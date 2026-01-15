Prezident Pavel potají dorazil na Ukrajinu

Český prezident Petr Pavel ve čtvrtek zahájil svou v pořadí již třetí oficiální návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze. Jeho cesta začala ve Lvově, kde se setkal s klíčovými představiteli místní správy a vlády. Tato návštěva potvrzuje pokračující českou podporu zemi, která se již téměř čtyři roky brání agresorovi. Hlavním bodem prezidentova programu je také plánované setkání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.
Hned po příjezdu absolvoval Petr Pavel pracovní oběd, kterého se zúčastnil předseda lvovské vojenské správy Maksym Kozyckyj a ministryně pro záležitosti veteránů Natalija Kalmykovová. Jednání se soustředila především na praktickou pomoc a podporu těm, kteří se z fronty vracejí s trvalými následky. Prezident tak navazuje na svou dlouhodobou strategii, kdy zdůrazňuje, že pomoc napadené zemi je v bytostném zájmu bezpečnosti celé České republiky.
Důležitou součástí lvovského programu byly také rozhovory s náměstkem ministra zahraničí Oleksandrem Miščenkovem. Tématem byla konkrétní obranná spolupráce, přičemž se mluvilo zejména o technologiích pro protidronovou obranu. Právě tato oblast se v současné fázi konfliktu ukazuje jako naprosto klíčová. Pavel, jako bývalý vysoký představitel NATO, dokáže v těchto otázkách nabídnout odborný vhled, který přesahuje běžný diplomatický rámec.
Prezident nezapomněl ani na uctění památky těch, kteří v boji za svobodu položili život. V doprovodu lvovského starosty Andrije Sadového navštívil historický Lyčakivský hřbitov. Během pietního aktu zde položil květiny k hrobům padlých ukrajinských vojáků. Toto gesto má silný symbolický význam v době, kdy Ukrajina čelí vyčerpání a vysokým ztrátám na frontě, o kterých nedávno informoval i nový ukrajinský ministr obrany.
Pavlova návštěva přichází jen týden poté, co v zemi jednal český ministr zahraničí Petr Macinka. Ukazuje se tak, že česká diplomacie udržuje s Kyjevem velmi intenzivní kontakt napříč různými politickými úrovněmi. Naposledy byl český prezident na Ukrajině loni v březnu, kdy navštívil přístavní město Oděsa, které je pravidelným terčem ruských raketových útoků.
Petr Pavel svým vystupováním na Ukrajině potvrzuje roli Česka jako spolehlivého spojence, který se nebojí podpořit napadený stát přímo v místě konfliktu. Jeho cesta vysílá jasný signál nejen do Moskvy, ale i ostatním evropským partnerům, že česká podpora Ukrajině zůstává pevná i v roce 2026.
Související
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
Macinka obvinil prezidenta z kádrování. Motoristé trvají na Turkovi
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Prezident Pavel potají dorazil na Ukrajinu
před 1 hodinou
Ukrajina přiznává krizi v armádě: 200 tisíc vojáků dezertovalo, další miliony se vyhýbají odvodu
před 2 hodinami
Evropa posílá vojáky do Grónska. Trumpovi ustoupit nehodlá
před 2 hodinami
Trump stáhl z pohotovosti strategické bombardéry. Zabíjení demonstrantů v Íránu podle něj skončilo
před 3 hodinami
Nevyzpytatelné počasí pokračuje. Meteorologové avizují víkendové varování
před 3 hodinami
Sněmovní maraton nebere konce. Babiš během interpelací ostře útočil na Piráty
před 4 hodinami
První zdravotní evakuace v historii. NASA stahuje astronauty z ISS domů
před 5 hodinami
Nová éra pro Gazu: Trumpův plán vstupuje do druhé fáze, začíná demilitarizace a obnova
před 5 hodinami
Trump hlásí ohromný pokrok ve Venezuele. Nechce ale prozradit jakékoliv detaily
před 5 hodinami
Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil
před 6 hodinami
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
před 8 hodinami
Mrazivé počasí neskončilo. Teploty budou do konce týdne klesat
včera
Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek
včera
Washington a Kodaň se na budoucnosti Grónska neshodly, jednání netrvalo ani hodinu
včera
Delegace dorazily do Washingtonu. Jednání o Grónsku začíná
včera
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
včera
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
včera
Julie Tymošenková čelí obvinění z korupce. Měla se pokusit rozbít vládu Zelenského
včera
Neznám ho, ale bude problém. Trump se nevybíravě pustil do premiéra Grónska
včera
Armagedon, trafika Turkovi... Opozice před hlasováním o důvěře cupuje vládu
V Poslanecké sněmovně dnes vrcholí klíčové jednání o vyslovení důvěry nové vládě Andreje Babiše. Koaliční kabinet složený z hnutí ANO, SPD a Motoristů předstoupil před poslance s ambiciózním programem, který má podle premiéra udělat z České republiky „nejlepší místo na planetě“. Opozice ale hovoří o armagedonu.
Zdroj: Libor Novák