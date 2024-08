Problém pro Trumpa? Politička přiznala svou roli v plánu na zvrácení výsledků voleb

Až posledním třetím pokusem se podařilo české oštěpařce Nikol Ogrodníkové postoupit do olympijského finále v Paříži. Přitom už se mohla kvalifikovat v klidu hned prvním hodem, který zamířil sice za kvalifikační linii, ale byl neplatný kvůli přešlapu. Na hraně finálové dvanáctky závodnic se pohybovala i druhá česká oštěpařka Petra Sičáková, ovšem ta nakonec do finále neproklouzla. Finále si naopak zaskáče ve své disciplíně výškař Jan Štefela, přestože i on měl co dělat, aby se do něho dostal, neboť laťku ve výšce 220 centimetrů přeskočil až na třetí pokus. Nakonec mu stačilo k postupu překonání 224 centimetrů.