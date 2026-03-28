Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Libor Novák

28. března 2026 15:21

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Záměr změnit název vychází z logiky, že pokud budou Spojené státy cestu hlídat, zajišťovat její bezpečnost a vynakládat zdroje na její provoz, měly by mít také právo ji pojmenovat. Jeden z vysokých úředníků administrativy pro NY Post potvrdil, že Spojené státy jsou odhodlány získat průliv zpět a zajistit, aby již nikdy nemohl sloužit k vydírání globální ekonomiky.

Sám Trump o této možnosti hovořil během pátečního fóra pro investory v Miami. Ve svém projevu dokonce použil výraz „Trumpův průliv“, což následně s nadsázkou označil za přeřeknutí, kterému se „falešná média“ jistě vysmějí. Dodal však, že v jeho případě k nehodám příliš často nedochází, čímž naznačil, že myšlenka na vlastní pojmenování mu není cizí.

Historie současného názvu sahá až do středověku a je spojena s královstvím Hormuz. Přejmenování významných zeměpisných lokalit by však v Trumpově éře nebylo novinkou. V loňském roce se mu podařilo prosadit oficiální změnu názvu Mexického zálivu, který je nyní v amerických mapách označován jako „Americký záliv“. Podobně se jeho jméno objevilo na budově Institutu míru nebo v názvu Kennedyho centra ve Washingtonu.

Celý koncept rebrandingu se začal šířit poté, co se na internetu objevil zřejmě podvržený příspěvek z platformy Truth Social s mapou „Amerického průlivu“. Ačkoliv oficiální místa v Bílém domě zatím krotí vášně s tím, že jde pouze o „zajímavý nápad“, který není v tuto chvíli na pořadu dne, mezi Trumpovými příznivci si myšlenka získala obrovskou popularitu a tisíce pozitivních ohlasů.

Hlavním motivem pro vojenské ovládnutí oblasti je drastický nárůst cen ropy, které v důsledku uzavření průlivu stouply o více než 50 %. Administrativa tvrdí, že akce je nezbytná pro blaho celého světa, a nikoliv jen pro zájmy USA. Dosavadní diplomatické snahy s Íránem jsou podle zdrojů zatím neúspěšné a omezují se pouze na „jednání o tom, že by se mohlo jednat“.

Trump se v posledních týdnech snažil dotlačit spojence z NATO i východní Asie k vytvoření společné flotily, která by průliv silou otevřela. Narazil však na váhavý postoj mnoha partnerů, což vedlo k dalšímu nasazení amerických námořníků a výsadkářů do regionu. Pokud Írán cestu neuvolní do 6. dubna, hrozí prezident bombardováním íránských elektráren.

Vojenské plány zahrnují i možnost vylodění na strategických ostrovech v průlivu, včetně ostrova Chark, odkud pochází 90 % íránského exportu ropy. Šlo by o první pozemní útok amerických sil od začátku války, kterou USA a Izrael rozpoutaly 28. února s cílem ukončit íránský jaderný program a oslabit tamní armádu.

Vnitropoliticky však tyto kroky vyvolávají smíšené reakce i mezi republikány. Někteří bývalí členové administrativy varují, že neustálé snahy o sebepropagaci a přejmenovávání institucí či míst mohou poškodit stranu před nadcházejícími volbami a zastínit prezidentův skutečný politický odkaz. Kritika zaznívá také směrem k Pentagonu, který byl údajně na íránskou reakci v průlivu nedostatečně připraven.

Írán na americké výzvy odpověděl vlastním seznamem podmínek, které zahrnují ukončení války, reparace za zničený majetek a uznání íránského vlastnictví průlivu. Odborníci se shodují, že kontrola nad touto vodní cestou je pro Teherán poslední pákou, jak ovlivnit světovou ekonomiku a udržet si svůj vliv v regionu.

Ačkoliv Spojené státy nejsou na palivu z Hormuzu přímo závislé, uzavření cesty drtí jejich arabské spojence a zvyšuje náklady na dopravu po celém světě. Podle analytiků si Trump nemůže dovolit nechat Íránu prostředky k narušování globálního obchodu, protože Teherán už v minulosti jasně ukázal, že se je nebojí použít jako zbraň.

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá

Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2)

Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

NATO

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Hormuzský průliv

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

V souvislosti se zprávami o vyslání tisíců amerických pozemních jednotek na Blízký východ sílí dohady o jejich možném nasazení. Spekuluje se především o ovládnutí íránského ostrova Chark v severní části Perského zálivu, který představuje zásadní energetický uzel. Tento terminál zajišťuje odbavení přibližně 90 % íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl pro ochromení ekonomiky Teheránu.

Počasí

Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích

Důchodů se týkaly změny za předchozí vlády a nevyhnou se jim ani pod vedením Andreje Babiš (ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí si plánované úpravy, které vycházejí z programového prohlášení, rozdělilo do dvou fází. První novinky by měly platit od příštího roku.

Portland, ilustrační foto

V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi

V americkém Washingtonu se pod povrchem aktuálních krizí začínají rýsovat kontury nové politické éry. Zatímco pozornost světa upírá zraky k Blízkému východu, kam jsou vysílány výsadkové jednotky, uvnitř Demokratické strany probíhá hluboké ideologické a generační přeskupování. Tato vnitřní dynamika naznačuje, že základy budoucí americké politiky se začínají nenápadně, ale zásadně měnit.

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky

Generál Carsten Breuer, nejvýše postavený voják německého Bundeswehru, čelí úkolu, který by byl ještě před několika lety nemyslitelný: proměnit německou armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy. Podle Breuera je situace naléhavá, neboť Rusko masivně investuje do zbrojení a náboru. Varuje, že do roku 2029 bude Moskva schopna zahájit rozsáhlý útok proti území NATO, a Německo proto musí být připraveno na scénář velké války.

Kirill Dmitrijev

Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka

Přední spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev přišel s varováním, že Evropa a Velká Británie budou brzy nuceny „prosit“ Moskvu o dodávky energetických surovin. Podle jeho slov globální trhy čelí drastickému nedostatku zásob, který je umocněn probíhající válkou v Íránu. Rusko si pak bude moci samo vybrat, zda a komu případné žádosti o pomoc vyhoví.

Evropská unie, ilustrační fotografie.

Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice

Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie v astronomické výši 1,8 bilionu eur se ocitla v kritickém bodě. Podle diplomatů v Bruselu bude pro budoucí směřování sedmadvacítky a schválení finančního rámce do roku 2026 klíčový výsledek dubnových parlamentních voleb v Maďarsku. Ty jsou momentálně považovány za důležitější milník než nadcházející prezidentská volba ve Francii.

Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže

Premiér Andrej Babiš se rozhodl pro radikální krok v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Jeho cílem je zavedení přísné kontroly marží u čerpacích stanic, přičemž navrhuje jejich zastropování na hranici tří korun za litr. Podle předsedy vlády je současné chování prodejců, kteří u některých stojanů nastavují marže ve výši až deseti korun, naprosto nehorázné a pro státní správu nepřijatelné.

