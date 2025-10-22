Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?

Libor Novák

22. října 2025 10:08

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Foto: The White House

Plánovaný summit prezidentů Trumpa a Putina o válce na Ukrajině, který se měl konat v Budapešti, byl odložen na neurčito. Záměr uskutečnit setkání "během dvou týdnů, nebo tak nějak," který americký prezident zmínil jen před několika dny, se nerealizoval. Zrušena byla i předběžná schůzka ministrů zahraničí obou zemí. Prezident Trump v Bílém domě v úterý odpoledne prohlásil, že nechce mít "zbytečnou schůzku" a že nechtěl marnit čas. 

Odložení schůzky je nejnovější komplikací v Trumpových snahách zprostředkovat ukončení téměř čtyřleté války na Ukrajině. Tyto snahy se obnovily poté, co se mu podařilo dojednat příměří a dohodu o propuštění rukojmích v Gaze. Po oslavě dohody o příměří v Egyptě se Trump obrátil na svého hlavního diplomatického vyjednavače Steva Witkoffa s novým požadavkem: "Musíme to udělat s Ruskem." Okolnosti, které však umožnily průlom v Gaze, se podle všeho jen těžko zopakují v případě ukrajinské války.

Klíčovým faktorem pro dohodu v Gaze bylo podle Witkoffa rozhodnutí Izraele zaútočit na vyjednavače Hamásu v Kataru. Tento krok, jenž pobouřil arabské spojence Ameriky, poskytl Trumpovi páku k vyvíjení tlaku na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Trumpovi navíc pomohla jeho dlouhodobá podpora Izraele, která sahá až do jeho prvního funkčního období. Mimo jiné šlo o přesun americké ambasády do Jeruzaléma nebo podporu izraelské vojenské kampaně proti Íránu.

V Gaze měl Trump podle BBC jedinečný vliv. Byl oblíbenější mezi Izraelci než samotný Netanjahu, což mu dalo nad izraelským lídrem značnou autoritu. Navíc díky jeho politickým a ekonomickým vazbám na klíčové arabské hráče v regionu disponoval dostatkem diplomatické síly k vynucení dohody. Na Ukrajině má však Trump mnohem menší páku. V posledních devíti měsících se prezident snažil střídavě silou přitlačit na Putina a potom zase na ukrajinského prezidenta Zelenského, ale s malým viditelným výsledkem.

Trump sice pohrozil, že uvalí nové sankce na ruský export energie a že poskytne Ukrajině nové zbraně dlouhého doletu, ale zároveň si uvědomuje, že by to mohlo narušit globální ekonomiku a dále eskalovat válku. Na druhé straně veřejně kritizoval Zelenského, dočasně přerušil sdílení zpravodajských informací s Kyjevem a pozastavil dodávky zbraní. Z těchto kroků pak pod tlakem znepokojených evropských spojenců ustoupil, jelikož ti varovali, že zhroucení Ukrajiny by mohlo destabilizovat celý region.

Ačkoli se Trump rád chlubí svou schopností uzavírat dohody, jeho osobní setkání s Putinem ani se Zelenským zatím nepřiblížila válku k vyřešení. Ve skutečnosti by Putin mohl využívat Trumpovu touhu po dohodě a víru v osobní vyjednávání jako prostředek, jak ho ovlivnit. Například loni v červenci Putin souhlasil se summitem na Aljašce právě ve chvíli, kdy hrozilo, že Trump podepíše balíček sankcí podporovaný republikány v Senátu. Legislativa byla následně odložena.

Minulý týden, když se šířily zprávy o tom, že Bílý dům vážně zvažuje dodávku řízených střel Tomahawk a protiletadlových systémů Patriot Kyjevu, Putin zavolal Trumpovi, který následně začal propagovat možný summit v Budapešti. Následující den hostil Trump Zelenského v Bílém domě, ale po údajně napjatém setkání ukrajinský lídr odešel s prázdnou.

Trump trval na tom, že Putin s ním nehraje hru: "Víte, hrál se mnou celý život kdekdo, a já jsem z toho vyšel vždycky velmi dobře," řekl. Avšak ukrajinský lídr později na sled událostí upozornil. "Jakmile se pro nás – pro Ukrajinu – otázka mobility dlouhého dosahu trochu vzdálila, Rusko téměř automaticky ztratilo zájem o diplomacii," poznamenal Zelenskyj.

Během několika dní se tak Trumpovo jednání stočilo od zvažování raket pro Ukrajinu k plánování summitu s Putinem a následnému tlaku na Zelenského, aby postoupil celé Donbas, včetně území, které Rusko nedokázalo dobýt. Nakonec se spokojil s voláním po příměří podél současné frontové linie, což Rusko odmítlo přijmout. Trump, který během kampaně sliboval, že válku na Ukrajině ukončí za pár hodin, nyní ustoupil od tohoto slibu a připustil, že ukončení války je obtížnější, než očekával. Jde o vzácné přiznání limitů jeho moci a složitosti nalezení mírového rámce v situaci, kdy si ani jedna strana nemůže dovolit vzdát se boje.

před 1 hodinou

Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity

Související

Prezident Trump

Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity

Přát si mír je mnohem jednodušší než mír skutečně nastolit. Velké ambice prezidenta Donalda Trumpa v oblasti Blízkého východu a Ukrajiny nyní narážejí na vlastní vnitřní limity a na děsivé dozvuky obou brutálních válek. Trump v úterý zrušil plány na rychlý druhý summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Prohlásil, že nechce ztrácet čas, což je nejnovější obrat v jeho dramatickém, ale zatím marném mírovém úsilí.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Komentář

Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže

Šéf Bílého domu Donald Trump se chtěl stát mužem, který ukončí válku na Ukrajině. Místo toho ale začíná působit jako politik, který absolutně nerozumí její povaze. Během setkání s Volodymyrem Zelenským údajně prohlásil, že Rusko může Ukrajinu zničit, a ztratil nervy natolik, že hodil mapou konfliktu. Jenže americký prezident si nemůže dovolit být netrpělivý – v jeho případě může každý výbuch podráždění otřást samotnou stabilitou Západu.

Více souvisejících

Donald Trump válka na Ukrajině Pásmo Gazy

Aktuálně se děje

před 9 minutami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?

Plánovaný summit prezidentů Trumpa a Putina o válce na Ukrajině, který se měl konat v Budapešti, byl odložen na neurčito. Záměr uskutečnit setkání "během dvou týdnů, nebo tak nějak," který americký prezident zmínil jen před několika dny, se nerealizoval. Zrušena byla i předběžná schůzka ministrů zahraničí obou zemí. Prezident Trump v Bílém domě v úterý odpoledne prohlásil, že nechce mít "zbytečnou schůzku" a že nechtěl marnit čas. 

před 58 minutami

Letoun Tornádo nese rakety Storm Shadow.

Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow

Ukrajinské ozbrojené síly informovaly o úspěšném úderu na ruský chemický závod za použití raket Storm Shadow, které dodala Velká Británie. Podle ukrajinského generálního štábu šlo o "masivní" a "úspěšný zásah", jenž pronikl ruským systémem protivzdušné obrany. Armáda momentálně stále vyhodnocuje přesné výsledky tohoto útoku.

před 1 hodinou

Prezident Trump

Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity

Přát si mír je mnohem jednodušší než mír skutečně nastolit. Velké ambice prezidenta Donalda Trumpa v oblasti Blízkého východu a Ukrajiny nyní narážejí na vlastní vnitřní limity a na děsivé dozvuky obou brutálních válek. Trump v úterý zrušil plány na rychlý druhý summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Prohlásil, že nechce ztrácet čas, což je nejnovější obrat v jeho dramatickém, ale zatím marném mírovém úsilí.

před 3 hodinami

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže

Šéf Bílého domu Donald Trump se chtěl stát mužem, který ukončí válku na Ukrajině. Místo toho ale začíná působit jako politik, který absolutně nerozumí její povaze. Během setkání s Volodymyrem Zelenským údajně prohlásil, že Rusko může Ukrajinu zničit, a ztratil nervy natolik, že hodil mapou konfliktu. Jenže americký prezident si nemůže dovolit být netrpělivý – v jeho případě může každý výbuch podráždění otřást samotnou stabilitou Západu.

včera

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé

Viceprezident Spojených států JD Vance se v úterý během svého projevu v Izraeli snažil mírnit obavy z křehkosti příměří mezi Izraelem a Hamásem. To se stalo navzdory skutečnosti, že někteří představitelé Trumpovy administrativy jsou soukromě znepokojeni z možného selhání dohody, jak uvedly zdroje obeznámené se situací.

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Bílý dům: Setkání Trumpa s Putinem není zatím v plánu

Neexistují "žádné plány" pro setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem v "bezprostřední budoucnosti". Uvedl to v úterý zástupce Bílého domu. Ještě minulý čtvrtek přitom Trump prohlásil, že se s ruským prezidentem setká v Budapešti během následujících dvou týdnů, aby projednali válku na Ukrajině.

včera

včera

CIA

CIA hraje „nejdůležitější roli“ při amerických útocích v Karibiku

Centrální zpravodajská služba (CIA) poskytuje většinu zpravodajských informací, které jsou využívány pro kontroverzní smrtící letecké údery Trumpovy administrativy. Tyto údery jsou vedeny proti malým, rychlým plavidlům v Karibském moři, u kterých se předpokládá, že převážejí drogy z Venezuely. Uvedly to tři zdroje obeznámené s operacemi. Experti tvrdí, že ústřední role agentury znamená, že většina důkazů použitých k výběru údajných pašeráků k zabití na volném moři zůstane s největší pravděpodobností v tajnosti. 

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého

Policie v úterý prozradila, za jakých okolností došlo k víkendové vraždě v Zábřehu na Šumpersku. Podezřelou osobu je v případu mladistvý, který se k napadení staršího muže přiznal. Dospělému pachateli by za tento čin hrozil až výjimečný trest. Dospělému by hrozil výjimečný trest.

včera

včera

včera

Juraj Cintula

Cintula dostal 21 let. Zbytek života zaslouženě stráví ve vězení, Slovensko je právní stát

Odsouzení Juraje Cintuly na 21 let vězení za atentát na Roberta Fica představuje rozhodnutí, které je tvrdé, ale spravedlivé. Slovenská justice tím potvrdila, že demokracie se nenechá vydírat násilím. Cintula sice tvrdil, že premiéra nechtěl zabít, soud však jeho obhajobě neuvěřil. Trest je dostatečně dlouhý, aby vyjádřil absolutní nepřijatelnost útoků na politické činitele. U muže v pokročilém věku navíc znamená fakticky konec života na svobodě – a jasné varování pro každého, kdo by se chtěl vydat stejnou cestou.

včera

včera

včera

Prezident Trump

Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho

Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval, že hnutí Hamás bude "vyhlazeno", pokud poruší dohodu o Gaze s Izraelem. Zároveň však uvedl, že palestinské militantní skupině dá šanci dodržet dohodnuté příměří. Krátce po tomto prohlášení odletěl do Izraele viceprezident JD Vance, aby se připojil k americkým vyslancům poté, co víkendové násilnosti ohrozily křehkou dohodu.

včera

včera

Nicolas Sarkozy

Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dorazil do pařížské věznice La Santé, aby zahájil výkon svého pětiletého trestu odnětí svobody. Jakmile Sarkozy dorazil, novináři zaslechli volání od vězňů z cel, kteří na něj křičeli "Vítej, Sarkozy!" a "Sarkozy je tady!".

včera

Historická chvíle pro Japonsko: Zemi poprvé povede žena, „železná lady“ Takaichi

Tvrdě konzervativní politička Sanae Takaichi byla v úterý japonským parlamentem zvolena první premiérkou země. Jde o přelomový okamžik pro Japonsko, které je historicky patriarchální a kde politice i pracovním místům dominují starší muži.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy