Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil

Plán Donalda Trumpa prodat Saúdské Arábii stíhací letouny F-35 měl původně zásadně přetvořit Blízký východ. Předpokládalo se, že Izrael normalizuje vztahy se Saúdskou Arábií, což by otevřelo cestu k navázání kontaktů se širším muslimským světem. Saúdové by za to získali komplexní americký bezpečnostní balíček, jehož součástí by byly i tyto stealth stíhačky páté generace, čímž by se upevnil vztah Rijádu s Washingtonem.
Z veřejných prohlášení Donalda Trumpa se však zdá, že dojde k realizaci pouze poloviny dohodnutého balíčku. Prezident Trump v pondělí v Oválné pracovně oznámil, že Saúdská Arábie dostane stíhačky F-35, po kterých dlouho toužila. Trump uvedl: „Uděláme to. Budeme prodávat F-35,“ a označil Saúdskou Arábii za „skvělého spojence“. Ve vyjádření však zcela chyběla jakákoli zmínka o Izraeli.
Tato dohoda by mohla změnit rovnováhu sil v regionu. Saúdská Arábie by se stala první arabskou zemí, která by získala nejmodernější americké stíhačky, čímž by se posílila její pozice regionální velmoci. Prodej sice stále vyžaduje přezkoumání americkou vládou a schválení Kongresem, ale Trumpova administrativa se může pokusit prodej protlačit během příštích tří let, čímž by se vojenská rovnováha mohla přesunout ve prospěch Rijádu, navzdory případným námitkám Izraele.
Více saúdských zdrojů potvrdilo, že Rijádu se podařilo obě záležitosti oddělit: prodej F-35 nevyžadoval normalizaci vztahů s Izraelem, ačkoli to administrativa považovala za klíčový cíl zahraniční politiky. Trump prodej stíhaček sice avizoval, ale nenabídl žádné konkrétní detaily, včetně toho, jaké záruky poskytl Izraeli, pokud vůbec nějaké. Před válkou v Gaze se administrativa Joea Bidena domnívala, že je blízko dokončení dohody o normalizaci mezi Saúdskou Arábií a Izraelem. Válka a opakované odmítání palestinského státu ze strany izraelského premiéra Benjamina Netanjahua však dohodu přerušily.
Namísto snahy prosadit uvíznutou záležitost se Trump posunul tam, kde mohl. Saúdská Arábie byla ochotna nakoupit americké zbraně a Trump byl připraven prodat, a to i bez normalizace. Nawaf Obaid z King's College uvedl, že Trump dal jasně najevo, že tyto dvě věci odděluje. Podle Stockholm International Peace Research Institute je Rijád již roky největším odběratelem amerických zbraní. Obaid míní, že prodej F-35 byl nevyhnutelný, jen Trump proces dramaticky urychlil. Saúdové budoucí normalizaci nevylučují, ale nebude spojena s prodejem F-35 a v současné době se určitě neuskuteční. Obaid dodal, že by to vyžadovalo novou izraelskou vládu a nezvratnou cestu k palestinskému státu.
Izraelský bezpečnostní zdroj označil za „velmi znepokojivé“, že by Rijád získal stíhačky páté generace. Zdůraznil, že po mnoho let platilo nepsané pravidlo, že se pečlivě dbá na to, aby žádný stát na Blízkém východě neměl stejné schopnosti a letadla jako Izrael. V konečné fázi první Trumpovy administrativy USA souhlasily s prodejem F-35 Spojeným arabským emirátům. Ty se na oplátku staly prvním arabským státem po 26 letech, který normalizoval vztahy s Izraelem, čímž si Trump připsal významný zahraničněpolitický úspěch. Dohoda se však nakonec rozpadla za Bidenovy administrativy kvůli obavám z rostoucí vojenské spolupráce mezi Spojenými arabskými emiráty a Čínou.
Daniel Shapiro, bývalý americký velvyslanec v Izraeli, který se účastnil jednání se SAE, varoval, že stejné obavy platí i pro Rijád. Podle jeho názoru je pro bezpečnostní zájmy USA klíčové, aby se Saúdská Arábie zavázala k omezení vojenské spolupráce s Čínou. USA jsou zákonem vázány udržovat kvalitativní vojenskou převahu (QME) Izraele nad ostatními zeměmi v regionu. Shapiro upozorňuje, že Trump by mohl ve svém spěchu uzavřít významnou prodejní smlouvu a přezkumný proces zkrátit, zejména ve vztahu k korunnímu princi Mohammedu bin Salmanovi, k němuž má bližší vztah než kterýkoli předchozí prezident.
Bývalý izraelský vojenský náčelník Gadi Eisenkot dohodu ostře kritizoval a odsoudil neschopnost Netanjahua prodej zastavit. Expert na bezpečnost a obranu Mark Cancian z Center for Strategic and International Studies uvedl, že Trump prodej zbraní vždy vnímal primárně jako otázku zaměstnanosti a výroby, nikoli zahraniční politiky. To ho činí otevřenějším vůči prodeji zbraní než jeho předchůdce. Cancian to přesto považuje za překvapivé, že Trump pokračuje v prodeji bez souhlasu Izraele, „vzhledem k tomu, že by to snížilo kvalitativní nadřazenost Izraele nad svými sousedy“.
USA si sice udrží páku na Saúdskou Arábii kvůli potřebné podpoře amerických dodavatelů při provozu systémů, což může uspokojit většinu amerických obav, ale pro Izrael, nejdůležitějšího spojence USA na Blízkém východě, to pravděpodobně nebude dostatečné.
