Proč se nedaří zastavit extrémní počasí? Hoaxy mění klimatickou krizi v katastrofu

Podle vědců se popírání klimatické změny vyvinulo do sofistikovaných kampaní zaměřených nejen na samotné zpochybňování vědy, ale také na diskreditaci řešení, například falešné tvrzení, že obnovitelné zdroje energie byly příčinou nedávného rozsáhlého výpadku proudu ve Španělsku. Klíčovou roli při šíření těchto lží hrají online boti a trollové, kteří manipulují veřejnou debatu a zesilují nepravdivé narativy.

„Bez správných informací nemůžeme správně hlasovat ani očekávat, že politici přenesou jasné důkazy do efektivních opatření,“ uvedl Dr. Klaus Jensen z Kodaňské univerzity, který zprávu spoluvypracoval. „Máme asi pět let na to, abychom snížili emise o polovinu, a do roku 2050 dosáhli uhlíkové neutrality. Bez pravdivých informací to nedokážeme. Hrozí, že klimatická krize se změní v katastrofu, pokud nezvládneme problém integrity klimatických informací.“

V minulém týdnu speciální zpravodajka OSN pro lidská práva a klimatickou změnu Elisa Morgera vyzvala k tomu, aby byly dezinformace a zelený marketing (greenwashing) fosilního průmyslu kriminalizovány. Země, včetně Brazílie jako hostitele nadcházejícího klimatického summitu Cop30, plánují prosazovat mezinárodní iniciativu proti klimatickým lžím. Mezinárodní společenství tak usiluje o posílení boje proti šíření nepravdivých informací v rámci globální iniciativy pro informační integritu o klimatické změně.

Podle zprávy Ipie fosilní průmysl používá tzv. „dvojí klam“: nejprve popírá existenci klimatické krize a svou odpovědnost za ni, čímž brání účinným opatřením, a současně se snaží pomocí greenwashingu vytvořit iluzi environmentální udržitelnosti. Zpráva rovněž upozorňuje, že podobné dezinformační kampaně vedou také společnosti z dalších sektorů – včetně amerických elektráren, živočišné výroby, letectví, turistiky či fast foodu.

Bývalý prezident Donald Trump, který klimatickou vědu označil za „velký podvod“ a „blbost“, je identifikován jako klíčový vlivný šířitel dezinformací. Jeho nepravdivé výroky a zkreslené informace byly masivně šířeny dalšími uživateli a také automatickými účty (boty). Zpráva rovněž konstatuje, že ruské tajné služby využívají trollí farmy k rozšiřování dezinformací o klimatu.

Jensen upozorňuje, že problém není jen na sociálních médiích: „Aliance průmyslu a konzervativních think tanků cílí dezinformace přímo na klíčové rozhodovatele. To je velmi znepokojivé a připomíná to konspiraci.“

V Evropě se podle zprávy aktivně proti klimatické vědě staví pravicově populistické strany, například německá AfD, španělská Vox nebo francouzský Národní sbor (Rassemblement National). Konzervativní média často upřednostňují a zesilují popírání klimatu, skeptické a konspirační teorie.

Mezi opatření proti klimatickým dezinformacím patří regulace obsahu na sociálních sítích, jako je například evropský Digitální balíček služeb (Digital Services Act), a požadavky na průhledné vykazování emisí od fosilních firem. Některé soudní procesy proti šířitelům klimatických lží už probíhají. Dlouhodobě pak pomůže lepší vzdělání, které umožní lidem rozpoznat nepravdivé informace.

Vědci však zdůrazňují, že současný výzkum se zaměřuje hlavně na anglicky mluvící země a západní svět, přičemž třeba Afrika je v těchto studiích výrazně podzastoupena. Výzkum v této oblasti je tak stále potřeba rozšiřovat.

Tato zpráva je varováním, že bez zastavení šíření klimatických lží a dezinformací může být snaha o zmírnění klimatické krize zcela zmařena – a místo krizového řešení nás čeká katastrofa globálních rozměrů.