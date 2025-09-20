Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku

Finský prezident Alexander Stubb prohlásil, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, o kterých se v současné době jedná, by evropské země, jež se k nim připojí, zavázaly k tomu, aby v budoucnu v případě opětovné vojenské akce bojovaly proti Rusku.
Podle Stubba by bezpečnostní záruky vstoupily v platnost až po uzavření budoucí mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Finský prezident ale zdůraznil, že Rusko nemá absolutně žádné právo veta nad formátem těchto záruk. "Rusko nemá absolutně žádné slovo v suverénních rozhodnutích nezávislého národního státu," řekl Stubb.
Podle Emmanuela Macrona se už 26 zemí zavázalo, že budou součástí „síly pro ujištění“ na Ukrajině. Stubb řekl, že bezpečnostní záruky jsou zárukou odstrašení, a aby byly věrohodné, musí být silné. Proto budou muset být země, které je podepíší, připraveny v budoucnu vojensky zasáhnout proti Rusku.
Alexander Stubb si v posledních měsících vytvořil úzký vztah s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle něj je Stubb klíčovým hráčem v mírových jednáních, jelikož se mu díky osobnímu spojení s Trumpem podařilo hrát důležitou roli v komunikaci mezi Trumpem a evropskými lídry. „Myslím, že je prací prezidenta Finska, aby se s prezidentem Spojených států, ať už je jím kdokoli, domluvil,“ řekl Stubb.
Stubb uvedl, že s Trumpem pravidelně komunikuje „telefonicky i jinými způsoby“ a že ho brzy očekává na bilaterálním jednání. Podle Stubba Trump ztrácí s ruským prezidentem Vladimirem Putinem trpělivost, ale jeho tvrdá slova se zatím nepřeměnila v činy.
Před několika dny navštívil Stubb Kyjev, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Z cesty si odnesl pocit, že je Ukrajina připravena bojovat dlouhou válku, pokud to bude nutné.
Stubb se domnívá, že i přes veškeré úsilí se Putin v současné době nejspíš neposadí za jednací stůl. "Tato válka je pro něj příliš velká na to, aby ji prohrál. Udělal pravděpodobně největší strategickou chybu v nedávné historii, a neuspěl v žádném ze svých strategických cílů,“ dodal Stubb.
válka na Ukrajině , Alexander Stubb
