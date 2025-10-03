Proč došlo k shutdownu americké vlády? Za vším stojí Obamův "pozoruhodně nezdolatelný" zákon

Libor Novák

3. října 2025 13:26

Kongres USA
Kongres USA Foto: president.gov.ua

Zákon, který mění národ, poznáme podle toho, že zůstává ústředním bodem amerického života a politických střetů ve Washingtonu i dlouho poté, co prezident, který je za něj odpovědný, opustil úřad. Podobně jako New Deal Franklina Roosevelta, který i po 90 letech podporuje miliony občanů, nebo zákon o hlasovacích právech Lyndona Johnsona, který je stále předmětem politických sporů, se podle CNN i Obamacare ukazuje jako pozoruhodně nezdolatelný.

Republikáni se pokoušeli zákon o dostupné péči (Affordable Care Act, ACA) od jeho podpisu Barackem Obamou před 15 lety zrušit, zneplatnit, odříznout od financování a nechat zrušit Nejvyšším soudem. Přesto však zákon v popularitě jen rostl a stále více se zakořenil v životě USA. Nyní je Obamacare znovu v centru hořkého washingtonského boje, kde se Demokraté snaží využít uzavření vlády k prosazení prodloužení zdravotních dotací, aby zabránili prudkému nárůstu pojistného v rámci tohoto plánu.

Cílem Demokratů je prodloužit dotace, které původně zavedla administrativa Joea Bidena během záchranných legislativních opatření v době pandemie Covid-19 a které posléze byly znovu prodlouženy, ale vyprší na konci roku. Podle nestranné výzkumné skupiny KFF by selhání tohoto prodloužení mohlo vést k průměrnému zvýšení pojistného o 75 %. Obamacare je přitom často jediným nebo nejlepším způsobem, jak si zajistit zdravotní pojištění pro Američany, kteří ho nezískávají od zaměstnavatele nebo jsou osoby samostatně výdělečně činné. Tyto dotace pomohly programu dosáhnout loňského počtu zhruba 24 milionů pojištěnců.

Obrovské zvýšení pojistného by mohlo mnoha Američanům znepřístupnit zdravotní péči a způsobit extrémní obtíže, což se projeví v nadcházejících týdnech při opětovném zápisu. Demokraté tuto situaci využívají k širšímu argumentu, který spojuje uzavření vlády s jejich tvrzením, že Donald Trump svým domácím zákonem „One Big Beautiful Bill“ (který mimo jiné omezil federální financování programu Medicaid) odebral zdravotní péči potřebným občanům, aby financoval daňové škrty pro své bohaté spojence. Například senátor Bernie Sanders prohlásil, že nemůže připustit situaci, kdy by desítky tisíc lidí zemřely, jen aby Trump a Republikáni poskytli bilion dolarů na daňové úlevy pro nejvyšší 1 %.

Republikáni naopak dávají najevo, že nechtějí vést politický boj na půdě, kterou si vybrali Demokraté. Bílý dům a předseda Sněmovny Mike Johnson opakovaně tvrdí, že Demokraté chtějí prodloužit zdravotní benefity, aby je mohli poskytnout nelegálním migrantům. Tím se snaží spor přesměrovat na imigraci, která je nejsilnějším politickým nástrojem Donalda Trumpa. Johnson například uvedl, že by raději poskytli daňově financované benefity nelegálním migrantům, než aby udrželi v chodu služby pro americké občany. Je však třeba podotknout, že nelegální přistěhovalci nikdy neměli nárok na dotace Obamacare, a Trumpův zákon One Big Beautiful Bill Act pouze zúžil způsobilost pro některé legální přistěhovalce.

Republikáni reagují stejným argumentem, který se jim už dříve na Obamacare neosvědčil, a trvají na tom, že zákon prostě nefunguje. Většinový lídr Sněmovny Steve Scalise prohlásil, že nárůst pojistného způsobili sami Demokraté jeho schválením. Průzkum deníku The Washington Post však naznačuje, že voliči v souvislosti s uzavřením vlády o 17 procentních bodů více viní Trumpa a Republikány. Stejný průzkum také ukázal, že většina Američanů souhlasí s postojem Demokratů ohledně dotací ACA; celých 71 % Američanů se vyslovilo pro jejich prodloužení, zatímco pouze 29 % pro jejich ukončení. Dokonce 80 % nezávislých si přeje pokračování dotací, zatímco mezi Republikány je to jen 38 %.

Republikáni by byli na bezpečnější politické půdě, kdyby nabídli životaschopnou alternativu k ACA, což se jim nepodařilo. Nehledě na neúspěšné pokusy o zrušení ACA v roce 2017 – včetně slavného gesta senátora Johna McCaina – nepopulárnost možnosti ponechat miliony Američanů bez zdravotní péče (a to i v „červených státech“, kde Obamacare stále funguje) vedla některé republikánské lídry k nabídce rozhovorů s Demokraty o zdravotní péči.

Johnson, John Thune a viceprezident JD Vance naznačili ochotu jednat, ale pouze pod podmínkou, že bude znovu otevřena vláda, čímž by Demokraté přišli o svou jedinou páku. Existuje však jiskra potenciálního kompromisu, kde by se Demokraté (kteří chtějí dotace prodloužit) a Republikáni (kteří je chtějí reformovat) mohli dohodnout. Nicméně Demokraté jsou zdrženliví, protože nechtějí prezidentovi věřit, že by povolil skutečná jednání, a mnozí konzervativci by neradi hlasovali pro záchranu Obamacare. Kdyby se Johnson spoléhal na hlasy Demokratů, riskoval by ztrátu svého postu předsedy Sněmovny. 

včera

Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti

Související

Uprchlíci, ilustrační foto

Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti

Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v současnosti rozšiřují své snahy o zadržování a deportaci neobčanů znepokojivým tempem. V nedávných měsících uzavřela Trumpova administrativa dohody s řadou třetích států o přijímání deportovaných neobčanů. Podobně i v Austrálii zavedla labouristická vláda nové pravomoci pro deportaci neobčanů do třetích zemí. Vláda uzavřela s Nauru tajnou dohodu v září, která tomuto malému mikronéskému ostrovu zaručuje 2,5 miliardy australských dolarů během následujících tří dekád. Tato suma je určena k ubytování první skupiny deportovaných osob.
Prezident Trump

Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur

Prezident Donald Trump ráno na sociální síti Truth Social s nadšením okomentoval současný shutdown vlády a označil jej za „bezprecedentní příležitost“, kterou mu prý „radikální levicoví demokraté“ sami poskytli. Bílý dům využívá pozastavení financování k masivnímu propouštění federálních zaměstnanců a rušení programů, které jsou pro Demokratickou stranu prioritní.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Kongres USA

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Aktualizováno před 1 hodinou

před 1 hodinou

Volby, ilustrační foto

Jak poznám svou volební místnost?

Vzhledem k blížícím se volbám, které se konají třetího a čtvrtého října, přinášejí EuroZprávy.cz praktický návod, díky kterému můžete zjistit, do jaké volební místnosti patříte.

před 1 hodinou

Kongres USA

Proč došlo k shutdownu americké vlády? Za vším stojí Obamův "pozoruhodně nezdolatelný" zákon

Zákon, který mění národ, poznáme podle toho, že zůstává ústředním bodem amerického života a politických střetů ve Washingtonu i dlouho poté, co prezident, který je za něj odpovědný, opustil úřad. Podobně jako New Deal Franklina Roosevelta, který i po 90 letech podporuje miliony občanů, nebo zákon o hlasovacích právech Lyndona Johnsona, který je stále předmětem politických sporů, se podle CNN i Obamacare ukazuje jako pozoruhodně nezdolatelný.

před 3 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Volby jako hra o menší zlo. Propadlé hlasy a izolace stran přetvářejí českou demokracii

České volby jsou stále častěji o strategii volby „menšího zla“ či snaze „vyšachovat“ soupeře ze hry. Vedle toho hrají zásadní roli i propadlé hlasy, jichž při posledních volbách „zmizel“ téměř milion. Uzavírací klauzule navíc způsobuje, že velké strany posilují na úkor malých. Ne všude to ale funguje stejně, v řadě zemí je práh nižší, nebo dokonce vůbec neexistuje.

před 3 hodinami

Záporožská jaderná elektrárna

Ruské plány v Záporoží: Jak by Moskva mohla využít blackout pro získání největší evropské jaderné elektrárny?

Záporožská jaderná elektrárna na jihovýchodě Ukrajiny je již déle než týden odpojena od ukrajinské elektrické sítě a je nucena spoléhat na nouzové dieselové generátory, které udržují v chodu klíčové chladicí systémy. Zatímco ukrajinští a ruští představitelé se navzájem obviňují z odpovědnosti za tento výpadek proudu, nové vyšetřování organizace Greenpeace naznačuje, že by mohlo jít o „záměrný sabotážní čin ze strany Moskvy“. Tento čin je podle nich součástí širšího úsilí, jehož cílem je odpojit zařízení od ukrajinského energetického systému a integrovat jej do ruského. 

před 4 hodinami

Volby, ilustrační foto

Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně

Volby do Poslanecké sněmovny brzo rozhodnou o tom, kdo povede Českou republiku v nadcházejících čtyřech letech. EuroZprávy.cz přinášejí přehledné odpovědi na nejčastější otázky, včetně toho, kdo má nárok na využití přenosné volební schránky nebo asistenci při hlasování.

před 4 hodinami

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025)

Možné volební vítězství Andreje Babiše děsí Evropu, píše německý tisk

Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem v nadcházejících českých parlamentních volbách, které se konají tento pátek a sobotu. Miliardář, majitel zemědělského holdingu Agrofert a ten, jenž zpopularizoval červenou baseballovou čepici a vysloužil si přezdívku „český Trump“, stojí před pozoruhodným politickým comebackem. Možný návrat tohoto pravicového populisty, který již stál v čele vlády v letech 2017 až 2021, je v Bruselu sledován s velkým znepokojením, píše německý tisk.

před 4 hodinami

Volby, ilustrační foto

Kdo se uchází o naše hlasy? Velký přehled všech 26 kandidujících subjektů

Ve volbách do Sněmovny se letos utkává 26 subjektů – od zavedených hráčů typu ANO, SPOLU či Pirátů, přes protestní SPD až po nová a menší hnutí, jako je levicové Stačilo!, progresivní Kruh, mladá Generace či recesistická Balbínova poetická strana. Přinášíme přehled jejich programů, priorit a lídrů, aby bylo jasné, kdo sází na kontinuitu, kdo na radikální změnu a kdo nabízí především protestní hlas.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Uprchlíci, ilustrační foto

Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti

Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v současnosti rozšiřují své snahy o zadržování a deportaci neobčanů znepokojivým tempem. V nedávných měsících uzavřela Trumpova administrativa dohody s řadou třetích států o přijímání deportovaných neobčanů. Podobně i v Austrálii zavedla labouristická vláda nové pravomoci pro deportaci neobčanů do třetích zemí. Vláda uzavřela s Nauru tajnou dohodu v září, která tomuto malému mikronéskému ostrovu zaručuje 2,5 miliardy australských dolarů během následujících tří dekád. Tato suma je určena k ubytování první skupiny deportovaných osob.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Bezpilotní bojový letoun MQ-9 Reaper

Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny

Nápad Evropské komise na vybudování takzvané „dronové zdi“ vykazuje trhliny ještě předtím, než se poprvé pokusí zachytit ruského narušitele. V reakci na přelety ruských dronů nad Polskem a Rumunskem a nevysvětlené (ale pravděpodobně ruské) přelety nad Dánskem, Norskem a Německem navrhuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová nový lesklý štít radarů a záchytných systémů. Tento systém má sloužit k obraně východního křídla bloku a Von der Leyenová jej nazvala „dronovou zdí“ ve svém nedávném projevu o stavu Unie.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Ondřej Müller

Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení

Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu‘. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu,“ říká.

před 8 hodinami

včera

Tony Blair

Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?

Bývalý britský premiér Tony Blair se po letech strávených v ústraní chopil nové příležitosti k definování svého odkazu. Přijal totiž klíčovou roli v novém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Blair, jehož pověst byla vážně pošramocena podporou invaze do Iráku před 22 lety, se nyní vrací do regionu, který jej dlouhodobě zaměstnává a který pro něj byl zdrojem diplomatického trápení i po odchodu z Downing Street.

včera

včera

včera

Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru

Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry“ (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy