Protest v New Yorku: Netanjahu nemluví naším jménem, říká židovský demonstrant

Libor Novák

26. září 2025 20:54

protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy
protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy Foto: unsplash.com

Mezi protestujícími, kteří skandovali „Svobodná Palestina“ na náměstí Times Square během projevu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, byl i rabín Jicchok Deutsch. Podle něj by Netanjahu neměl být v New Yorku a neměl by promlouvat v Organizaci spojených národů. „Jsme tady, abychom řekli, že nemluví naším jménem,“ prohlásil rabín.

Dodal, že Netanjahu používá jejich náboženství k ospravedlnění svých zločinů. Rabín Deutsch je přesvědčen, že mnoho Židů po celém světě souhlasí s tím, že válka v Gaze by měla skončit. Uvádí, že ačkoli odsuzuje útoky Hamásu ze 7. října, míru nelze dosáhnout bez řešení „hlavní příčiny“ konfliktu.

Většina Netanjahuova projevu byla cílená na americké publikum. Přesněji řečeno, byla směřovaná na voličskou základnu Donalda Trumpa a hnutí MAGA. Netanjahu opakovaně naznačoval, že Izraelci a Američané sdílejí tíživou situaci tváří v tvář stejné existenciální hrozbě.

Zahrnul odkazy na 11. září a držel v ruce kartičku s citací extremistů, kteří křičí „smrt Americe“. Podtextem bylo, že Izrael vykonává „špinavou práci“ a odstraňuje jejich sdílené nepřátele. Zmínil také Taylora Force, Američana, jehož zabití v Tel Avivu v roce 2016 vedlo k přijetí zákona Kongresem. Tento zákon zakazuje americké platby Palestinské samosprávě.

V ještě cílenější výzvě k základně hnutí MAGA a Trumpovým evangelickým křesťanským příznivcům, falešně tvrdil, že palestinští křesťané v Betlémě jsou lépe chráněni pod izraelskou vojenskou okupací než pod omezenou palestinskou samosprávou. To vše bylo zamýšleno pro Američany podporující Trumpa. Ukazuje to, že izraelský lídr si je pravděpodobně vědom průzkumů, které naznačují pokles podpory pro Izrael.

Podpora Izraeli, která byla historicky v USA zaznamenána, v poslední době klesá kvůli izraelskému jednání v Gaze. Netanjahu se svým projevem pokusil tento odliv podpory zastavit.

Zhruba 320 kilometrů od New Yorku řekl Donald Trump novinářům před Bílým domem, že to „vypadá, že máme dohodu o Gaze“. Trump prohlásil: „Myslím, že je to dohoda, která dostane rukojmí zpět, která ukončí válku. Bude to mír. Myslím, že máme dohodu.“ O této záležitosti budou brzy k dispozici další informace.

před 3 hodinami

"Odvezli mě rovnou do chladícího boxu v márnici." Teenager z Gazy popsal hrůzy izraelské války

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.

