom upozornil na militantní skupinu Hayat Tahrir al-Sham (HTS), která hrála významnou roli při vzniku povstání proti Asadovu režimu.

Rjabkov také kritizoval Izrael za kroky v Golanských výšinách, kde izraelská armáda údajně narušuje dohodu o příměří z roku 1974, která byla uzavřena pod záštitou OSN. Podle něj by Izrael měl respektovat syrskou územní celistvost a vyvarovat se dalších provokací. Tato otázka zůstává jedním z klíčových bodů napětí mezi oběma státy.

Zajímavé je, že Rusko sdílí se Spojenými státy obavy z možné obnovy Islámského státu (ISIS) v Sýrii. Americké letectvo nadále provádí nálety na pozice ISIS a v regionu udržuje omezený počet vojáků. Přestože jsou vztahy mezi Moskvou a Washingtonem napjaté, obě země si uvědomují nebezpečí, které by znovuobnovení teroristických skupin přineslo.

V rozhovoru se Rjabkov také dotkl otázky výměny vězňů mezi Ruskem a Spojenými státy. Připomněl, že podobné dohody, jako ta z minulého srpna, mohou pomoci zlepšit vzájemné vztahy. Tehdy byla výměna zprostředkována Tureckem a zahrnovala několik zemí, včetně Německa a Slovinska. Rjabkov naznačil, že další podobná dohoda by mohla být „zdravým krokem“ na začátku příští americké administrativy.