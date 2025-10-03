Proč došlo k shutdownu americké vlády? Za vším stojí Obamův "pozoruhodně nezdolatelný" zákon

Zákon, který mění národ, poznáme podle toho, že zůstává ústředním bodem amerického života a politických střetů ve Washingtonu i dlouho poté, co prezident, který je za něj odpovědný, opustil úřad. Podobně jako New Deal Franklina Roosevelta, který i po 90 letech podporuje miliony občanů, nebo zákon o hlasovacích právech Lyndona Johnsona, který je stále předmětem politických sporů, se podle CNN i Obamacare ukazuje jako pozoruhodně nezdolatelný.
Republikáni se pokoušeli zákon o dostupné péči (Affordable Care Act, ACA) od jeho podpisu Barackem Obamou před 15 lety zrušit, zneplatnit, odříznout od financování a nechat zrušit Nejvyšším soudem. Přesto však zákon v popularitě jen rostl a stále více se zakořenil v životě USA. Nyní je Obamacare znovu v centru hořkého washingtonského boje, kde se Demokraté snaží využít uzavření vlády k prosazení prodloužení zdravotních dotací, aby zabránili prudkému nárůstu pojistného v rámci tohoto plánu.
Cílem Demokratů je prodloužit dotace, které původně zavedla administrativa Joea Bidena během záchranných legislativních opatření v době pandemie Covid-19 a které posléze byly znovu prodlouženy, ale vyprší na konci roku. Podle nestranné výzkumné skupiny KFF by selhání tohoto prodloužení mohlo vést k průměrnému zvýšení pojistného o 75 %. Obamacare je přitom často jediným nebo nejlepším způsobem, jak si zajistit zdravotní pojištění pro Američany, kteří ho nezískávají od zaměstnavatele nebo jsou osoby samostatně výdělečně činné. Tyto dotace pomohly programu dosáhnout loňského počtu zhruba 24 milionů pojištěnců.
Obrovské zvýšení pojistného by mohlo mnoha Američanům znepřístupnit zdravotní péči a způsobit extrémní obtíže, což se projeví v nadcházejících týdnech při opětovném zápisu. Demokraté tuto situaci využívají k širšímu argumentu, který spojuje uzavření vlády s jejich tvrzením, že Donald Trump svým domácím zákonem „One Big Beautiful Bill“ (který mimo jiné omezil federální financování programu Medicaid) odebral zdravotní péči potřebným občanům, aby financoval daňové škrty pro své bohaté spojence. Například senátor Bernie Sanders prohlásil, že nemůže připustit situaci, kdy by desítky tisíc lidí zemřely, jen aby Trump a Republikáni poskytli bilion dolarů na daňové úlevy pro nejvyšší 1 %.
Republikáni naopak dávají najevo, že nechtějí vést politický boj na půdě, kterou si vybrali Demokraté. Bílý dům a předseda Sněmovny Mike Johnson opakovaně tvrdí, že Demokraté chtějí prodloužit zdravotní benefity, aby je mohli poskytnout nelegálním migrantům. Tím se snaží spor přesměrovat na imigraci, která je nejsilnějším politickým nástrojem Donalda Trumpa. Johnson například uvedl, že by raději poskytli daňově financované benefity nelegálním migrantům, než aby udrželi v chodu služby pro americké občany. Je však třeba podotknout, že nelegální přistěhovalci nikdy neměli nárok na dotace Obamacare, a Trumpův zákon One Big Beautiful Bill Act pouze zúžil způsobilost pro některé legální přistěhovalce.
Republikáni reagují stejným argumentem, který se jim už dříve na Obamacare neosvědčil, a trvají na tom, že zákon prostě nefunguje. Většinový lídr Sněmovny Steve Scalise prohlásil, že nárůst pojistného způsobili sami Demokraté jeho schválením. Průzkum deníku The Washington Post však naznačuje, že voliči v souvislosti s uzavřením vlády o 17 procentních bodů více viní Trumpa a Republikány. Stejný průzkum také ukázal, že většina Američanů souhlasí s postojem Demokratů ohledně dotací ACA; celých 71 % Američanů se vyslovilo pro jejich prodloužení, zatímco pouze 29 % pro jejich ukončení. Dokonce 80 % nezávislých si přeje pokračování dotací, zatímco mezi Republikány je to jen 38 %.
Republikáni by byli na bezpečnější politické půdě, kdyby nabídli životaschopnou alternativu k ACA, což se jim nepodařilo. Nehledě na neúspěšné pokusy o zrušení ACA v roce 2017 – včetně slavného gesta senátora Johna McCaina – nepopulárnost možnosti ponechat miliony Američanů bez zdravotní péče (a to i v „červených státech“, kde Obamacare stále funguje) vedla některé republikánské lídry k nabídce rozhovorů s Demokraty o zdravotní péči.
Johnson, John Thune a viceprezident JD Vance naznačili ochotu jednat, ale pouze pod podmínkou, že bude znovu otevřena vláda, čímž by Demokraté přišli o svou jedinou páku. Existuje však jiskra potenciálního kompromisu, kde by se Demokraté (kteří chtějí dotace prodloužit) a Republikáni (kteří je chtějí reformovat) mohli dohodnout. Nicméně Demokraté jsou zdrženliví, protože nechtějí prezidentovi věřit, že by povolil skutečná jednání, a mnozí konzervativci by neradi hlasovali pro záchranu Obamacare. Kdyby se Johnson spoléhal na hlasy Demokratů, riskoval by ztrátu svého postu předsedy Sněmovny.
Zdroj: Libor Novák