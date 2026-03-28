Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.
Záměr změnit název vychází z logiky, že pokud budou Spojené státy cestu hlídat, zajišťovat její bezpečnost a vynakládat zdroje na její provoz, měly by mít také právo ji pojmenovat. Jeden z vysokých úředníků administrativy pro NY Post potvrdil, že Spojené státy jsou odhodlány získat průliv zpět a zajistit, aby již nikdy nemohl sloužit k vydírání globální ekonomiky.
Sám Trump o této možnosti hovořil během pátečního fóra pro investory v Miami. Ve svém projevu dokonce použil výraz „Trumpův průliv“, což následně s nadsázkou označil za přeřeknutí, kterému se „falešná média“ jistě vysmějí. Dodal však, že v jeho případě k nehodám příliš často nedochází, čímž naznačil, že myšlenka na vlastní pojmenování mu není cizí.
Historie současného názvu sahá až do středověku a je spojena s královstvím Hormuz. Přejmenování významných zeměpisných lokalit by však v Trumpově éře nebylo novinkou. V loňském roce se mu podařilo prosadit oficiální změnu názvu Mexického zálivu, který je nyní v amerických mapách označován jako „Americký záliv“. Podobně se jeho jméno objevilo na budově Institutu míru nebo v názvu Kennedyho centra ve Washingtonu.
Celý koncept rebrandingu se začal šířit poté, co se na internetu objevil zřejmě podvržený příspěvek z platformy Truth Social s mapou „Amerického průlivu“. Ačkoliv oficiální místa v Bílém domě zatím krotí vášně s tím, že jde pouze o „zajímavý nápad“, který není v tuto chvíli na pořadu dne, mezi Trumpovými příznivci si myšlenka získala obrovskou popularitu a tisíce pozitivních ohlasů.
Hlavním motivem pro vojenské ovládnutí oblasti je drastický nárůst cen ropy, které v důsledku uzavření průlivu stouply o více než 50 %. Administrativa tvrdí, že akce je nezbytná pro blaho celého světa, a nikoliv jen pro zájmy USA. Dosavadní diplomatické snahy s Íránem jsou podle zdrojů zatím neúspěšné a omezují se pouze na „jednání o tom, že by se mohlo jednat“.
Trump se v posledních týdnech snažil dotlačit spojence z NATO i východní Asie k vytvoření společné flotily, která by průliv silou otevřela. Narazil však na váhavý postoj mnoha partnerů, což vedlo k dalšímu nasazení amerických námořníků a výsadkářů do regionu. Pokud Írán cestu neuvolní do 6. dubna, hrozí prezident bombardováním íránských elektráren.
Vojenské plány zahrnují i možnost vylodění na strategických ostrovech v průlivu, včetně ostrova Chark, odkud pochází 90 % íránského exportu ropy. Šlo by o první pozemní útok amerických sil od začátku války, kterou USA a Izrael rozpoutaly 28. února s cílem ukončit íránský jaderný program a oslabit tamní armádu.
Vnitropoliticky však tyto kroky vyvolávají smíšené reakce i mezi republikány. Někteří bývalí členové administrativy varují, že neustálé snahy o sebepropagaci a přejmenovávání institucí či míst mohou poškodit stranu před nadcházejícími volbami a zastínit prezidentův skutečný politický odkaz. Kritika zaznívá také směrem k Pentagonu, který byl údajně na íránskou reakci v průlivu nedostatečně připraven.
Írán na americké výzvy odpověděl vlastním seznamem podmínek, které zahrnují ukončení války, reparace za zničený majetek a uznání íránského vlastnictví průlivu. Odborníci se shodují, že kontrola nad touto vodní cestou je pro Teherán poslední pákou, jak ovlivnit světovou ekonomiku a udržet si svůj vliv v regionu.
Ačkoliv Spojené státy nejsou na palivu z Hormuzu přímo závislé, uzavření cesty drtí jejich arabské spojence a zvyšuje náklady na dopravu po celém světě. Podle analytiků si Trump nemůže dovolit nechat Íránu prostředky k narušování globálního obchodu, protože Teherán už v minulosti jasně ukázal, že se je nebojí použít jako zbraň.
Trump oznámil, kdy pojede do Číny. Návštěvu odložil kvůli válce s Íránem
Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá
Aktuálně se děje
před 59 minutami
Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv
před 2 hodinami
Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem
před 3 hodinami
Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži
před 4 hodinami
Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka
před 5 hodinami
Dnes v noci začne platit letní čas. Ručičky se posunou o hodinu dopředu
před 6 hodinami
Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko
před 7 hodinami
Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi
před 9 hodinami
Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení
včera
Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích
včera
Tři roky se čekalo. Babiš obnovuje společná vládní jednání se Slováky
včera
ČT se obává kolapsu. Lidé přijdou o StarDance, varuje Grolich
včera
Trump oznámil, kdy pojede do Číny. Návštěvu odložil kvůli válce s Íránem
včera
Tak zaúřadovalo zimní počasí. Na východě napadly desítky centimetrů sněhu
včera
Konec střídání času na obzoru. Zdechovský věří, že EU se brzy dohodne
včera
Ruská státní pokladna se tenčí. Putin vyzval oligarchy, aby podpořili obranný rozpočet země
včera
V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi
včera
Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky
včera
Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka
včera
Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice
včera
Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže
