Průlom, ale ne konec války. Co znamená dohoda mezi Izraelem a Hamásem?

Libor Novák

9. října 2025 10:54

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Dohoda o příměří a propuštění rukojmích mezi Izraelem a Hamásem, která byla oznámena po intenzivních vyjednáváních v Egyptě, představuje dlouho očekávaný průlom. Přibližuje obě strany ke skončení dva roky trvající války v Pásmu Gazy. Nicméně i přes tento posun vpřed neexistuje záruka, že skutečný mír nastane.

Hlavní rozdíl oproti předchozím snahám spočívá v osobním angažmá amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vyvinul značný tlak nejen na Hamás, ale i na Izrael. Pro Trumpa, který chce být vnímán jako muž, který ukončil válku, je to velké diplomatické vítězství. Prezident, údajně netrpělivý a podrážděný dosavadním postupem, využil vlivu, jaký mají jen Spojené státy, aby přiměl izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k jednání. Netanjahu byl v minulosti obviňován ze sabotování snah o dohodu, nyní mu však zřejmě nezbylo než se procesu účastnit.

Tlak byl vyvíjen také na Hamás, kterému Trump hrozil "úplným zničením". Arabské a muslimské země se přiklonily k prezidentovu plánu. Do vyjednávání se výrazně zapojily i Egypt, Katar a Turecko.

Dohoda zatím nebyla zveřejněna v plných detailech, ale rámcově se předpokládá propuštění zbývajících rukojmích – dvacet, o nichž se předpokládá, že jsou naživu, by mohlo být propuštěno najednou, možná již v neděli. Ostatky až 28 zemřelých zajatců mají být navráceny v dalších fázích. Izrael má také propustit stovky palestinských vězňů a do Gazy se má zvýšit přísun humanitární pomoci. Izraelské jednotky by se měly stáhnout z některých částí Pásma.

Tento krok je první fází plánu, který Trump oznámil po boku Netanjahua Bílém domě minulý týden. Válku Izrael zahájil po útocích Hamásu ze 7. října 2023, při nichž bylo zabito asi 1 200 lidí. Odvetná izraelská ofenziva si podle ministerstva zdravotnictví v Gaze vyžádala již přes 67 000 palestinských obětí, většinou civilistů. 

Zatímco Palestinci v Gaze slavili oznámení uprostřed noci s nadějí na konec utrpení, shromáždili se i lidé v Tel Avivu na Náměstí rukojmích. Hamás si uvědomuje, že propuštěním rukojmích ztratí svou hlavní vyjednávací páku. Proto požaduje záruky, že Izrael neobnoví boje, jak se stalo v březnu po předchozím příměří. Na druhé straně je Izrael konfliktem vyčerpán a průzkumy naznačují, že většina Izraelců si přeje ukončení války.

Premiér Netanjahu, který slíbil „úplné vítězství“ nad Hamásem, nazval oznámení „diplomatickým, národním a morálním vítězstvím Státu Izrael“. Je však pozoruhodné, že na rozdíl od Hamásu ve svém prohlášení neuvedl, že dohoda ukončí válku. Netanjahu se stále musí potýkat s politickými překážkami, které představují ultranacionalističtí ministři hrozící odchodem z koalice v případě dohody. Strach z kolapsu Netanjahuovy vlády však klesá s blížícím se termínem voleb na konci října 2026. Dohoda je sice významným okamžikem, nicméně k zajištění trvalého míru v Gaze je ještě třeba vyřešit klíčové detaily, jako je odzbrojení Hamásu, rozsah stažení Izraele a plán budoucí správy Gazy.
  

před 4 hodinami

Izrael a Hamás se dohodly na příměří v Pásmu Gazy

Zdroj: Libor Novák

